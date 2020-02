Logitech StreamCam est conçu pour les créateurs de contenu

Logitech vient de dévoiler sa nouvelle webcam dédiée aux créateurs: StreamCam. Un appareil photo haut de gamme au look et à la convivialité exceptionnels, ainsi que des fonctionnalités conçues pour le monde de la diffusion en continu sur mobile et un AppleInsider a pu tester.

Logitech StreamCam

Conception

StreamCam est une jolie petite caméra disponible en blanc comme en noir. Nous avons clairement opté pour ce dernier, car il ressemblait plus à Apple.

L’avant de la Logitech StreamCam

L’avant de la caméra a un simple logo Logi ainsi qu’un voyant d’état caché lorsqu’il est connecté et actif. Autour de la grande lentille est une bande de tissu texturé, suivant une tendance que nous voyons parmi les produits technologiques récents.

Nous aimons vraiment l’apparence de la StreamCam et la trouvons beaucoup plus attrayante que la plupart des autres gammes de webcam de Logitech, ainsi que le marché des webcams dans son ensemble.

Il se connecte via USB-C et dispose d’un câble entièrement intégré. C’est parfait pour les machines modernes, et comme pour un support complet, il faut une machine plus moderne, tout le monde devrait avoir un port USB-C à utiliser.

Montage de la StreamCam

Logitech StreamCam avec son clip replié

StreamCam est équipé par défaut d’un clip à trois axes. Ce clip se fixera facilement sur un moniteur ou l’écran de votre ordinateur portable. Une fois clipsée, la caméra peut encore s’incliner vers l’avant jusqu’à ce qu’elle soit à l’angle approprié.

Logitech StreamCam avec le clip à trois axes étendu

L’alternative au glissement à trois axes est le support de trépied. Ce clip est simple, avec rien d’autre qu’un clip et un filetage de trépied standard en bas.

Logitech StreamCam utilisant le clip alternatif sur un trépied

Une fois montée, la caméra peut être délogée de l’un des deux clips et pivotée de 90 degrés. Logitech fait valoir que 75% de la vidéo est désormais visionnée sur mobile, il est donc essentiel d’avoir une caméra capable d’enregistrer la vidéo en mode portrait. Cet appareil photo a cette flexibilité – même si nous vous supplions: n’enregistrez pas en mode portrait pour les vidéos normales.

Curieusement, Logitech a fait très peu pour clarifier l’orientation de la caméra. La plupart des vidéos seront enregistrées en mode paysage, mais cela place le logo Logitech vertical sur le côté droit. Comment êtes-vous censé dire dans quelle direction se passe sans cette connaissance préalable?

Logitech Capture 2.0

Pour utiliser StreamCam, Logitech le rend compatible avec la version 2.0 de Logitech Capture qui arrive enfin sur Mac, bien qu’en version bêta.

Ce logiciel est utilisé pour programmer la caméra, apporter des modifications à la vidéo qu’elle capture, etc.

Avec Logitech Capture 2.0 et StreamCam, vous obtenez une mise au point automatique et une exposition automatique intelligentes, un cadrage automatique basé sur l’IA, des superpositions de texte et une application entièrement repensée qui prend désormais en charge le mode sombre.

Logitech Capture 2.0 en mode sombre sur Mac

Vous pouvez enregistrer à partir de plusieurs sources à la fois, que ce soit votre bureau et la StreamCam ou StreamCam et une deuxième webcam simultanément. Les superpositions de texte en direct sont impressionnantes et un bel ajout dans cette mise à jour.

Le cadrage automatique est activé avec une bascule et suivra votre visage lorsque vous vous déplacerez dans le cadre. Il se recadrera, vous assurant d’être au premier plan pendant que vous enregistrez.

Le mode sombre est une bascule, située en haut à droite, mais nous aurions préféré que cela surveille les préférences du système et change en fonction du mode clair ou que le mode sombre macOS soit réglé sur.

Pour utiliser StreamCam pour enregistrer à 1080 et 60 FPS, Logitech recommande un Mac ou un PC avec un port USB 3.1, un Intel i5 de 7e génération ou version ultérieure, fabriqué après 2017, une carte graphique dédiée et 8 Go de RAM.

Il recommande également de ne pas exécuter d’autres applications intensives en même temps ou cela pourrait nuire aux performances.

Sur notre MacBook Pro 2016 avec Touch Bar – qui est techniquement en version bêta pour Logitech Capture 2.0 – cela fonctionnait très bien, même si nous avions rebelle Final Cut Pro X et Affinity Photo ouverts en arrière-plan. Mais les fans ont certainement fait leur entrée.

Les utilisateurs de Windows ont actuellement quelques options supplémentaires, notamment l’ajout de StreamCam en tant que caméra virtuelle pour YouTube, Facebook Live ou Twitch via OBS ou XSplit. Les raccourcis clavier supplémentaires et les profils personnalisés sont également exclusivement sur Windows pour le moment.

Streaming avec StreamCam

Nous ne sommes pas étrangers au streaming, nous étions donc ravis de couper la StreamCam sur notre Mac et de l’essayer.

La caméra était facile à installer – il suffit de la brancher sur le port USB-C de notre Mac – et à lancer Logitech Capture 2.0.

Il existe des préréglages disponibles pour l’enregistrement par rapport au streaming, ainsi que toutes les configurations personnalisées que vous préférez. Il y a un aperçu en direct dans l’application et des options pour enregistrer ou prendre une photo.

StreamCam utilise USB-C

Les seuls paramètres réels que l’on peut avoir besoin de modifier sont les propriétés vidéo. Vous pouvez choisir parmi les résolutions et fréquences d’images possibles, notamment 16: 9 1080 par 1920, 720P ou 360p à différentes fréquences d’images (dont 60 FPS). Il y a ensuite les rapports carrés et les orientations portrait.

StreamCama est assez intelligent, vous n’avez donc pas à modifier l’orientation manuellement dans les paramètres, il suffit de tourner la caméra pour faire le travail.

Pour nos tests, nous avons enregistré quelques vidéos ainsi que quelques réunions virtuelles. Les streamers en particulier auront beaucoup plus à faire, diffusant des vidéos directement sur YouTube ou FaceBook.

Devriez-vous acheter la Logitech StreamCam?

Cela dépend entièrement de la nécessité ou non d’une webcam. Si vous avez besoin d’une webcam, la StreamCam est l’une des plus tentantes à ce jour avec des fonctionnalités conçues explicitement pour les streamers telles que l’orientation portrait et une fréquence d’images plus élevée.

Streaming avec Logitech StreamCam

L’appareil photo est bien conçu, a l’air assez chic, facile à utiliser et très polyvalent. Peut-être que la seule raison pour laquelle vous n’opteriez pas pour cela est si vous recherchez une webcam uniquement pour des réunions virtuelles ou Skype et n’avez pas besoin d’autant de configuration, de contrôle ou de polyvalence que cela offre. Si cela vous ressemble, il existe d’autres options moins coûteuses à considérer.

Avantages

Super design

Supports et orientations modulaires

Excellent support logiciel via Capture 2.0

Connexion facile via USB-C

Opération simple

Les inconvénients

Le câble peut être court si vous utilisez un tripo plus éloigné de votre ordinateur

Les clips peuvent être difficiles à déloger

Pas d’indicateur clair d’orientation correcte

Le câble intégré ne peut pas être remplacé

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

La Logitech StreamCam est disponible à la commande dès maintenant pour 169,99 $ directement auprès de Logitech.