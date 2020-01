MacBooks secoués, guerres commerciales et Apple TV + défense

Comme pour empêcher les gens de parler du temps qu’ils devaient attendre pour le Mac Pro, ou de la façon dont Apple serait affecté par le départ de Jony Ive, la société a réorganisé sa gamme MacBook et MacBook Pro.

Juillet 2019: (à gauche) ce n’est pas l’Animoji que vous attendez. (Centre) Apple utilise AR pour faire apparaître que vous regardez la caméra dans FaceTime. (À droite) Le Texas Hold’em est de retour.

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu celui-ci. En juillet, Apple a de nouveau publié de nouvelles variantes sur ses ordinateurs portables. La dernière fois, il s’agissait de bonnes mises à jour mais pas particulièrement importantes. Cette fois, ils étaient tous les deux.

Juillet a changé la gamme d’Apple dans la mesure où nous avions une nouvelle réponse à toute personne demandant quel Mac acheter. En mai 2019, si quelqu’un ne savait pas déjà quel Mac lui convenait, votre nouvelle réponse était le MacBook Pro 13 pouces.

Ce n’est pas comme si les mises à jour précédentes étaient des ratés, mais le nouveau modèle de 13 pouces représentait un compromis prix / performances et suffisamment pour que le MacBook Air devienne le meilleur Mac à usage général.

Il commence à 1299 $, mais la version à 1799 $ du MacBook Pro 13 pouces arbore désormais un Core i5 quadricœur Intel de 8e génération tandis qu’il existe une option pour le Core i7.

Apple a également ajouté la Touch Bar à ce MacBook Pro d’entrée de gamme. Vous ne pouvez pas vraiment dire que les gens ont une relation d’amour / haine avec la Touch Bar – c’est plutôt une sorte de comme ça ne me dérange pas.

Ordinateurs portables bien-aimés

Dans le cas où cela deviendrait trop une fête de l’amour, notons que nous parlons du MacBook Pro 13 pouces au passé, même s’il s’agit du modèle actuel. Ne pas aller trop loin, mais le fait que le dernier MacBook Pro 16 pouces de 2019 ait apporté un clavier entièrement remanié a changé les choses.

À l’heure actuelle, le MacBook Pro 13 pouces est l’excellent cheval de bataille relativement bon marché qu’il est devenu en mai. C’est une bonne affaire pour, même si ce n’est pas bon marché, ce que vous obtenez pour votre argent est excellent.

Dans la mesure où tous ces mois, notre opinion sur le MacBook Pro 13 pouces est le meilleur Mac portable polyvalent à recommander aux gens est toujours d’actualité.

Si vous étiez moins vendu que nous, vous auriez pu plutôt envisager le dernier Surface Book 2. Microsoft a trouvé un homme appelé “Mac” Book pour dire que vous devriez.

D’accord.

Néanmoins, le MacBook Pro 13 pouces est une machine qui vaut la peine d’être aimée, ce qui est bien car quand il est entré, le MacBook tout à fait aimé est sorti. Ce plus petit ordinateur portable, parfois moins cher, n’est plus. Le MacBook Air a également fait l’objet d’une révision, mais notre cœur est toujours tourné vers le MacBook Pro.

De toute façon, revenons à Jony Ive

Merci pour le superbe nouveau MacBook Pro, Apple, mais à ce sujet, Jony Ive et son départ de l’entreprise. Nous ne nous attendions pas à ce que les utilisateurs d’Apple de longue date haussent exactement son départ, mais nous ne nous attendions pas à une réaction contre l’homme lui-même.

Au début du mois, nous lisions un article du Wall Street Journal affirmant qu’Ive avait effectivement quitté l’entreprise des années auparavant. Il l’accusait de s’être éloigné si loin d’Apple qu’il travaillerait beaucoup à la maison, sans prendre la peine de se présenter aux réunions.

Tim Cook l’a lu aussi, et dans un mouvement inhabituel, a réagi publiquement. Il a envoyé un courriel à NBC News – ne nous demandez pas pourquoi eux et non le Wall Street Journal – en essayant de réfuter la pièce entière.

Tim Cook. Il avait l’air plus heureux.

“L’histoire est absurde”, a déclaré Cook dans la lettre. “Une grande partie des rapports, et certainement les conclusions ne correspondent tout simplement pas à la réalité. Au niveau de base, cela montre un manque de compréhension du fonctionnement de l’équipe de conception et du fonctionnement d’Apple. Cela déforme les relations, les décisions et les événements le point que nous ne reconnaissons tout simplement pas l’entreprise qu’il prétend décrire. “

Certains critiques ont établi des parallèles avec le fait que l’histoire des puces d’espionnage de Bloomberg en Chine était totalement fausse – cet article unique devient un raccourci pour le mauvais journalisme – tandis que d’autres ont affirmé qu’il pourrait y avoir une part de vérité.

Plus précisément, le biographe de Steve Jobs, Walter Isaacson, a déclaré qu’Apple Park avait détourné l’attention de Jony Ive des produits.

Il a suggéré qu’il était vrai que Ive s’était retiré du design normal pour ce faire, et il a déploré ce qu’il ressentait si Steve Jobs avait vécu plus longtemps, les deux “auraient trouvé plus de designs”.

Emplois, Cook et Ive

Isaacson avait également une connaissance directe de ce qui s’est passé lorsque Tim Cook est devenu PDG. Isaacson dit même qu’il a délibérément sous-estimé cela dans sa propre biographie de Jobs plutôt que de révéler ce que le fondateur d’Apple avait pensé de Cook.

“Je l’ai un peu adouci dans le livre, mais dans mon livre, Steve dit comment Tim Cook peut tout faire”, a-t-il déclaré. “Mais ensuite, il m’a regardé et m’a dit:” Mais Tim n’est pas un produit. “”

Pendant qu’il disait cela à propos de Steve Jobs et de Tim Cook, incidemment, Bill Gates était loin de prétendre que Jobs pouvait lancer des sorts.

Bill Gates disant que tout le monde tomberait sous le charme de Steve Jobs, sauf bien sûr lui-même

“J’étais comme un sorcier mineur parce qu’il lancerait des sorts et je verrais les gens hypnotisés, mais parce que je suis un sorcier mineur, les sorts ne fonctionnent pas sur moi”, a-t-il déclaré.

“Je n’ai encore rencontré personne qui [could rival Jobs] en termes de sélection de talents, d’hyper-motivation de ce talent et d’avoir un sens du design, oh, c’est bien [or] ce n’est pas bon “, a poursuivi Gates.

Faits réels

Tout et tout le monde à voir avec Apple est toujours entouré d’opinions. Ce n’est que de temps en temps que nous obtenons des faits réels. Cela s’est révélé particulièrement vrai en juillet 2019, lorsque d’innombrables comptes ont tous été réfutés avec succès par l’appel aux résultats financiers d’Apple.

Ce ne sont pas les appels téléphoniques les plus électrisants. Il s’agit d’une exigence légale plutôt que d’une plate-forme pour Apple pour promouvoir ses produits. Pourtant, si l’entreprise ne dévoile jamais un seul pixel des futurs produits si elle peut l’aider, elle répond parfois à de nombreuses questions.

Toute l’année, la Chine et la baisse des ventes d’iPhone ont été des nouvelles, mais chaque mois a apporté une sorte de reprise.

Cette fois, Tim Cook a directement évoqué “un retour à la croissance en Chine continentale”, et a déclaré que cela s’était produit “malgré les forts vents contraires des devises étrangères”. En d’autres termes, le dollar luttait contre les devises, et Apple a quand même augmenté, donc là.

“Ce qui s’est passé au dernier trimestre en Chine, c’est une confluence de choses”, a déclaré Cook. “Le [Chinese] la relance des pouvoirs publics vient tout juste, en termes de réduction de la TVA, [and] nous avons pris des mesures de tarification. “

“Nous avons mis en place nos programmes de reprise et de financement dans nos magasins de détail”, a-t-il poursuivi, “et avons également travaillé avec certains partenaires de distribution à ce sujet. Et nous constatons un engagement croissant avec l’écosystème Apple au sens large au cours du trimestre.”

Tim Cook a très probablement participé à l’appel aux bénéfices d’ici, Apple Park. Vous ne faites pas un bâtiment comme celui-ci si vous ne pouvez pas vous le permettre.

Il y avait eu une croissance en Chine dans toutes les grandes catégories de l’entreprise. “Tout s’est amélioré séquentiellement, donc nous ne pourrions pas être plus satisfaits des résultats ou des progrès, je dois dire”, a déclaré Cook.

En attente sur le Mac Pro

Les progrès sur le Mac Pro semblaient cependant un peu moins heureux. Tandis que la conception et la fabrication étaient probablement en cours, il y avait un problème plus important concernant le prix – en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Apple a demandé à la Maison Blanche de ne pas appliquer de tarifs sur les pièces dont elle a besoin pour importer le Mac Pro.

Vous savez à quel point les négociations commerciales et politiques sont complexes, mais la version courte est que la Maison Blanche a dit non.

De plus, le président Trump a réaffirmé sa conviction qu’Apple devrait fabriquer ses machines aux États-Unis, et plus précisément au Texas.

L’avenir de l’iPhone

Chaque fois que le Mac Pro était expédié, et d’où, nous étions maintenant à peine à deux mois du dévoilement de l’iPhone 2019. Alors, bien sûr, il y avait des rumeurs. Ces nouveaux téléphones pourraient supprimer 3D Touch, par exemple.

Et les iPhones 2020 pourraient réduire l’encoche. JP Morgan a prédit qu’Apple lancerait quatre téléphones, trois iPhones OLED avec 5G et un modèle de budget également.

Les iPhones 2021 auraient 5G comme ceux de 2020, mais pourraient maintenant avoir la technologie de modem d’Apple.

Au milieu de tout cela, quelque chose approchait d’un fait. Le fabricant de processeurs Apple iPhone TSMC, a officiellement annoncé un solide second semestre 2019 en raison de l’augmentation de la demande.

C’était alors

Si vous voulez des faits concrets, rien de tel que des preuves photographiques de problèmes. Apple avait récemment introduit ce qu’on appelait un rappel volontaire du MacBook Pro 15 pouces et c’était pour faire surchauffer la batterie.

Une batterie de MacBook Pro brûle. (Source: Steve-Gagne sur Facebook)

Voyez si vous pouvez repérer le problème.

Dans un cas distinct, un iPhone 6 a également eu quelques problèmes, bien que dans cet incident particulier, les dommages soient plus difficiles à déterminer à l’œil nu.

Un iPhone 6 avec une légère décoloration.

Résoudre les problèmes

Il semblerait qu’Apple se penche sur ce problème lié à l’iPhone 6, mais il résolvait également définitivement d’autres problèmes, pas seulement le sien.

La société a corrigé iMessages pour éviter un bogue, ce qui pourrait même signifier que l’obtention d’un message particulièrement conçu pourrait endommager votre iPhone.

Ensuite, il a été découvert qu’une faille dans l’application de vidéoconférence Zoom pouvait permettre aux sites Web d’allumer l’appareil photo de votre Mac à votre insu ou sans votre permission.

Zoom a d’abord dit que ce n’était pas un défaut, c’était une commodité pour ses utilisateurs. Après avoir peut-être allumé toutes ces caméras et vu nos visages, il a fait marche arrière et a promis de supprimer la fonctionnalité.

Apparemment, il ne l’a pas fait assez rapidement, car Apple est intervenu et l’a fait pour eux.

Alors c’est tout bon, alors

Pendant que les ingénieurs d’Apple y travaillaient, Tim Cook et Eddy Cue faisaient du réseautage avec des gens de la télévision lors de la conférence de Sun Valley. C’est un événement qui rassemble les gens de la technologie, mais c’est principalement là que des accords sont conclus pour les entreprises de médias.

Eddy Cue et Tim Cook repérés à Sun Valley 2019. (Source: Alex Heath sur Twitter)

Avec Cue et Cook, il y a eu une démonstration de force qui était vraisemblablement destinée à démontrer à quel point Apple est sérieux à propos d’Apple TV +. Cependant, ce mois-ci, Cue avait également dû minimiser l’implication d’Apple. L’accusation était qu’Apple en général, et Tim Cook en particulier, embauchaient des talents pour faire de la télévision, mais les microgéraient ensuite.

“J’ai vu les commentaires selon lesquels Tim et moi écrivions des notes sur les scripts et autres”, a déclaré Cue. “Il n’y a jamais eu une seule note de nous sur les scripts, que je peux vous assurer. Nous laissons les gens qui savent [what] ils font [alone]. “

L’une de ces personnes est Imelda Staunton, un acteur polyvalent mieux connu aux États-Unis pour les films “Harry Potter”. Elle travaille maintenant pour Apple TV + dans une comédie intitulée “Alabama”, de la BBC.

On ne sait pas grand-chose de la comédie, mais il est peu probable que les 15 millions de dollars par épisode que nous avons appris ce mois-ci soient dépensés pour “Voir”.

Ce n’était pas non plus le plus d’argent dépensé par Apple. Selon des informations publiées ce mois-ci, Apple a acheté l’entreprise de modems d’Intel pour 1 milliard de dollars. Ce n’était pas un achat rapide non plus, mais cela a suivi la constitution d’Apple et de Qualcomm.

Intel n’a plus de modem et Apple a raison. Nous n’étions qu’à un peu plus de la moitié de 2019, mais Apple regardait loin, très loin.

Apple a également regardé il y a quelques années. En juillet 2019, Apple a fêté les dix ans de l’App Store en ramenant le vieux “Texas Hold’em” préféré.

Et ce que nous ne pouvons qu’appeler charitablement un hommage, Xiaomi a publié de manière innovante Mimoji, qui ne ressemble en rien au Memoji d’Apple. Même si le propre personnel de Xiamoi ne peut pas faire la différence.

