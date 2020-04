MacBook Pro pourrait utiliser True Tone pour régler automatiquement la luminosité du clavier

Apple semble prêt à étendre l’utilisation de True Tone au-delà d’un écran, la technologie de changement de couleur pouvant éventuellement arriver sur les claviers du MacBook Pro.

Clavier existant sur le MacBook Air 2020

Depuis son introduction dans l’iPad Pro 9,7 pouces, True Tone est devenu une technologie extrêmement utile pour ceux qui se préoccupent de la précision des couleurs d’un écran. Il est suffisamment important pour qu’Apple l’intègre dans d’autres produits, y compris le MacBook Pro, et a la possibilité d’être utilisé plus loin à l’avenir.

Essentiellement, True Tone est un système de maintien de la température de couleur, conçu pour maintenir la représentation relative des couleurs de l’écran lorsqu’un utilisateur change d’environnements. En surveillant la lumière ambiante, True Tone modifie automatiquement l’affichage pour correspondre à tout changement, afin de maintenir une image cohérente.

Normalement, le déplacement d’un affichage d’une zone remplie de lumière chaude vers une zone avec une température de couleur plus froide a pour effet de rendre les couleurs sur une image différentes, malgré l’affichage de la même image inchangée. Cela est dû au fait que le spectateur regarde l’écran tout en devant également subir une température ambiante changeante, la différence relative étant en cause.

En surveillant et en modifiant la balance des blancs de l’écran pour tenir compte de l’environnement, True Tone minimise les différences relatives et garde l’image relativement inchangée pour l’utilisateur.

La vue d’un utilisateur d’un glyphe de clavier tiendra compte à la fois de la lumière ambiante et des rétroéclairages

Dans un brevet publié mardi par le US Patent and Trademark Office intitulé “Les appareils électroniques ayant des claviers rétroéclairés avec des points blancs réglables”, Apple suggère que le même système pourrait être appliqué au clavier rétroéclairé d’un MacBook Pro.

Le brevet décrit en grande partie un système de rétro-éclairage typique d’un clavier MacBook, à savoir des touches avec des sections transparentes dans les glyphes pour laisser passer la lumière. Bien qu’il soit généralement configuré pour être géré par le système à des fins d’intensité lumineuse, le brevet suggère que le point blanc des touches peut avoir un niveau de contrôle similaire.

En ajustant le point blanc des touches, Apple suggère qu’il pourrait être en mesure de garder le clavier “visuellement attrayant” pour l’utilisateur.

Le système serait en mesure d’ajuster le point blanc du clavier en fonction des résultats d’un capteur de lumière ambiante couleur, similaire à la configuration existante de True Tone. Lorsque le point blanc de l’écran du MacBook est modifié, par exemple par la version actuelle de True Tone, le clavier peut être modifié pour correspondre à la température de couleur.

Il serait également possible que le clavier change automatiquement indépendamment du réglage de l’affichage en utilisant les données du capteur de lumière ambiante. Par exemple, il peut être en mesure de détecter un point blanc différent en fonction de la combinaison de la lumière ambiante et de la sortie de l’écran, ce qui peut donner une lecture différente à True Tone normal.

Le brevet répertorie ses inventeurs comme Paul V. Johnson, Lu Zhang et Jiaying Wu. Johnson est ingénieur d’affichage chez Apple et a travaillé sur quelques brevets liés à l’affichage impliquant des capteurs de lumière ambiante.

Zhang est un directeur d’ingénierie pour l’affichage couleur et l’imagerie chez Apple, et est également lié à des brevets similaires liés à l’affichage et au rétro-éclairage. Wu, un ingénieur de conception ASIC pour Apple, a précédemment travaillé sur un brevet de détection du regard, ainsi que sur un dépôt de brevet True Tone antérieur.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un brevet suggère des domaines d’intérêt pour les produits et services d’Apple, cela ne garantit pas que les concepts apparaîtront dans un futur produit ou service.

Les dépôts antérieurs comprennent comment True Tone pourrait être géré par le rétro-éclairage d’un écran à l’avenir, tandis qu’un autre produit lié à Apple Car a proposé son utilisation pour éclairer l’intérieur du véhicule.