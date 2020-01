MacBook Pro Premium à partir de 1299 $ (jusqu’à 1850 $ de réduction) pour 2 jours seulement

La Mega Deal Zone de fin d’année de B&H est là et il y a trois offres agressives pour Apple MacBook Pro, avec des prix aussi bas que 1299 $ et des remises allant jusqu’à 1850 $.

Les prix les plus bas sont de retour

Annuel de B&H Mega Deal Zone est de retour – et comme 2019 tire à sa fin, trois des prix les plus bas sur MacBook Pros sont de retour à sonner dans la nouvelle année.

Le premier système, le MacBook Pro 13 pouces standard d’Apple 2018, est maintenant 500 $ de rabais en gris sidéral, ramenant le portable quadricœur à seulement 1299 $ Cet ordinateur portable portable, qui pèse trois livres, était initialement vendu au prix de 1799 $ et est une excellente option pour les étudiants qui retournent en classe en janvier 2020.

Ensuite, une remise agressive sur un MacBook Pro 15 pouces 2018. Doté de mises à niveau, telles que 32 Go de mémoire, 1 To de stockage et des graphiques Radeon Pro 560X, le modèle bien équipé en gris sidéral est en vente pour 2199 $, un remise de 1400 $.

Vous préférez un MacBook Pro Core i9 haut de gamme? La configuration 2018 à 8 cœurs avec 32 Go de RAM, 2 To d’espace et les graphiques Radeon Pro 560X est réduite à 2649 $. À 1850 $ de rabais, cette offre de fin d’année correspond au prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur le système premium.

Zones de transaction MacBook Pro

MacBook Pro 13 pouces 2018 (2,3 GHz, 8 Go, 256 Go) Gris: 1299 $ (500 $ de rabais)

MacBook Pro 6C 15 pouces 2018 (2,6 GHz, 32 Go, 1 To, 560X) Gris: 2199 $ (1400 $ de rabais)

MacBook Pro 15 pouces 2018 de 2 po (2,9 GHz, 32 Go, 2 To, 560X) Gris: 2649 $ (1850 $ de rabais)

Trouvez des centaines d’autres offres dans notre Guide des prix Mac …

Cet événement spécial Mega Deal Zone devrait se terminer à 23 h 59. Eastern le 31 décembre, mais l’approvisionnement peut s’épuiser à tout moment.

