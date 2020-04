Martin Scorsese en pourparlers avec Apple TV + pour produire et distribuer un film de 200 millions de dollars

“Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese a explosé son budget, avec ses coûts de production qui auraient grimpé à plus de 200 millions de dollars, et il veut qu’Apple sauve le projet.

Scorsese en 2010 | Crédit d’image: Siebbi

Dans un effort pour sauver “Killers of the Flower Moon”, le réalisateur Scorsese et son équipe ont commencé à tendre la main à d’autres studios. Les personnes contactées incluent Apple TV + d’Apple, Netflix, Universal Studios et MGM Holdings, selon le Wall Street Journal.

Paramount Pictures, le studio initialement prévu pour sortir le film, envisagerait de se retirer du projet.

“Killers of the Flower Moon” est une adaptation du best-seller non-fiction 2017 de David Grann du même titre. Le livre explore le meurtre réel des Amérindiens riches en pétrole de la nation Osage dans l’Oklahoma dans les années 1920. Le film devrait mettre en vedette Leonardo DiCaprio et Robert DiNero.

S’il serait facile de blâmer la pandémie en cours, ce n’est pas la première fois qu’un projet Scorsese devient trop cher pour que Paramount finance. “The Irishman” de Scorsese avait été transféré de Paramount à Netflix après que le studio eut décidé que le projet était trop coûteux à produire. Les coûts de production de “The Irishman” ont été estimés à près de 200 millions de dollars, ce qui en fait l’un des drames les plus chers de l’histoire récente.

Bien que Paramount n’ait pas encore reculé, les discussions de Scorsese avec d’autres studios suggèrent que ce n’est qu’une question de temps avant que le studio ne quitte complètement le projet.

Si Apple devait obtenir les droits de distribution du film, ce serait l’un des projets Apple TV + les plus prestigieux à ce jour – et le plus cher. A titre de comparaison, le premier film original d’Apple, “The Banker”, n’avait qu’un budget de 11 millions de dollars.