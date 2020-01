‘Mario Kart Tour’ ouvre le test multijoueur à tous les joueurs

“Mario Kart Tour” se prépare pour un deuxième test bêta de son prochain mode multijoueur, permettant cette fois à tout le monde de s’amuser.

“Mario Kart Tour” a été lancé en septembre 2019 sans pouvoir courir contre d’autres joueurs. Les développeurs avaient déclaré que des courses multijoueurs seraient ajoutées, bien qu’elles n’aient pas fourni de dates concrètes pour leur arrivée.

En décembre 2019, les joueurs qui avaient choisi de payer le Gold Pass “Mario Kart Tour” ont pu s’affronter lors de la première bêta multijoueur.

La restriction sera levée pour la deuxième bêta, permettant à tous les joueurs de participer au prochain test bêta multijoueur.

Un deuxième test multijoueur est en cours, et cette fois tous les joueurs peuvent participer, pas seulement les abonnés du #MarioKartTour Gold Pass. De plus amples détails seront publiés ici et bientôt en jeu, alors attachez votre ceinture et démarrez vos moteurs! pic.twitter.com/8l3YVEabll

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 21 janvier 2020

Nintendo n’a publié aucune date concrète pour le test bêta multijoueur, mais précise que les détails seront publiés sur le compte Twitter officiel “Mario Kart Tour” ainsi que dans le jeu.

La possibilité de jouer contre des amis et des étrangers en ligne devrait renforcer l’attrait de la version mobile.

“Mario Kart Tour” a été lancé en septembre après plusieurs retards, avec des performances de la première semaine estimées à 90 millions de téléchargements. Android a représenté 53,5 millions de téléchargements, tandis que iOS d’Apple a enregistré 36,5 millions de téléchargements, selon Sensor Tower. Typique de la plupart des applications multiplates-formes, iOS a représenté la majorité des revenus de la première semaine avec 9,6 millions de dollars, soit 75,5% des ventes intégrées.