MacBook Air (2020) i3 contre MacBook Air i7

Le MacBook Air est à nouveau disponible avec un processeur i7. Nous avons comparé le MacBook Air de base 2020 avec processeur i3 et le MacBook Air i7 quad-core haut de gamme pour voir la différence de performances là-bas et pour voir si le i7 vaut le prix le plus élevé.

MacBook Air 2020

Mis à part les processeurs – et l’augmentation de prix correspondante – il n’y a pas de différence entre les modèles du MacBook Air 2020.

Dans l’ensemble, les nouvelles machines peuvent maintenant être configurées avec jusqu’à 2 To de stockage interne, commencer avec un plus haut 256 Go de stockage de base, ont adopté la 10e génération de processeurs Intel, utilisent maintenant le Magic Keyboard et ont un Intel Iris plus puissant De plus, des graphismes pouvant alimenter un écran 6K.

Les utilisateurs peuvent configurer le SSD et la RAM lorsqu’ils choisissent une machine, mais cela offrira une différence de performances plus petite que le choix du processeur.

Performances du MacBook Air i3 par rapport au MacBook Air i7

Tout cela conduit à l’augmentation réelle des performances fournies par les améliorations du processeur.

Résultats de Geekbench 5.1 sur les MacBook Air i3 et i7 (2020)

Pour le processeur i3-1000NG4 bicœur à 1,1 GHz de base, nous avons obtenu un 1074 et un 2412 aux tests monocœur et multicœur. Sur la machine quadricœur i7-1060NG7 à 1,2 GHz, nous avons géré respectivement un 1294 et un 3514.

Ce ne sont pas de petits gains. Le gain de référence d’environ 10% à cœur unique est bon, mais les gains à près de 50% multi-cœur sont excellents. Cela est dû, en partie, au passage d’une puce dual-core à une puce quad-core.

Nous avons également testé le benchmark Cinebench R20 gourmand en CPU, et le quad-core i7 surpassait facilement le dual-core i3. Le i3 a marqué un 690 tandis que le i7 a marqué un 1194 – doubler les cœurs, près du double du score.

Lors de nos tests sur le MacBook Air, nous avons remarqué que le i7 fonctionnerait généralement un peu plus vite avec les tâches quotidiennes et a certainement un avantage avec les tâches plus intensives telles que la compilation Xcode. Même à la mise sous tension d’un arrêt à froid, nous avons vu le démarrage du i7 environ deux secondes plus rapide que le i3.

Pour tester les tâches quotidiennes, nous avons encodé une vidéo d’environ six minutes en 4K avec les paramètres par défaut d’iMovie. Le modèle de base a pris six minutes et deux secondes tandis que la configuration i7 a pris cinq minutes et demie. Pas une énorme économie d’encodage vidéo, mais ils partagent les mêmes graphiques.

Lors de la configuration de votre MacBook Air, il faut compter 100 $ pour passer au quadricœur i5 à 1,1 GHz et 250 $ pour passer au quadricœur i7 plus rapide. Pour une augmentation de prix de 20%, vous obtenez 50% de meilleures performances de votre machine. Les vitesses du processeur n’aident pas tout – elles ne rendront pas nécessairement les e-mails ou Facebook plus rapides – mais vous voulez taxer votre machine du tout, cela semble être une bonne mise à niveau à considérer.

