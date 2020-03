Mac Pro toujours mal pris en charge par l’Apple Store Genius Bar des mois après son lancement

La production et la pénétration limitées du Mac Pro ont un effet secondaire malheureux: une grande partie du réseau de service d’Apple n’est pas en mesure de prendre correctement en charge la machine en cas de problème.

Mac Pro 2019

Récemment, la production AppleInsider Mac Pro a commencé à agir. Dans le but de faire réparer notre machine, nous avons suivi l’itinéraire d’assistance typique d’Apple. Cela a mis en évidence les lacunes de l’expérience client traditionnellement exceptionnelle d’Apple.

Tout a commencé par un chat

La croisade a commencé le long de la route avec la barrière la plus basse à l’entrée – un chat d’assistance Apple. Apple fait tout son possible pour rendre le processus assez facile là où il le peut, par exemple en identifiant automatiquement notre Mac Pro et en entrant les informations le concernant dans le portail d’assistance. Malheureusement, à partir de là, il a déraillé.

Nous avons été rapidement mis en relation avec un agent de support qui était agréable et rassurant que ce problème ne serait pas un problème et qu’elle pourrait le résoudre rapidement. C’était avant de voir qu’il s’agissait d’un Mac Pro et elle nous a informés que les Mac Pros étaient entretenus par une équipe spéciale, uniquement disponible par téléphone, mais elle était heureuse de passer un appel avec eux.

Pour quelque chose que nous espérions être un problème facile, c’était une prochaine étape plus imposante. Notre nouvel agent d’assistance Apple a été aussi agréable que le premier et il nous a assuré qu’il examinerait cela avec plaisir pour nous. Il nous a mis en attente pendant quelques instants alors qu’il approfondissait les détails de l’affaire jusqu’à présent.

Ici, nous avons rencontré un autre barrage routier. Cet agent n’était pas le représentant de support approprié dont nous avions besoin et n’a pas été en mesure de nous aider avec le Mac Pro, encore une fois. L’équipe Mac Pro dédiée n’était pas encore disponible pour la journée, il a donc dû planifier un autre rappel avec eux une fois qu’ils l’auraient été.

Une demi-heure plus tard, nous recevons un appel du même agent de support.

Apparemment, il n’a pas pu planifier un appel avec l’équipe appropriée parce qu’il “ne travaille pas avec eux” et n’a pu nous transférer qu’une fois que nous étions en ligne. Alors, il est resté avec le ticket, nous a rappelé lui-même, puis a contacté l’équipe d’assistance Mac Pro.

Nous avons finalement été mis en contact avec la bonne équipe qui était désireuse de nous aider. Encore une fois, l’agent de support était aussi gentil que possible et assez rassurant. Malheureusement, le représentant ne semblait toujours pas très familier avec le nouveau Mac Pro.

Il suivait un ensemble de solutions scriptées qui n’avaient pas vraiment de sens et ne savaient pas où étaient les différentes parties du Mac Pro lui-même. À un moment donné, il commence à nous donner des instructions sur un hack pour faire fonctionner la machine sans étui avant de l’abandonner en disant “c’est trop pour un consommateur à faire.”

L’appel se termine par une référence à l’Apple Store où ils sont en mesure d’exécuter des tests supplémentaires pour les ingénieurs d’Apple. Il nous a aidés à fixer le rendez-vous pour le lendemain.

Amener le Mac Pro dans l’Apple Store

La barre Genius d’Apple n’est pas prête

Nous arrivons à l’Apple Store, totalisant le Mac Pro par ses poignées massives en acier inoxydable. Un employé se précipite vers la porte pour le porter pour nous alors que nous divertissons les regards de tous les employés, dont aucun n’avait vu un Mac Pro 2019 embarqué par un client auparavant.

Toujours en attente du Genius, un technicien Apple est venu chercher le numéro de série de notre machine. Il a regardé autour du corps avant d’abandonner, disant qu’ils ne l’obtiendraient qu’une fois la machine démarrée.

Après seulement une courte attente, le Génie se présente, une jeune femme sympathique, équipée de plusieurs câbles et d’un moniteur. Nous échangeons des plaisanteries et expliquons la situation pendant qu’elle connectait le Mac à un écran LG UltraFine.

Le Mac Pro ne peut pas être alimenté par une brique d’alimentation USB-C

Ici, nous avons rencontré un autre barrage routier. Le Genius a connecté un câble d’alimentation standard au Mac Pro, qui a ensuite refusé de s’allumer. Il n’était pas capable de fournir suffisamment de puissance à la machine et ils n’avaient pas de câbles d’alimentation Mac Pro dans le magasin, même “dans les coulisses”.

Dans une tentative futile, le Genius a essayé de mettre le Mac Pro sous tension, puis en utilisant une brique d’alimentation USB-C de 90 W à partir d’un MacBook Pro et en le connectant à l’un des quatre ports Thunderbolt 3. Nous ne savons même pas pourquoi elle a essayé cela, car il n’y avait aucun moyen terrestre que cela allait fonctionner.

Heureusement, nous avons apporté le câble d’alimentation pour le voyage.

Plusieurs techniciens Genius ont travaillé ensemble pour essayer de résoudre le problème avant de décider qu’il a besoin d’une réparation physique. Mais, ils n’ont pas pu parvenir à un consensus, alors ils l’ont fait passer au niveau de support suivant.

Depuis lors, la machine a été enregistrée dans l’Apple Store alors qu’elle travaille à résoudre nos problèmes, sans résolution pour le moment, au-delà d’une simple suggestion qui n’a aucun sens. Le chemin cahoteux est un problème pour les utilisateurs du Mac haut de gamme d’Apple, et ce n’est pas seulement notre expérience.

Service Mac Pro sur l’Apple Store et ailleurs

Nous avions entendu des rapports contradictoires sur la disponibilité de la chaîne de services à prendre en charge le Mac Pro. Suite à notre propre expérience, nous avons commencé à chercher un peu plus profondément.

Il ne s’agit pas d’une formation ou de pièces non disponibles sur l’Apple Store, car elles peuvent l’être. Dans les plus grands magasins Apple Retail, il n’y a qu’une ou deux personnes qui ont terminé la formation, comme en témoigne un génie essayant d’utiliser l’alimentation électrique USB-C PD maximale de 100 W pour alimenter la bête.

Certains magasins Apple n’ont personne du tout formé. Dans les 27 Apple Store sur lesquels nous disposons de données, cinq ont deux personnes formées, 10 en ont une et les autres zéro. Les 15 magasins qui ont formé des génies sont plus grands et soutiennent plus de consommateurs que les 12 autres. Aggravant cette situation, tout le personnel formé n’est pas à temps plein ou n’a pas une disponibilité prévisible.

Sur la base de nos conversations, les réparations sont généralement effectuées en interne, en supposant que du personnel qualifié est disponible pour les effectuer. D’après nos conversations, le reste des réparations prises en charge par l’Apple Store implique l’expédition de la machine au dépôt, ce qui entraîne des délais de traitement de plusieurs jours.

De plus, comme nous l’avons pratiquement démontré, l’assistance téléphonique est problématique et se limite principalement aux «heures de banquier» aux États-Unis. C’est pire au niveau international, la fenêtre d’assistance téléphonique étant principalement en dehors des heures de travail au Royaume-Uni.

Cela laisse les propriétaires individuels d’un Mac Pro qui n’ont pas signé un contrat de support technique de grande envergure se balancer dans le vent s’ils ont besoin de demander une assistance.

Si vous êtes un lecteur de longue date, vous vous rappelez peut-être quelque chose il y a environ deux ans concernant l’iMac Pro. À l’époque, un YouTuber a accidentellement détruit son iMac Pro lors de son démontage et a demandé une réparation. Après une série de mauvaises communications et de mauvaises hypothèses des deux côtés du centre de service, Apple n’a finalement pas réparé la machine, car il était plus rentable compte tenu du prix établi pour l’achat d’une nouvelle unité.

À l’époque, il y avait beaucoup plus de formation et de support de pièces pour l’iMac Pro que le Mac Pro maintenant. Mais, il y avait plus d’unités iMac Pro dans la nature que par ce qui semble être un ordre de grandeur, puis il y en a du Mac Pro actuellement.

La situation du service Mac Pro est inexcusable – aujourd’hui

Dans l’ensemble, le support destiné aux consommateurs d’Apple est mal équipé pour gérer même les cas de support de base pour le Mac Pro. Mais, comme nous l’avons dit, cette machine n’est pas pour tout le monde et représente un pourcentage infime de ce qu’Apple voit au jour le jour.

Cela n’excuse pas ce que nous avons vu et dont nous avons entendu parler.

Le Mac Pro 2019 dispose de nombreuses options de personnalisation

Les utilisateurs ne peuvent pas obtenir d’assistance via le chat, l’équipe du téléphone n’est pas en mesure de planifier des rappels avec l’équipe Mac Pro appropriée, la plupart des sites Apple Retail n’ont pas de câbles d’alimentation pour démarrer le Mac Pro, les techniciens Genius en magasin ” t vu un Mac Pro et je ne connais pas les bases telles que où trouver le numéro de série – à lui seul déterminer quelles réparations doivent être effectuées. Le fait qu’un Genius ait tenté d’alimenter le Mac Pro via une brique d’alimentation USB-C met en lumière la façon dont les rangs et les fichiers sont mal équipés pour gérer les cas de support Mac Pro qui entrent.

Mais – ce n’est pas universel. La clé est de se connecter avec les personnes qui ont plus d’expérience avec le Mac Pro. Dans ce cas, il s’agit du spécialiste Apple orienté entreprise. Tous les spécialistes n’auront pas l’expérience de Mac Pro, donc poser des questions pointues est en règle, avant de brancher votre machine.

De plus, les spécialistes Apple peuvent faire des choses que l’Apple Store ne fait pas, comme le service et le diagnostic sur site. Dans ce cas, le coût de la main-d’œuvre et de la visite sur site n’est pas couvert par la garantie d’un an, et le spécialiste n’aura pas la pièce de réparation tant que la machine n’aura pas été diagnostiquée en fonction de la façon dont la pièce de réparation “Core” retourne au travail, ce que nous ont discuté longuement auparavant.

Même avec deux visites d’un technicien, cela peut être beaucoup plus rapide qu’une réparation au niveau du dépôt d’un Mac Pro. Et, en supposant que vous l’avez demandé avant la visite, le support sera assuré par quelqu’un ayant plus d’expérience en support du Mac Pro.

La prise en charge du Mac Pro en entreprise est excellente. Les connaissances sont là dans cette chaîne de soutien, et obtenir de l’aide est facile. Il vaudrait mieux, car il y a beaucoup d’argent échangeant des mains pour ce niveau de soutien, cependant. Ce n’est pas le cas à plus petite échelle, et un studio ou un atelier de design avec un Mac Pro aura des problèmes en ce moment, comme nous l’avons pratiquement démontré.

Il y a suffisamment de Mac Pro dans les petits studios pour soutenir une meilleure formation dans les Genius Bars qui couvrent le monde. Il y en a suffisamment sur le terrain actuellement, qui ne sont pas pris en charge par AppleCare ou un contrat de service de niveau Pro coûteux, pour justifier de meilleures communications de haut en bas de toute la chaîne, d’ailleurs.

Mais, aujourd’hui, le processus de service et de support pour les installations uniques de Mac Pro est un gâchis du début à la fin. La plupart des techniciens de l’Apple Store ne sont pas préparés, les fournitures ne sont pas facilement disponibles et les utilisateurs naviguent dans un labyrinthe perfide alors qu’ils essaient d’obtenir le service pour leur machine qui commence à 5999 $.