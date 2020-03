MacBook Pro 13 “avec 16 Go de RAM tombe à 1099 $ (600 $ de rabais)

Aujourd’hui seulement, B&H Photo a réduit le prix du MacBook Pro 13 pouces amélioré d’Apple de 600 $ lors de son événement Deal Zone. Ce modèle offre 16 Go de mémoire pour seulement 1099 $.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Économisez 600 $ aujourd’hui seulement

MacBook Pro 13 pouces 2017 (2,3 GHz, 16 Go, 256 Go): 1099 $ (600 $ de rabais)

Dans ce qui est le prix le plus bas disponible, B&H Photo a le MacBook Pro 13 pouces mi-2017 d’Apple en rabais à $ 1,099 pour une seule journée. Ce modèle est équipé d’un processeur 2,3 GHz, 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage SSD.

Normalement au prix de 1699 $, la remise de 600 $ est valable jusqu’à épuisement des stocks pendant l’événement de 24 heures de B&H, avec une livraison gratuite disponible sur les commandes expédiées dans les États-Unis contigus.

Les acheteurs admissibles peuvent également choisir entre aucun financement d’intérêt sur les commandes payées en totalité dans les 12 mois avec la carte de financement B&H ou un remboursement de taxe de vente avec la carte Payboo lorsqu’ils sont expédiés vers un code postal éligible.

Comme mentionné ci-dessus, l’Apple Deal Zone n’est valable aujourd’hui que jusqu’à épuisement des stocks.

Encore plus d’offres Apple

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, les logiciels et plus encore. Ces offres sont les suivantes: