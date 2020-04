Mac, Apple Watch, iPad à bas prix au prix de 90 $

Les chasseurs de bonnes affaires ce week-end peuvent trouver des prix extrêmement bas sur une variété d’appareils Apple, des MacBook Pros 2018 à la fermeture des appareils électroniques Mac mini et iPad sur Woot, propriété d’Amazon. De plus, Amazon lui-même réduit les montres Apple à seulement 189 $.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Vente Mac et iPad iPad pas chère

Amazon Woot a lancé une vente à durée limitée sur boîte ouverte produits Apple, avec une variété de démarques pour presque tous les budgets. Les prix commencent à 90,99 $ pour les iPads et 159,99 $ pour les Mac, avec des options haut de gamme également disponibles. Ce MacBook Pro 13 pouces 2018 avec un SSD de 512 Go est en vente pour 1249,99 $, une remise de 750 $ sur le PDSF d’origine. Ces modèles ont une garantie Woot de 30 jours, permettant des prix réduits.

Découvrez la vente complète de Woot Apple ici. Bien que les offres devraient expirer le 9 avril, plusieurs modèles sont déjà épuisés.

Apple Watch 189 $ sur Amazon

Apple Watch 3 GPS (38 mm, aluminium gris, bracelet sport noir): 189 $ (10 $ de rabais)

Les acheteurs à la recherche du prix le plus bas sur une Apple Watch peuvent également acheter la série 3 à l’état neuf chez Amazon, avec des unités en stock au moment de la presse. Au prix de 189 $ après une remise de 10 $, ce prix est le prix le plus bas d’Apple Watch disponible, selon l’AppleInsider Apple Watch Price Guide.

Apple Watch 5 également en vente

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel qui offrira non seulement les meilleurs prix Apple sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com