Mac Pro peut maintenant être configuré avec le GPU W5700X d’AMD

Mercredi, la station de travail Mac Pro d’Apple peut désormais être mise à niveau vers une carte graphique Radeon Pro W5700X équipée de 16 Go de mémoire GDDR6.

La carte graphique W5700X n’était pas initialement disponible au lancement.

Quand Apple a lancé le Mac Pro repensé en décembre, il a déclaré que le GPU W5700X deviendrait disponible en tant que mise à niveau dans un “avenir proche”. Quelques mois plus tard, les acheteurs peuvent désormais opter pour la carte graphique de niveau intermédiaire lorsqu’ils utilisent l’outil de création sur commande d’Apple.

La mise à niveau d’un Mac Pro vers la carte graphique Radeon Pro W5700X coûtera aux clients 600 $. Apple propose également une option pour ajouter deux des cartes graphiques pour un total de 1600 $.

Le W5700X est un module MDX de taille standard basé sur l’architecture RDNA d’AMD. Il propose 40 unités de calcul et 2 560 processeurs de flux, ainsi que jusqu’à 9,4 téraflops de performances en simple précision et 18,9 téraflops en demi-précision. En ce qui concerne la sortie, le W5700X peut prendre en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois XDR Pro Display, et est livré avec quatre ports Thunderbolt 3 et un port HDMI.

Les acheteurs de Mac Pro ont maintenant quatre choix pour les GPU d’usine, y compris les options Radeon Pro 580X, Radeon Pro Vega II et Radeon Pro Vega II Duo qui sont disponibles depuis le lancement.