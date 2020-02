L’UE dévoile une vaste stratégie numérique avec des implications mondiales pour Apple et d’autres grandes technologies

Une stratégie numérique récemment publiée marque le début des plans de l’Union européenne pour débattre et mettre en œuvre des réglementations qui auront des effets durables sur les utilisateurs de l’UE et les grandes entreprises technologiques comme Apple, Google, Facebook et Amazon.

L’Union européenne a dévoilé une nouvelle stratégie numérique pour ses États membres, mais qui aura également des implications mondiales

À la suite des efforts de lobbying d’Apple, de Google et de Facebook, l’Union européenne a officiellement annoncé le début de sa nouvelle stratégie numérique.

Intitulé “Façonner l’avenir numérique de l’Europe”, il s’agit d’une publication et d’une base de débat qui verra l’UE adopter de multiples nouvelles réglementations dans des domaines allant de l’intelligence artificielle à la durée de vie des smartphones.

“[This] est le Livre blanc pour l’intelligence artificielle “, a déclaré la présidente de l’UE, Ursula von der Leyen, à propos du document”, et la stratégie de données. En Europe, nous nous soucions beaucoup des droits individuels et de nos valeurs. La stratégie numérique que nous proposons aujourd’hui consiste à relier tous ces points et à les intégrer dans un concept. Nous voulons que la transformation numérique alimente notre économie et nous voulons trouver des solutions européennes à l’ère numérique.

Alors que l’UE et la Commission européenne ne peuvent affecter directement ses pays membres, et seulement si ces pays choisissent de l’accepter, la stratégie a des implications mondiales. Des travaux antérieurs de l’UE, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD), ont vu d’autres pays adopter des principes similaires.

Les principes de la nouvelle stratégie sont variés, mais évitent également nécessairement les détails. La stratégie sera discutée pendant au moins le reste de 2020, par les pays membres de l’UE.

La vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, qui enquête actuellement sur les plaintes de Spotify contre Apple, a tweeté sur les éléments essentiels de la nouvelle stratégie.

L’intelligence artificielle n’est pas bonne ou mauvaise en soi: tout dépend de pourquoi et comment elle est utilisée. Permettons la meilleure utilisation possible et contrôlons les risques que l’IA peut représenter pour nos valeurs – pas de mal, pas de discrimination! #EUshapingDigital

– Margrethe Vestager (@vestager) 19 février 2020

La stratégie numérique de l’UE sera développée dans trois domaines. «Une technologie qui fonctionne pour les gens», se concentre sur l’IA, la confidentialité et la sécurité. “Une économie numérique juste et compétitive”, établira des règles pour toutes les entreprises, y compris les entreprises mondiales comme Apple, sur la manière dont elles seront compétitives en Europe.

Une dernière partie de la stratégie veut créer des réglementations qui aideront à produire “une société ouverte, démocratique et durable”. Cela se traduira en partie par le fait que l’Europe “deviendra neutre sur le plan climatique d’ici 2050”.

Auparavant, Tim Cook d’Apple a choisi le RGPD européen comme exemple de ce que les États-Unis et toutes les nations devraient faire.

“Nous devons célébrer le travail de transformation des institutions européennes chargées de la mise en œuvre réussie du RGPD”, a déclaré Cook dans un discours sur la sécurité en 2018. “Il est temps pour le reste du monde, y compris mon pays d’origine, de suivre votre conduire.”