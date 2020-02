L’usine Foxconn pour iPhone à Zhenghzou rouvre ses portes avec 10% des effectifs

Le fournisseur d’Apple Foxconn aurait rouvert Zhenghzou, son usine de production d’iPhone la plus critique, mais seulement un dixième de la main-d’œuvre est revenue.

Suite à des comptes contradictoires sur les autorités chinoises bloquant la réouverture des usines de Foxconn, ou non, un nouveau rapport indique que l’usine la plus importante de Zhenghzou a redémarré la production.

Selon ., Foxconn a reçu lundi la permission de rouvrir son usine de Zhenghzou.

On ne sait pas à quelle heure Foxconn a reçu l’autorisation, ni s’il a pu ouvrir pour un quart de jour complet. Les rapports indiquent, cependant, que seulement 10% de la main-d’œuvre sont rentrés à ce jour.

Bien qu’un certain nombre d’employés de Foxconn aient pu être absents de l’établissement pendant les vacances du Nouvel An lunaire, en général, le personnel vit dans des casernes sur place. Il est donc possible que le chiffre de 10% soit la proportion de tout le personnel de Foxconn dans toutes les installations, plutôt qu’un total par équipe uniquement à Zhenghzou.

L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment estimé que les perturbations causées par le coronavirus et les inquiétudes persistantes concernant la sécurité signifieraient moins de retours de travailleurs que nécessaire. Il a estimé que Zhenghzou verrait initialement entre 40% et 60% de travailleurs au redémarrage de l’usine.

De même, Kuo estime que l’usine de Shenzhen ne verra que 30% à 50% du total de ses effectifs nécessaires revenir.

De ces deux usines Foxconn, Zhenghzou est considérée comme la plus critique en ce moment car c’est la majorité des modèles d’iPhone 11 et d’iPhone 11 Pro qui sont assemblés. Cependant, Shenzhen est censé être l’endroit où le prochain “iPhone 12” est en cours d’élaboration, donc les retards auront désormais des répercussions plus tard.