Malgré une nature modeste, l’iPhone SE est la meilleure affaire de technologie

Apple a finalement répondu à l’appel que de nombreux utilisateurs avaient demandé avec l’iPhone SE 2020. Bien que l’appareil ne soit pas livré avec un nouveau design flashy ou un facteur de forme de quatre pouces, l’offre économique d’Apple est un vol absolu.



IPhone SE 2020 mis à jour

L’iPhone SE 2020 mis à jour. Apple remplace un appareil vieux de quatre ans très apprécié pour son faible coût, sa taille compacte et son bouton d’accueil physique. Bien que cet iPhone 8 modeste et modeste, remanié puisse ne pas sembler aussi excitant à première vue, c’est absolument la plus grosse affaire de technologie.

Il est clair que l’iPhone SE 2020 est une bonne valeur. C’est un iPhone qui coûte moins de 400 $ et résiste très bien avec des combinés Android comparables.

Il a un écran qui n’est ni trop grand, ni trop petit. Il a également une quantité confortable de stockage de départ, un appareil photo 12MP capable avec le mode portrait, Haptic Touch, une charge sans fil, un bouton d’accueil, une connexion Wi-Fi 6, et plus encore.

Mais les détracteurs ne tardent pas à constater certaines lacunes plutôt superficielles. Par exemple, il n’a pas d’écran OLED (pour mémoire, l’iPhone 11 plus cher non plus). Il n’a pas non plus d’objectif ultra large, de téléobjectif ou de plus de 12 MP.

Nous regardons le Pixel 3a qui a cet écran OLED ou le Galaxy A51 qui arbore 48MP sur cet appareil photo grand angle. Il serait facile de penser qu’Apple s’affaisse et prend du retard – mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

L’aspect le plus important de l’iPhone SE n’est pas l’appareil photo ou l’écran, qui sont tous deux solides, c’est le processeur A13 Bionic.

Tout tourne autour du processeur A13

Apple utilise son processeur A13 Bionic, et si ce nom semble extrêmement familier, c’est parce qu’il s’agit du même chipset utilisé sur l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. C’est le processeur de téléphone le plus performant utilisé dans son combiné le plus abordable.



Résultats Geekbench 5.0.2 multicœurs pour Galaxy A51, iPhone SE et Pixel 3a

En comparant l’iPhone SE à un iPhone 11 Pro, il y a une petite différence. L’iPhone 11 Pro d’Apple a obtenu un 1323 et 3303 aux tests monocœur et multicœur dans Geekbench 5.0.2, par rapport à 1332 et 2322 pour l’iPhone SE. Le monocœur reste inchangé, mais le multicœur est un peu plus lent, peut-être en raison de la chaleur, des problèmes d’autonomie de la batterie ou d’autres contraintes physiques dans l’iPhone SE.

Même si Apple a fait cette petite concession, elle se comporte toujours de manière choquante contre les autres ensembles Android.

Nous avons comparé les spécifications avec le Samsung Galaxy A51 et le Google Pixel 3a que nous avons mentionnés ci-dessus, mais les performances sont différentes. Le Galaxy A51 ne gagne qu’un 321 et un 1209 tandis que le Pixel 3a a sorti un 345 et un 1297. Les deux sont bien en deçà des performances de l’iPhone.

Même contre le Galaxy S20 + phare, l’iPhone SE 2020 tient le coup. Ce produit phare de Samsung n’a pu gagner qu’un 748 dans le monocœur par rapport à 1332 pour l’iPhone SE et 2645 pour le multicœur sur le Galaxy S20 + contre 2322 pour l’iPhone SE. Le combiné économique d’Apple est capable de battre un téléphone Galaxy haut de gamme dans les tests monocœur et presque à égalité en ce qui concerne le multicœur.

IPhone SE 2020

Lors de l’achat d’un combiné à petit budget, les utilisateurs accordent probablement plus d’attention que la plupart des cas quand il s’agit de quel téléphone est une meilleure valeur, combien de temps il durera et ce qu’il peut valoir quand ils décident de se séparer plusieurs années plus tard. Ceux-ci contribuent tous davantage à la raison pour laquelle l’iPhone SE est un tel vol.



Bosse de caméra arrière sur le nouvel iPhone SE

Une étude récente soutenue par Yale sur plus de 500 000 smartphones a révélé que les iPhones ont une durée de vie plus longue que l’appareil Galaxy correspondant. L’étude indique qu’en moyenne, les téléphones Samsung durent 54,5 mois tandis que les iPhones mettent fin à leur vie économique après 67 mois. Cela représente plus d’un an d’utilisation supplémentaire par rapport à Samsung.

Une partie de cela est la prise en charge par le fabricant de ces appareils.Apple continue d’apporter de nouvelles fonctionnalités et mises à jour à ce téléphone dans le cadre d’iOS 13 cinq ans après sa sortie, comme l’iPhone 6s qui est toujours pris en charge au début de 2020. C’est un fleuron si long il faut s’attendre à une prise en charge, mais l’iPhone SE économique et original est également toujours pris en charge par de nouvelles fonctionnalités, quatre ans après son lancement.

Le Galaxy S6, qui a été lancé dans un délai similaire en 2015 pour l’iPhone 6s, n’a pas tout à fait la même histoire. Il a reçu sa dernière mise à jour majeure en 2017 lors de sa mise à jour vers Android 7 Nougat. Android 7 a été lancé près d’un an avant sa disponibilité sur le S6. Il a reçu sa dernière mise à jour de sécurité majeure en 2018, quelques années seulement après son lancement – et le Galaxy S6 était un appareil phare.



L’appareil photo unique sur l’iPhone SE est toujours génial, y compris sa capacité à capturer des photos en mode portrait

Parce que ces téléphones fonctionnent plus d’années et sont pris en charge plus longtemps par leurs fabricants, cela contribue également à leur valeur de revente. En plus du cache de la marque. Ce n’est pas exactement nouveau, mais cela vaut la peine d’examiner les valeurs actuelles des combinés vieillissants sur le marché de l’occasion.

Si nous revenons à l’iPhone X et regardons ce que l’appareil vend réellement sur eBay en ce moment, nous voyons ce téléphone utilisé pour 350 $ et plus en moyenne. Le Galaxy S8 comparable se vend pour seulement environ 100 $ dans un état similaire. Si vous tenez compte de leurs valeurs MSRP d’origine, le Galaxy se vend à environ 15% de sa valeur tandis que l’iPhone X se vend à 35% de sa valeur d’origine.

L’iPhone SE est une combinaison incroyable de valeur et de fonctionnalités

Il est clair que les iPhones conservent un pourcentage plus élevé de leur valeur d’origine, fonctionnent beaucoup plus longtemps et sont pris en charge par Apple pendant de plus longues périodes. Si vous cherchez et essayez de choisir entre un combiné Android et un iPhone SE qui coûtent à peu près le même prix, 399 $, l’un d’eux est absolument un meilleur rapport qualité-prix.

Le fait que l’on puisse acheter un iPhone à 400 $ avec le processeur haut de gamme qui garantit presque qu’il continuera de recevoir des mises à jour et fonctionnera pendant au moins les cinq prochaines années est incroyable. Vous n’avez pas à payer des prix phares pour obtenir un téléphone fiable garanti. Beaucoup de gens n’ont pas besoin du meilleur appareil photo ou exercent des professions qui rendent difficile l’identification faciale, ce qui fait du SE une option parfaite sans lésiner sur les performances.

Dites ce que vous voulez à propos d’Apple en utilisant le corps de l’iPhone 8 ou l’absence d’un appareil photo ultra-large. L’iPhone SE 2020 a été conçu avec un segment de marché clair à l’esprit et atteint absolument cet objectif.

Dans le marché plus large des smartphones, dominé par les téléphones Android économiques, l’iPhone SE parvient toujours à être un vol absolu.

