Masimo poursuit Apple pour brevet Apple Watch, vol présumé de secrets commerciaux

La société de technologie médicale Masimo a déposé jeudi une plainte légale affirmant qu’Apple enfreint 10 brevets détenus avec son appareil Apple Watch et a volé des secrets commerciaux vitaux en embauchant du personnel clé.

Déposée auprès du tribunal de district américain du district central de Californie, la poursuite allègue qu’Apple Watch, y compris les derniers modèles d’Apple Watch Series 4 et Series 5, exploite la technologie couverte par dix brevets Masimo.

Selon le dossier, Masimo est un pionnier des techniques de surveillance physiologique non invasive. La société a développé une large gamme de technologies pour suivre le pouls des patients, la saturation en oxygène artériel et d’autres paramètres en utilisant rien de plus que la lumière transmise.

En particulier, Masimo a investi massivement dans l’évolution de la technologie du photopléthysmographe, ou PPG. Alors que les méthodologies exactes diffèrent, les PPG à leur niveau le plus élémentaire des lectures d’échantillons de la lumière transmise par la lumière dans les tissus corporels. Les lectures peuvent ensuite être obtenues en calculant l’atténuation de la lumière des constituants du corps humain, en particulier du sang.

La technologie d’extraction de signaux de l’entreprise (Masimo SET) a résolu une variété de problèmes qui affectaient le matériel PPG traditionnel, améliorant la fiabilité et la précision du signalement des signaux physiologiques dérivés du PPG, indique le costume. Masimo a ensuite développé d’autres technologies non invasives mesurant l’hémoglobine totale, la carboxyhémoglobine et la méthémoglobine.

En 2013, avant le lancement de l’Apple Watch originale, Apple a approché Masimo avec un accord potentiel qui intégrerait la technologie de la société médicale dans un produit encore inédit. Après ce qui semblait être des discussions initiales fructueuses, Apple a commencé en 2014 à embaucher du personnel clé de Masimo, notamment l’ancien directeur médical et vice-président exécutif des affaires médicales Michael O’Reilly et le directeur technique de Cercacor Marcelo Malini Lamego.

Cercacor est une branche de Masimo, ayant été séparée de la société principale en 1998 sous le nom de “Masimo Labs” et renommée plus tard. Bien que les deux sociétés partagent un accord de licence croisée, Masimo n’est pas propriétaire de Cercacor.

Masimo et Cercacor ont mis en garde Apple contre d’éventuelles violations de la loi, mais le géant de la technologie a poursuivi ses demandes de brevet sur des sujets similaires à ceux déjà brevetés par les sociétés de technologie médicale. Lamego, nommé en tant qu’inventeur de plusieurs de ces brevets, a été “intimement impliqué” dans le développement des technologies correspondantes chez Cercacor et Masimo, indique le costume.