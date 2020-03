Mac mini, iMac, iMac Pro ou Mac Pro

Apple avait l’habitude de garder sa gamme de Mac de bureau simple, mais maintenant elle brouille les frontières entre les modèles – et il est toujours sur le point de sortir de nouvelles versions. Voici comment décider de ce qui vous convient le mieux et quand l’acheter.

La gamme actuelle de Mac d’Apple n’a jamais été aussi bonne.

De toutes les questions qu’AppleInsider se pose jour après jour, le numéro un est de loin “quel Mac devrais-je acheter?” Il est généralement modifié par “ordinateur portable” ou “ordinateur de bureau” mais la question reste éternelle.

La réponse à quel Mac de bureau acheter, est toujours exactement la même. La réponse au moment où vous devriez l’acheter ne varie pas beaucoup non plus. Toujours et pour toujours, le bon Mac à acheter est celui qui fait ce que vous voulez, et le bon moment, c’est quand vous en avez besoin.

Pourtant, il semble qu’il y ait des moments où la gamme d’Apple est particulièrement solide et où elle est particulièrement en mesure d’offrir une très bonne option à tous les prix. Nous serions même dans une de ces périodes en ce moment aussi, sauf qu’il y a un problème.

Plus précisément, il est dit que l’iMac, le Mac mini verront des mises à jour en 2020, et l’iMac Pro commence à faire l’objet de rumeurs de mise à jour.

Avant de penser à cela, cependant, il y a des problèmes plus fondamentaux qui s’appliquent toujours. Il y a des questions clés et des décisions clés que vous devrez toujours prendre, chaque fois que vous cherchez à acheter un Mac.

Choix clés

Nous pouvons parler de Mac à bas prix ou d’entrée de gamme, mais aucun d’entre eux n’est aussi bon marché que les PC, et aucun n’est un achat occasionnel. Même si vous pourriez laisser tomber un grand ou deux sur un coup de tête, si vous ne pensez pas à votre achat, vous pourriez acheter un Mac qui n’est tout simplement pas à la hauteur du travail pour lequel vous en avez besoin.

Dans un monde idéal, la dernière chose que vous regarderiez serait le prix. En réalité, cependant, vous devriez regarder simultanément le prix et ce dont vous avez réellement besoin.

Cela pourrait en fait faire une décision rapide pour vous. Si votre travail signifie que vous regardez un Mac Pro à 5999 $, par exemple, alors vous n’avez même pas besoin de jeter un coup d’œil au Mac mini à 799 $.

Cependant, vous n’êtes peut-être pas assez sûr du travail que vous allez faire et il n’est pas toujours aussi clair quels Mac sont sur ou sous-alimentés pour vous.

Plutôt que de regarder un modèle individuel, vous pouvez diviser les cinq Mac de bureau actuels d’Apple en précisant les machines que vous devez examiner de plus près.

Pourquoi acheter le Mac mini

Le Mac mini est le Mac le moins cher que vous pouvez acheter, et son prix de 799 $ est loin d’être sa seule grande fonctionnalité. Le Mac mini est un Mac extrêmement performant et est très susceptible de fournir les performances dont la plupart des utilisateurs auront besoin.

Cependant, cette étiquette de prix cache le fait que vous avez vraiment, vraiment besoin de dépenser plus pour cela. Apple stocke le Mac mini dans la plupart des emplacements avec seulement 128 Go de stockage SSD et 8 Go de RAM. Vous vous débrouillerez avec la RAM beaucoup plus longtemps que le petit SSD.

Nous disons cela à partir d’une expérience parfois douloureuse et grinçante – le SSD de 128 Go est à peine suffisant, mais n’est en aucun cas confortable.

Vous devrez donc acheter le modèle avec plus, et cela augmente le coût. coûte 999 $, et avec 512 Go, c’est 1199 $.

Cela signifie immédiatement que vous dépensez suffisamment d’argent pour acheter un iMac à la place.

Pourquoi acheter l’iMac 4K ou iMac 5k

Et s’il y a un endroit compliqué dans la gamme d’Apple, c’est l’iMac. Simplifions-le: personne ne devrait acheter l’iMac 21,5 pouces le moins cher, personne du tout. Ignorez-les et comparez le Mac mini uniquement à l’iMac 27 pouces.

Si vous vouliez vraiment un Mac physiquement petit, alors le Mac mini est plus petit que les iMac 21,5 pouces, et vous pouvez toujours choisir un moniteur bien meilleur. L’iMac le moins cher à 1099 $ est livré avec un écran de 21,5 pouces qui fonctionne à une résolution maximale de 1920 par 1080.

Il existe un autre modèle pour 200 $ de plus qui vous offre la même taille de 21,5 pouces mais avec un écran Retina 4K qui a une résolution de 4096 par 2304.

De toutes les manières pratiques, cependant, c’est vraiment l’iMac 27 pouces qui est le point fort de cette gamme – et sans doute dans toute la gamme Mac.

Non seulement l’écran de taille 27 pouces est beaucoup plus utilisable, l’iMac 27 pouces dispose d’un écran Retina 5K qui fonctionne à une résolution de 5 120 x 2 880 pixels. Cela a un coût car la machine coûte 1799 $, mais pour 500 dollars de plus que l’iMac 4K 21,5 pouces, c’est un vol.

L’iMac 27 pouces a ensuite reçu une mise à jour des spécifications l’année dernière, ce qui en a fait un achat encore meilleur.

Avant que cela ne devienne un hymne d’éloge sans réserve pour l’iMac 27 pouces, il y a une chose. La bosse de spécification 2019 n’a pas vu ce modèle obtenir la nouvelle puce T2 d’Apple.

Si les rumeurs d’un prochain rafraîchissement sont vraies, une mise à jour que nous espérons est l’ajout de cette puce T2. En effet, bien que le T2 soit officiellement une fonction de sécurité – il alimente l’enclave sécurisée qui permet Touch ID – il supprime également l’encodage et le décodage vidéo, ainsi que le traitement audio du processeur principal. À l’heure actuelle, le Mac mini a T2, et l’iMac 4K ou iMac 5K n’en a pas.

Il est raisonnable de supposer que finalement Apple ajoutera T2 à chaque Mac, mais il a déjà eu trois ans pour l’ajouter à l’iMac.

Conseil AppleInsider: n’achetez aucune des versions de l’iMac 21,5 pouces. Pour les petits et les puissants, choisissez le Mac mini. Pour le meilleur rapport prix / performances, choisissez l’iMac 27 pouces.

Comment choisir entre l’iMac et l’iMac Pro

Alors que l’iMac n’a pas de puce T2, l’iMac Pro en a. Pour cela et une douzaine d’autres raisons liées à ses options de processeur multicœur, l’iMac Pro est actuellement une machine plus rapide que l’iMac classique. De plus, il est livré avec le même superbe écran Retina 5K.

Pendant longtemps, l’iMac Pro était le haut de gamme, et il n’a été battu que par le nouveau Mac Pro.

Sauf qu’Apple a introduit cette machine en 2017, et cela n’a pas été fait depuis. En plus d’augmenter la RAM maximale et d’offrir plus d’options GPU, Apple vend en mars 2019 le même iMac Pro qu’il a lancé il y a près de trois ans.

Donc en 2020, vous payez le même prix pour une technologie vieille de trois ans. Vous payez 4999 $ par rapport aux 1799 $ de l’iMac 27 pouces ou aux 5999 $ du Mac Pro.

Étant donné la première fois qu’il est sorti, compte tenu de la rareté des mises à jour, et également lorsque Apple a livré le Mac Pro, il y avait même de bonnes raisons de penser que l’iMac Pro était un bouchon destiné à satisfaire les professionnels jusqu’à la sortie de la machine la plus rapide.

Maintenant que l’analyste Ming-Chi Kuo a affirmé qu’il y aurait une mise à jour de l’iMac Pro vers la fin de 2020, la machine semble rester. C’est, cependant, le tout premier murmure d’une mise à jour et il est livré avec peu de détails. Si c’est correct, alors un nouvel iMac Pro – dans six mois ou plus – sera inévitablement une meilleure machine que la machine actuelle.

Plutôt que de comparer l’iMac Pro actuel à une future version inconnue, comparez-la à tout ce que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Strictement parlant, nous devons quand même dire exactement cela même s’il semblait que le nouvel iMac Pro allait bientôt sortir. Dans la pratique, si cela était probable et que le retard n’était que de quelques semaines, nous dirions que vous attendez – si vous le pouvez.

Même dans ce cas, cependant, la chose pratique à faire est d’acheter le meilleur Mac pour vos besoins, quand vous en avez besoin.

Conseil AppleInsider: cet iMac 27 pouces est vraiment une excellente machine qui sera une bête de somme pour tous, sauf le plus occupé des éditeurs vidéo. Comparez les spécifications – et le prix – de l’iMac 27 pouces le plus haut de gamme à l’iMac Pro, et basez votre décision sur cela.

Choisir entre l’iMac Pro et le Mac Pro

Nous sommes entrés dans les détails sur cette question spécifique auparavant, mais en bref, la réponse est qu’il n’y a pas de concours.

Le Mac Pro souffle tout le reste, et il continuera à le faire pendant un certain temps. Même si un nouvel iMac Pro sort cette année, il ne touchera pas le Mac Pro pour sa puissance.

Seulement, ce n’est pas aussi simple que de dire que vous devriez toujours acheter le Mac le plus puissant. Vous pouvez certainement le faire, et il ferait certainement tout ce dont vous avez besoin, mais ce sera certainement plus de puissance que vous n’en avez besoin. Et à partir de 5999 $ (bien que actuellement réduit à 5399 $ pour un temps limité chez B&H), c’est un moyen coûteux d’obtenir plus que ce que vous utiliserez.

Bien sûr, cependant, un Mac Pro que vous achetez aujourd’hui vous durera très longtemps, sans doute plus longtemps que tout autre Mac actuel. Donc, en l’achetant maintenant, vous investissez peut-être dans vos besoins futurs.

Pour l’instant, cependant, regardez les performances de ce que vous faites aujourd’hui – et au prix réel de cela. Vous pouvez configurer un iMac Pro pour avoir un processeur Intel Xeon W à 18 cœurs avec 256 Go de RAM, un stockage SSD de 4 To et une Radeon Pro Vega 64X avec 16 Go de mémoire HBM2 pour 14 299 $.

Vous ne pouvez pas comparer directement les spécifications possibles de l’iMac Pro et du Mac Pro. Mais à titre de comparaison, vous pourriez dépenser cent dollars de plus et, pour cela, 14 399 $, obtenez un Mac Pro avec un processeur Intel Xeon W à 24 cœurs, 96 Go de RAM DDR4 ECC, un stockage SSD de 4 To et une Radeon Pro 580X avec 8 Go de mémoire GDDR5. .

Le fait que vous puissiez jongler avec les spécifications de ces deux machines signifie qu’il y a un grand chevauchement dans qui elles conviennent et pour quels types de travail elles sont bonnes. Cependant, tout jonglage doit inclure un facteur supplémentaire, et c’est l’écran. L’iMac Pro est livré avec un écran Retina 5K de 27 pouces et le Mac Pro n’en est pas équipé.

Conseil AppleInsider: sans lire cet article, vous savez déjà si vous devez absolument avoir un Mac Pro. Cette machine ne convient pas à beaucoup de gens, cependant, vous êtes donc plus susceptible d’obtenir une meilleure valeur de l’iMac Pro, même maintenant quand il a trois ans.

Alerte accord: B&H Photo a publié des économies exclusives sur certaines de ses configurations Mac Pro les plus vendues spécifiquement pour les lecteurs AppleInsider. Ces offres doivent être activées via les liens de tarification spéciaux dans ce résumé des offres Mac Pro ou dans nos guides de prix Mac Pro (8 cœurs, 12 cœurs, 16 cœurs). Les bas prix records devraient se terminer le 11 mars.

Attendre ou ne pas attendre

Après un an de services, Apple semble considérer 2020 comme une seule et unique excellente mise à jour matérielle. Il voit également toute sa fabrication affectée par le coronavirus, donc nous avons peut-être encore moins de chances de deviner même quand de nouvelles machines arrivent.

Lorsque ces nouvelles machines arriveront, elles seront livrées avec les dernières macOS. Tout Mac que vous achetez aujourd’hui pourra être mis à niveau vers le prochain macOS et le prochain, et probablement le prochain trois ans plus tard. Mais il arrivera un moment où non seulement les nouvelles machines bénéficieront des dernières macOS, mais les anciennes cesseront de pouvoir les exécuter.

Néanmoins, à un moment donné, vous devez faire votre choix et le payer. Personne ne sera jamais heureux s’il débourse de l’argent pour une machine qui est ensuite radicalement mise à jour le lendemain. Cependant, Apple est remarquablement généreux avec cela et vous donne 15 jours – et parfois plus – pour revenir dans le cas d’une mise à jour matérielle proche de la date d’achat.

Tout Mac que vous achetez sera battu par une version mise à jour un jour. Et, plus important encore, si vous achetez le bon Mac pour vous aujourd’hui, ce sera toujours le bon Mac pour vous demain, et probablement pour les années à venir.

Avant d’acheter, comparez les prix

Les revendeurs agréés Apple accordent régulièrement des remises sur les ordinateurs de bureau Mac avec, parfois, des économies pouvant aller jusqu’à quatre chiffres. Les guides des prix AppleInsider Apple contiennent des offres économiques disponibles à portée de main 24h / 24 et 7j / 7, ce qui en fait un arrêt intéressant avant d’effectuer un achat.

Voici un aperçu des guides Mac de bureau:

