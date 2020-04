L’Université de l’Alabama choisit l’Apple Watch pour surveiller l’équipe de football lors d’une pandémie

Le programme de football Crimson Tide de l’Université de l’Alabama a provoqué une certaine agitation dans le monde du sport collégial cette semaine lorsqu’il a été révélé que l’équipe utilise l’Apple Watch pour surveiller la condition physique des joueurs pendant la pandémie de COVID-19.

Jeudi, l’entraîneur-chef Nick Saban a déclaré que les nouveaux entraîneurs de l’équipe de musculation et de conditionnement physique David Ballou et Matt Rhea avaient équipé tous les joueurs d’une Apple Watch pour suivre leurs paramètres de santé, rapporte The Athletic.

“Ils ont joué un rôle très important dans la mise en place de l’ensemble de ce que nous faisons avec les joueurs en termes de montres Apple pour leurs séances d’entraînement, d’applications sur leurs téléphones pour les programmes de musculation”, a déclaré Saban à propos de Ballou et Rhea. “Nous avons eu un problème avec certains joueurs n’ayant pas d’endroit où s’entraîner parce que les lycées sont fermés. Nous les avons mis sur des programmes d’entraînement de groupe. Ils ont fait un très, très bon travail de gérer cela à ce point, et les joueurs ont fait un très bon travail en y répondant. “

L’Alabama, comme de nombreuses autres écoles, est passé des cours de physique à l’enseignement à distance pendant la crise actuelle, une décision qui a également un impact sur les activités sportives.

D’autres équipes ont remis en question le déploiement de l’Apple Watch en Alabama. Pendant la saison morte du COVID-19, la Conférence du sud-est de la NCAA a interdit aux équipes de surveiller l’activité physique des joueurs et d’émettre des séances d’entraînement obligatoires. Plus précisément, les politiques de la SEC pour les activités hors saison stipulent que «la participation virtuelle aux activités physiques des étudiants-athlètes est interdite (comme regarder à distance ou diriger des séances d’entraînement)».

Pour sa part, l’Alabama affirme qu’il n’utilise pas l’Apple Watch pour surveiller à distance les entraînements ou donner des instructions aux athlètes, selon le rapport. Au lieu de cela, les appareils surveillent la santé des joueurs, mesurent les habitudes de sommeil et les pics cardiaques potentiels. Il est important de noter que les données glanées sur Apple Watch sont examinées par le directeur sportif associé de la médecine sportive de l’école, spécialisé dans le football, et ne sont pas utilisées par Ballou et Rhea pour surveiller ou informer les entraînements, ont déclaré des sources à The Athletic.

“La SEC est consciente que l’Alabama a fourni des montres Apple à certains de nos étudiants-athlètes”, a déclaré Matt Self, associé principal de l’Alabama pour la conformité, dans un communiqué. “Nous sommes en communication constante avec la SEC pour discuter de la manière appropriée d’utiliser ces ressources et toute autre pour assurer la santé et le bien-être de nos étudiants-athlètes pendant cette crise.”

Les efforts d’Apple Watch en Alabama pourraient inciter d’autres équipes à adopter des mesures similaires, bien que la SEC ne permette probablement pas aux équipes d’exploiter pleinement le potentiel de l’appareil en tant qu’outil de formation, car ces mesures sont coûteuses et ne sont donc disponibles que pour les programmes de haut niveau.