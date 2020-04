L’Ontario s’associe à Apple et Rogers pour une initiative d’apprentissage à domicile sur iPad

Le gouvernement de l’Ontario a établi un partenariat avec Apple et la société de télécommunications Rogers pour aider à soutenir l’éducation à domicile dans la province canadienne pendant la pandémie de COVID-19.

À ce jour, plus de 21 000 iPad équipés de données LTE gratuites ont été expédiés aux étudiants et aux familles de l’Ontario.

Apple a déjà pris des mesures pour soutenir les enseignants et les étudiants pendant la crise des coronavirus, notamment en lançant une série de vidéos pour aider les enseignants et les écoles et en créant des programmes d’apprentissage à domicile pour les enfants sur iPad.

En avril, les conseils scolaires de l’Ontario ont distribué des iPads aux élèves qui ne disposent pas de la technologie ou d’Internet nécessaires à son programme Apprendre à la maison. En date du 17 avril, l’Ontario a annoncé avoir expédié plus de 21 000 iPad équipés de données Rogers LTE gratuites aux familles dans le besoin.

En plus de la série de vidéos et des programmes iPad susmentionnés, Apple propose des vidéos, des applications et des livres pour «aider les enseignants à créer des cours intéressants pour les élèves à la maison». Il fournit également un soutien continu en français et en anglais aux étudiants, aux parents et aux éducateurs, ainsi que des sessions de coaching virtuel individuelles avec les spécialistes de l’apprentissage professionnel Apple.

“Grâce à cette collaboration et à cet engagement envers le soutien continu de l’apprentissage à distance, nos commissions scolaires, Apple et Rogers démontrent clairement l’esprit ontarien et l’incroyable capacité de surmonter tout obstacle pour nos enfants”, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation de l’Ontario.