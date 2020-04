Logitech Powered 3-in-1 Dock est un chargeur de bureau multi-appareils utile

Logitech a élargi sa gamme Powered avec la nouvelle station d’accueil 3-en-1 ainsi qu’un pad autonome. Que vous ayez juste besoin de recharger votre iPhone ou votre téléphone, les AirPods et l’Apple Watch, Logitech est là pour vous.

Logitech Powered 3-in-1 Dock avec un iPhone 11 Pro Max, AirPods Pro et Apple Watch

La gamme Logitech Powered comprend trois chargeurs distincts: le chargeur unique, un support pour iPhone et la station de charge 3 en 1. Pour cette revue, nous avons vérifié le pad ainsi que la station d’accueil 3-en-1, car nous avons déjà jeté un coup d’œil à la station d’accueil autonome.

Pad alimenté

Le Powered Pad est un chargeur de charge sans fil simple et élégant. Il a des côtés droits et verticaux et une finition mate tout autour, tandis que sur le devant est une très petite LED d’état pour fournir un retour visuel de l’état de charge.

Chargeur Logitech Powered Pad 10W Qi

Quatre petites fossettes en silicone sont en bas pour l’empêcher de glisser.

Pour l’alimentation, Logitech comprend une petite brique de charge qui se connecte sur un petit connecteur cylindrique. Nous préférerions un chargeur USB-C plutôt que le connecteur baril, mais c’est notre plus gros reproche.

Logitech Powered Pad

En ce qui concerne l’alimentation, le Powered Pad peut produire jusqu’à 10 W de puissance, ou 7,5 W pour les utilisateurs d’iPhone. Il est petit et compact et idéal pour un iPhone ou un ensemble d’AirPods.

Station d’accueil 3 en 1 alimentée

Comme son nom l’indique si subtilement, la station d’accueil 3 en 1 peut charger jusqu’à trois appareils simultanément, à savoir un iPhone, un ensemble d’AirPods et une Apple Watch.

Station d’accueil 3 en 1 alimentée par Logitech

Ce n’est pas le premier à essayer la conception tout-en-un qui charge tous vos besoins quotidiens en un seul endroit. Contrairement à beaucoup d’autres, celui-ci s’apparente plus à un «dock» qu’à un «pad».

Logitech Powered 3-en-1 Dock charge AirPods Pro

À l’extrême gauche se trouve un espace ouvert avec une fossette de la taille d’une empreinte digitale au centre, parfaitement dimensionnée pour un ensemble d’AirPods, bien qu’il puisse également charger tout autre appareil compatible Qi.

Le quai vertical est au centre et ressemble au Powered Pad collé à un support vertical. Nous aimons ancrer notre iPhone comme ça parce que vous pouvez utiliser l’iPhone lorsqu’il est ancré, plutôt que de le poser à plat.

L’identification du visage rend l’orientation verticale encore plus importante car il peut être très difficile de déverrouiller le téléphone alors qu’il est horizontal.

Une petite LED d’état se trouve sur le côté de la station d’accueil pour smartphone pour indiquer lorsque l’appareil est en charge. Heureusement, la lumière n’est pas trop brillante, ce qui est utile pour ne pas distraire dans une pièce sombre.

Enfin, la station d’accueil Apple Watch a une rondelle de charge magnétique certifiée Apple intégrée et se trouve légèrement inclinée pour lui permettre d’être visible sous divers angles.

L’un des meilleurs aspects de la station d’accueil 3-en-1 optimisée est la puissance de sortie, car le pad horizontal, la station d’accueil et la rondelle Apple Watch sont évalués à 10W de puissance.

Nous le voyons souvent, mais lorsqu’ils sont utilisés simultanément, la puissance de sortie pour les trois creux. Ce n’est pas le cas ici, car ils peuvent produire simultanément leur puissance maximale, même si les trois sont en cours d’utilisation.

Logitech Powered 3-in-1 Dock avec un iPhone 11 Pro Max et une Apple Watch

Bien sûr, l’iPhone est toujours limité à 7,5 W et les AirPod ne peuvent accepter que 5 W, c’est donc plus avantageux si vous chargez d’autres appareils avec des entrées plus élevées.

Devez-vous prendre le Logitech Powered Pad ou le Dock 3 en 1?

Les chargeurs Qi ou les stations d’accueil multi-appareils ne manquent pas sur le marché. Cela ne laisse que quelques facteurs pertinents lors du choix de l’option pour faire tomber votre argent.

L’aspect le plus important est de savoir si le chargeur que vous envisagez peut fournir une puissance suffisante. Vous en avez besoin pour être aussi rapide que possible tout en ne surchauffant pas, car s’il devient trop chaud, il ralentit la vitesse de charge, ce qui a un impact significatif sur les performances.

Vous devez ensuite décider si vous voulez un chargeur ou une station d’accueil multi-appareils, puis si vous aimez l’apparence du produit final.

Logitech a fait un excellent travail en fournissant suffisamment de puissance sans trop chauffer et sans compromettre l’efficacité. Nous sommes satisfaits des lignes épurées et de l’apparence sans fioritures du quai Powered 3-in-1, car il s’intégrerait probablement à une variété de designs intérieurs et n’attirerait pas beaucoup l’attention sur lui-même.

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

La station de charge 3-en-1 alimentée par Logitech est disponible en noir et blanc pour 129,99 $. Le Pad seul peut être acheté pour 39,99 $.