MacBook Pro 15 pouces 8 cœurs d’Apple à seulement 2 149 $, plus jusqu’à 500 $ de réduction sur les modèles 13 pouces

Exclusif

Par Christine McKee

Jeudi 13 février 2020, 10 h 49 PT (13 h 49 HE)

Disponible exclusivement pour les lecteurs AppleInsider, B&H Photo réduit le prix du MacBook Pro 15 pouces mi-2019 d’Apple doté de mises à niveau, le ramenant à un niveau record de 2149 $. Économisez 650 $ sur la configuration haut de gamme avec un processeur à 8 cœurs, un stockage supplémentaire et des graphiques améliorés – ou réalisez des centaines de dollars d’économies sur les modèles MacBook Pro 13 pouces.

AppleInsider offre fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple toute l’année auprès de grands détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions

acheté via des liens d’affiliation.

Offre MacBook Pro exclusive

Cette Offre MacBook Pro 15 pouces est une gracieuseté du revendeur agréé Apple B&H Photo et offre une quantité substantielle de performances pour 2149 $. Équipé d’un processeur Intel Core i9 à 8 cœurs, le MacBook Pro mi-2019 gris sidéral possède également 16 Go de mémoire DDR4, 512 Go de stockage SSD et une carte graphique AMD Radeon Pro 560X améliorée avec 4 Go de GDDR5.

Normalement au prix de 2 799 $, cet accord de clôture offre 650 $ d’économies en espèces et coûte 250 $ de moins qu’un MacBook Pro 16 pouces à 8 cœurs, ce qui en fait un choix plus économique pour les étudiants et ceux qui recherchent la meilleure affaire sur un modèle Core i9 .

En plus de la remise exclusive, B&H offre une livraison gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus sur ce Mac, le mettant entre vos mains rapidement.

* Instructions d’activation spéciales: Pour activer le prix réduit, vous devez acheter via le lien de prix B&H ci-dessus à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais l’offre ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Ceux qui cherchent à financer l’achat peuvent également bénéficier d’un financement sans intérêt lorsqu’ils sont payés en totalité dans les 12 mois avec la carte de financement B&H. Ou si vous prévoyez de payer le solde en totalité, vous pouvez bénéficier d’un remboursement instantané de la taxe de vente avec la carte Payboo. Cliquez simplement sur le lien “Vérifier les économies” et entrez votre code postal d’expédition sur cette page Payboo pour voir si votre état est éligible. De nombreux acheteurs peuvent facilement économiser 170 $ supplémentaires en plus de la remise exclusive de 650 $.

Vous recherchez un facteur de forme plus petit? B&H propose également une variété de promotions sur les modèles 13 pouces. Vous trouverez ci-dessous un échantillon des économies, avec des dizaines d’autres offres disponibles 24/7 dans notre Guide des prix du MacBook Pro 13 pouces.

De plus, ces MacBook Pro 13 “sont jusqu’à 500 $ de réduction

MacBook Pro 13 pouces 2017 (2,3 GHz, 8 Go, 512 Go) Gris: 1249 $ (450 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2017 (2,3 GHz, 16 Go, 256 Go) Gris: 1249 $ (450 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2017 (2,3 GHz, 16 Go, 512 Go) Gris: 1399 $ (500 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 256 Go): 1499 $ (300 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 512 Go): 1699 $ (300 $ de rabais)

Plus 100s plus d’offres dans notre Guide des prix Apple…

Ajouter AppleCare

Un plan de protection étendu AppleCare peut être ajouté à n’importe lequel de ces ordinateurs portables MacBook Pro lors du paiement. Recherchez simplement l’option AppleCare dans votre panier.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, les logiciels et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.