Mac mini (6 cœurs, 256 Go) 949 $; iMac 4K tombe à 1099 $; Offres iPhone sur eBay, Woot

Les offres du lundi sur les derniers iMac, Mac mini et même iPhones d’Apple battent leur plein maintenant, avec des remises en espèces chez les revendeurs populaires offrant des économies à trois chiffres.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l'année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d'affiliation avec plusieurs de ces détaillants.

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Les démarques de lundi sont en vigueur ce 16 mars, faisant chuter certains produits Apple à des niveaux historiquement bas chez les détaillants populaires comme Amazon, B&H et même eBay.

Mac mini à six cœurs à seulement 949 $

Mac mini 6C (3,0 GHz, 8 Go, 256 Go): 949 $ (150 $ de rabais)

Le lancement de la vente est un 150 $ de rabais sur une configuration Mac mini populaire chez B&H avec plusieurs mises à niveau. La puce Intel Core i5 à six cœurs à 3,0 GHz présente dans ce modèle offre deux cœurs supplémentaires par rapport au Mac mini quadricœur standard d’Apple. Le stockage est également doublé à 256 Go. Pour compléter les spécifications du MRTT2LL / A, vous disposez de 8 Go de mémoire (voir comment mettre à niveau Mac mini RAM pour pas cher). Maintenant en vente pour 949 $ chez B&H, c’est le prix le plus bas disponible, selon l’AppleInsider Guide des prix Mac mini, avec des dizaines d’autres offres sur des configurations supplémentaires également disponibles.

Nouveau prix bas sur l’iMac 4K d’Apple

21,5 “iMac 4K 4C (3,6 GHz, 8 Go, disque dur 1 To, 555X): 1099 $ (200 $ de rabais)

Faire également ses débuts en 2020 est un 200 $ de rabais sur le dernier iMac 4K d’Apple sur Amazon. Ce modèle compact de 21,5 pouces est idéal pour ceux qui manquent d’espace, tels que les étudiants et les citadins, ainsi que ceux qui recherchent un prix d’entrée abordable dans un iMac. Selon nos recherches, cet accord de 1099 $ correspond au prix iMac 4K 2019 le plus bas jamais enregistré sur Amazon.

Offres iPhone sur eBay et Woot

Les économies de coupons s’étendent aux nouveaux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

Vente d’iPhone 11 sur eBay: À partir de 614 $ (économisez 15% jusqu’à 50 $ avec le code PICKFRESH)

iPhone 8 Plus en vente sur Woot: À partir de 534,99 $ (jusqu’à 240 $ de rabais)

Les Mac ne sont pas les seuls produits Apple à bénéficier de réductions importantes aujourd’hui. Woot a IPhone 8 Plus d’Apple avec votre choix de capacité de 64 Go ou 256 Go en vente pour 534,99 $ et 609,99 $ respectivement. Au moment de la presse, les unités entièrement déverrouillées et déverrouillées GSM sont en stock. Ces iPhones chez Woot appartenant à Amazon sont à l’état neuf avec une garantie Apple d’un an.

Vous cherchez des offres sur les nouveaux iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max? eBay vient de lancer un 15% de rabais sur un coupon de 100 $, qui est valable sur une variété d’iPhone reconditionnés. le PICKFRESH le code de réduction est plafonné à 50 $, les articles éligibles se trouvant sur cette page de destination. En parcourant les articles éligibles, nous avons trouvé des iPhones actuels aussi bas que 614 $ après la remise.

