L’UE fera pression sur Tim Cook sur la confidentialité dans le suivi des contacts COVID-19 d’Apple et de Google

Les régulateurs à Bruxelles ont déjà discuté avec Google des risques pour la confidentialité de son application de traçage de contrats COVID-19, et vont rencontrer Tim Cook d’Apple sur les mêmes problèmes.

Illustration de la solution de recherche des contacts.

La collaboration d’Apple avec Google sur une application de suivi des contacts contre les coronavirus suscite des inquiétudes au sein de l’Union européenne, qui pousse désormais les deux sociétés à respecter les restrictions de confidentialité de l’UE. Concrètement, Thierry Breton, le commissaire du marché unique de l’Union européenne, a déclaré que Bruxelles surveillerait le déploiement du service.

Selon le Financial Times, l’agence numérique européenne DG Connect évaluera les risques potentiels pour la vie privée avant que le système d’Apple et de Google ne puisse y être introduit.

“Les applications de recherche des contacts peuvent être utiles pour limiter la propagation du coronavirus”, a déclaré Breton. “Mais leur développement et leur interopérabilité doivent respecter pleinement nos valeurs et notre confidentialité.”

Breton n’a pas encore parlé avec Tim Cook, bien qu’une réunion soit prévue, mais il a eu une téléconférence d’une demi-heure avec Google. “J’ai eu un bon échange constructif avec [CEO] Sundar Pichai sur cette question importante “, at-il dit.

L’UE est en train de mettre en œuvre une stratégie numérique de grande envergure et dispose de ce qu’elle appelle une “boîte à outils” qui précise quand et comment la recherche des contacts peut ou ne peut pas être autorisée.

Bretton fait pression sur Google et Apple pour confirmer qu’ils respecteront cette boîte à outils de l’UE. Selon certaines sources, Pinchai, de Google, a déclaré que la société respecterait les exigences de l’UE, même si elle est “en course” pour développer le système avec Apple.

Le système doit être une série d’API qui permettront aux iPhones et aux téléphones Android d’aider à identifier la propagation du virus en traçant les contacts que les gens ont dans la vie quotidienne. Apple et Google ont donné un exemple de la façon dont une personne diagnostiquée avec COVID-19 pourrait autoriser son téléphone à télécharger des détails sur qui elle a été en contact. Cela fonctionnerait si les téléphones des gens échangeaient des informations via Bluetooth.

Même si les deux sociétés ont annoncé leur intention de travailler ensemble sur ce point, la confidentialité était au premier plan dans l’esprit d’Apple. “Le suivi des contacts peut aider à ralentir la propagation de COVID-19”, a déclaré Tim Cook dans un tweet, “et peut être effectué sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.”

Une illustration de comment et quand les utilisateurs recevront une notification du système.

Cependant, en plus des préoccupations de l’UE, l’application a été distinguée par le président Trump pour ses éloges, mais aussi pour des préoccupations constitutionnelles non spécifiées. Et le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) a déclaré qu’Apple et Google devaient “convaincre un public à juste titre sceptique” de la sécurité de l’application.

Par conséquent, Apple et Google ont répondu aux préoccupations en élaborant leurs plans. Ils ont expliqué que les données ne seront utilisées que par des organisations de santé publique et qu’à chaque étape, le système était créé sur des principes de “confidentialité, transparence et contrôle des utilisateurs”.

La collaboration d’Apple avec Google sur cette application COVID-19 fait suite à son travail avec le CDC pour créer une application et un site Web à l’usage du public, ainsi qu’à l’aide de l’outil de sélection des premiers répondants de Stanford Medicine.