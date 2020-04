MacBook basé sur ARM, le contrôleur de jeu Apple arrive bientôt

Une série de tweets d’un compte Twitter anonyme aurait divulgué des détails sur les futurs produits sur lesquels Apple travaille toujours, notamment les allégations d’un MacBook 12 pouces basé sur ARM et d’un contrôleur de jeu Apple.

La récente collecte de rumeurs et de fuites sur Twitter entourant les produits d’Apple qui se sont révélées très précises a incité à un examen plus approfondi d’autres comptes de Twitter Twitter, à la recherche de nouvelles informations. Un compte, @ L0vetodream, a été trouvé pour inclure un certain nombre de fuites qui ont fait surface bien avant qu’elles ne soient discutées par d’autres parties, une qui offre également un aperçu supposé d’autres produits non publiés.

Le compte est relativement nouveau pour Twitter, ayant rejoint en février 2020, et fonctionne de manière assez anonyme avec sa biographie affirmant qu’il est exploité par un “réparateur d’iPhone”. Malgré son jeune âge, le compte a fait de nombreuses déclarations audacieuses dans un court laps de temps qui ne sont devenues importantes que récemment.

Dans des tweets datant de début mars, le compte prétend qu’Apple travaille sur son propre contrôleur de jeu, tandis qu’une mention des écouteurs “AirPods X” a été faite le 12 mars, corroborant apparemment une rumeur tweetée par Jon Prosser, un autre bailleur de renom, à propos de les rumeurs sur les écouteurs.

Un autre tweet du 10 mars aborde en détail un nouveau modèle d’iPad Air qui comprend un mini écran LED. Malgré sa conception plein écran, le tweeter dit qu’il n’aura pas d’encoche ni de Face ID, mais s’appuiera plutôt sur Touch ID qui fonctionne sous l’écran.

le nouvel iPad Air utilisera le mini écran LED, est livré avec plein écran sans encoche, pas Face ID mais Touch ID sous l’écran – (@ L0vetodream) 10 mars 2020

Un tweet plus long du 12 mars repéré par MacRumors répertorie de nombreux autres produits qui seraient en développement, dont un MacBook ARM de 12 pouces, “AirPods X”, “AirPods 3 Lite”, le “HomePod Lite”, “AirTag”, et quatre modèles «iPhone 12», y compris les versions Lite et Pro avec prise en charge 5G et une nouvelle couleur «bleu marine».

Le tweet mentionne simultanément l’iPad Pro ayant “TOF”, référençant le capteur LiDAR à l’arrière avant la sortie du modèle, tandis que ses mentions d’articles comme le “HomePod Lite” sont antérieures à d’autres rumeurs et spéculations. Le compte mentionne également des retards dans le lancement d’un nouvel iMac, ainsi que des blocages entourant la production par TSMC de la puce A14 attendue dans les versions d’automne de l’iPhone.

L’A14, qui devrait être utilisé dans les versions d’automne de l’iPhone, devrait actuellement être le premier à franchir la barrière de 3,0 GHz, ce qui en fait la version la plus rapide de la gamme de puces jamais créée. Bien que cela améliore principalement les performances de l’iPhone en ce qui concerne les tâches complexes telles que le rendu AR, cela lui donne également le potentiel d’être utilisé dans un Mac ARM.

La production de l’A14 devait commencer au deuxième trimestre, mais des notes d’analystes et des rapports sur la chaîne d’approvisionnement contradictoires à la fin mars suggéraient qu’un retard dans la fabrication par TSMC pourrait avoir un impact sur les calendriers de production des produits Apple associés.

Bien qu’il y ait quelques erreurs commises par le compte, telles que la date de sortie d’iOS 13.4 hors d’un jour, la précision des produits confirmés suggère que les rumeurs du compte peuvent être authentiques. Malgré cela, il n’y a aucune garantie que tous les éléments mentionnés par un leaker Twitter pourraient être considérés comme complètement vrais, car d’autres facteurs pourraient affecter les intentions de production d’Apple, comme le démontrent les impacts actuels de la pandémie de coronavirus.