Mario Kart Tour pour iOS passe en mode multijoueur le 8 mars

Après une période de bêta fermée de plusieurs mois, Nintendo a annoncé lundi qu’un mode multijoueur tant attendu sera ajouté au célèbre jeu de course iOS Mario Kart Tour dimanche.

Selon un tweet publié sur le compte officiel de Mario Kart Tour de Nintendo, le mode à venir prend en charge jusqu’à huit joueurs simultanés, y compris “des amis dans le jeu, à proximité ou dans le monde entier”.

Nintendo décompose trois options de jeu multijoueur dans un tweet séparé. Les joueurs peuvent défier des amis ou d’autres joueurs à proximité à des jeux avec des règles personnalisées. Une deuxième option, appelée “Courses Standard”, oppose les joueurs à d’autres joueurs du monde entier dans des courses avec deux ensembles de règles qui changent quotidiennement. Enfin, les “Gold Races” sont réservées aux abonnés du Mario Kart Tour Gold Pass et permettent aux utilisateurs de participer à des courses avec quatre ensembles de règles qui changent quotidiennement. Le classement, ou «notes», est appliqué aux courses standard et or en fonction des performances.

Les tests du système multijoueur ont débuté lors d’une ronde bêta fermée en décembre et ont été suivis par des tests publics en janvier.

La compétition multijoueur est une caractéristique déterminante de la franchise Mario Kart depuis son lancement sur le système de divertissement Super Nintendo en 1992 et son absence sur mobile a été considérée par certains comme un obstacle à l’adoption. Actuellement, les joueurs sont limités à faire la course contre des robots IA, avec des incitations en jeu comme le déverrouillage des personnages et des pièces poussant les utilisateurs à continuer de jouer.

La fonctionnalité devrait être mise en ligne le 8 mars à 20 h. Pacifique.

Mario Kart Tour a été lancé en septembre après plusieurs retards, les performances de la première semaine étant estimées à 90 millions de téléchargements. Android a représenté 53,5 millions de téléchargements, tandis que iOS d’Apple a enregistré 36,5 millions de téléchargements, selon Sensor Tower.