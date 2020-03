Mars La guerre des prix Apple se poursuit maintenant, économisez sur les AirPods, Macs, iPads

Les revendeurs Apple ont publié des baisses de prix sur presque toutes les gammes de produits Apple au cours de leurs méga ventes Apple respectives, avec des MacBook Pros de 16 pouces à partir de 2099 $, des mini-systèmes Mac réduits à 629 $, des AirPods Pro en stock et l’iMac 4K actuel réduit à 999 $ aujourd’hui seulement.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Les offres Apple se terminent bientôt

Pour célébrer le lancement du nouveau MacBook Air et iPad Pro d’Apple, les revendeurs Apple ont publié de nouvelles baisses de prix sur une variété de produits Apple.

Du Mac mini d’Apple (128 Go) pour 629 $ à 130 $ de réduction sur les dernières offres iPad Air et MacBook Pro 16 pouces à gogo, il existe une variété d’articles parmi lesquels choisir pendant la Vente B&H Mega Apple. Amazon a également intensifié son jeu dans le département des offres avec des baisses de prix sur les AirPods 2 et même le tout nouveau MacBook Air et iPad Pro 2020 d’Apple (les AirPods Pro sont également de retour en stock). Les meilleurs choix de chaque détaillant peuvent être trouvés ci-dessous, avec encore plus de bonnes affaires à portée de main 24/7 dans les guides de prix AppleInsider pour Mac, Musique et iPad.

AirPods

AirPods 2 à partir de 129 $

AirPods Pro de retour en stock

iPads

Même le nouvel iPad Pro 2020 d’Apple est en vente

Offres iPad de 10,2 pouces

130 $ de rabais sur le dernier iPad Air

Vente iPad Pro 11 pouces 2020

Économies iPad Pro 12,9 po 2020

Macs

Les MacBooks et iMac sont en baisse, de nombreuses offres se terminant bientôt

629 $ Mac mini

849 $ MacBook Air (2019)

Remises MacBook Air 2020

Nouvelle baisse du prix du MacBook Pro 16 “

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M) Gris: 2099 $ (300 $ de rabais)

16 “MacBook Pro 8C (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 4 Go) Gris: 2450 $ (350 $ de rabais) [Use code APINSIDER]

16 “MacBook Pro 8C (2,4 GHz, 32 Go, 2 To, 5500 M 8 Go) Gris: 3499 $ * (400 $ de rabais)

* Pour activer le prix réduit, consultez ces instructions d’activation.

Offres de clôture du MacBook Pro 13 pouces

Offres de dédouanement pour MacBook Pro 15 pouces

Aujourd’hui seulement: iMac 4K pour 999 $

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com