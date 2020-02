L’UE pourrait forcer Apple à faciliter le remplacement de la batterie de l’iPhone

Une future version de l’iPhone ou de l’iPad pourrait avoir un compartiment à piles amovible, une proposition divulguée de l’Union européenne pourrait exiger, qui pourrait forcer Apple à une refonte majeure du smartphone à haute vente, si jamais il est approuvé.

L’iPhone moderne et d’autres smartphones haut de gamme offrent aux consommateurs une construction mince et un design élégant, ainsi qu’une étanchéité, tout cela grâce à la façon dont les composants internes sont soigneusement assemblés dans le châssis. Bien que la tendance ait conduit à des conceptions plus difficiles à réparer que celles où le capot arrière pourrait être plus facilement retiré, il semble que l’UE se prépare à revenir à de telles idées de conception.

Dans les propositions divulguées au point de vente hollandais payant Het Financieele Dagblad, l’UE aurait voulu faciliter le remplacement de la batterie plus facilement remplaçable dans les smartphones. En simplifiant le remplacement de la batterie, cela rendrait les smartphones plus durables, leur permettant d’avoir une durée de vie plus longue et de générer moins de déchets électroniques.

Selon la façon dont les propositions se déroulent, l’exigence d’avoir une batterie plus facilement remplaçable pourrait être un appel pour faciliter la réparation d’un smartphone afin de remplacer une batterie en train de mourir. À son plus extrême, il pourrait prendre la forme d’en faire un composant accessible à l’utilisateur, ce qui nécessiterait une refonte majeure du design moderne de chaque fabricant de smartphones.

Les propositions seraient présentées par le vice-président du “Green Deal” de la Commission européenne, Frans Timmermans, à la mi-mars. Les propositions sont toujours en cours d’élaboration et devraient également inclure d’autres mesures liées à la durabilité, notamment des modifications des réglementations sur le recyclage des produits.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une proposition divulguée dont la provenance est douteuse à l’heure actuelle, une telle demande peut prendre de nombreuses années avant de devenir une loi, en raison de la nature relativement lente de l’élaboration de règles à l’échelle du continent. De telles règles ne s’appliqueront également vraiment qu’au sein de l’Union européenne, laissant ouverte la possibilité d’une conception de smartphone spécifique à l’UE et d’une autre pour le reste du monde, bien que les dépenses supplémentaires puissent voir un certain recul de la part des fournisseurs d’appareils.

L’Union européenne a déjà un ensemble de changements réglementaires sur les cartes qui peuvent affecter l’utilisation future des smartphones. La Commission européenne a voté en janvier pour établir une norme de charge commune pour les appareils, une décision qui pourrait forcer Apple à passer de Lightning à un autre type de connexion, mais aucun calendrier ni plan n’a été établi pour la mesure.