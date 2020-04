Meilleures alternatives à la télécommande Siri d’Apple TV

Il y a un certain dédain pour la télécommande Siri d’Apple TV. Entre sa conception en verre, son orientation peu intuitive et son coût de remplacement élevé, il a laissé de nombreux utilisateurs d’Apple TV à la recherche d’alternatives. Voici nos choix pour de meilleures télécommandes Apple TV.

La télécommande Apple TV Siri

La télécommande Siri Remote a fait ses débuts avec l’Apple TV de quatrième génération. Il a un dos en aluminium avec un dessus tout en verre. La partie supérieure de la télécommande a une finition mate subtile tandis que la partie inférieure est brillante.

Sans regarder, il peut être difficile de faire la différence entre les deux, ce qui garantit presque que vous aurez la télécommande dans la mauvaise direction lorsque vous la ramasserez nonchalamment.

Si jamais vous laissez tomber la télécommande – que vous soyez juste un peu maladroit ou que vous ayez des enfants, le verre est susceptible de se briser sous l’impact. Compte tenu du coût de remplacement élevé – uniquement pour que cela se reproduise – les utilisateurs ne sont pas ravis des choix de conception d’Apple.

Apple a fait un petit changement avec l’Apple TV 4K qui a mis un anneau surélevé autour du bouton Menu pour faciliter l’orientation dans votre main, mais a conservé le même design. Le tollé des utilisateurs a été suffisamment fort, selon les rumeurs, Apple publierait une nouvelle télécommande avec la prochaine Apple TV 6.

En attendant, les utilisateurs restent dans le froid. À ce niveau, voici vos meilleures alternatives à Siri Remote d’Apple et pourquoi nous les aimons, qui prendront très probablement en charge l’Apple TV de prochaine génération si vous décidez de mettre à niveau.

Télécommande Apple en aluminium

Si vous souhaitez vous en tenir aux solutions propriétaires d’Apple mais échapper à la télécommande Siri ornée de verre pour quelque chose de simple et robuste, prenez peut-être l’une des télécommandes de style précédent d’Apple. Ces télécommandes sont toutes en aluminium avec des boutons noirs pouvant être enfoncés manuellement vers le haut.

La télécommande en aluminium abandonnée d’Apple

La conception de la télécommande permet d’identifier facilement quelle extrémité est le haut par rapport au bas, ne se brisera pas en cas de chute, possède des boutons physiques et est très abordable par rapport aux autres sur la liste.

Malheureusement, le plus gros problème est qu’Apple a officiellement interrompu la télécommande il y a des années, laissant les acheteurs récurer eBay ou opter pour des modèles génériques à sa place.

Application à distance

Une alternative (gratuite) à une nouvelle télécommande physique est l’application Apple Remote pour iPhone, iPad et Apple Watch. Utilisez cette application sur n’importe lequel de vos appareils pour contrôler rapidement l’Apple TV, ainsi que le téléviseur lui-même si vous avez un téléviseur équipé de HomeKit plus récent.

Application iOS à distance

L’application est complète, reproduisant presque toutes les fonctionnalités de la télécommande physique et, dans certains cas, plus. Par exemple, il est beaucoup plus facile d’entrer des mots de passe ou de rechercher avec un clavier complet plutôt qu’avec le clavier à l’écran avec lequel l’Apple TV est maudit.

Téléchargez gratuitement l’application Remote depuis l’App Store.

SevenHugs Smart Remote

En dehors des solutions d’Apple, nous nous tournons vers des produits tiers pour répondre à notre besoin d’une télécommande Apple TV améliorée et performante.

SevenHugs Smart Remote X

Sans aucun doute, notre option tierce préférée est la télécommande intelligente SevenHugs. Cette télécommande à écran tactile fait plus que ce qu’Apple aurait pu faire. Il peut contrôler l’ensemble de la configuration de votre système de divertissement, y compris le récepteur, la barre de son, la télévision, les appareils de diffusion en continu, y compris l’Apple TV, et bien plus encore.

SevenHugs Smart Remote X contrôlant les lumières Hue

Sans parler de votre maison intelligente. Les appareils intelligents tels que les lampes Philips Hue, les ampoules LifX, les haut-parleurs Sonos et les prises intelligentes WeMo peuvent tous être contrôlés sans effort via la télécommande intelligente.

SevenHugs propose également deux télécommandes différentes. La télécommande de base peut faire tout ce qui est décrit ci-dessus, mais la mise à niveau vers la Smart Remote X offre une conscience contextuelle. Vous pouvez pointer la télécommande vers une lumière et la Smart Remote X sait quel appareil vous avez l’intention de changer et les commandes appropriées apparaîtront à l’écran.

C’est une solution impressionnante au problème posé par les télécommandes intelligentes de parcourir une liste complète d’accessoires contrôlables.

Clavier complet SevenHugs Smart Remote X

En ce qui concerne l’Apple TV en particulier, la télécommande intelligente fait un excellent travail pour imiter l’interface de la télécommande Siri. Il a un grand pavé tactile vers le haut pour balayer ou toucher lorsque vous naviguez dans l’interface utilisateur. Vous trouverez ci-dessous le bouton de menu, le bouton TV, les boutons de volume, l’option de lecture / pause, les boutons d’avance / retour et même un raccourci clavier qwerty de taille normale.

La seule chose qui manque est la commande vocale Siri, qui est attendue sur un produit non Apple.

Smart Remote U et Smart Remote X de SevenHugs commencent à 199 $.

Logitech Harmony

Une autre option très populaire est la gamme de télécommandes Logitech Harmony. Ce qui est particulièrement intéressant avec la gamme Logitech, c’est qu’il y a tellement d’options disponibles. Nous utilisons l’Harmony Ultimate One, bien que le nouveau Harmony Elite soit encore plus performant.

télécommande Harmony

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler vos appareils ou vous pouvez contrôler plusieurs d’entre eux via l’application Harmony qui l’accompagne.

Les télécommandes Harmony ont l’un des plus grands catalogues d’appareils qu’elles prennent en charge pour les centres de divertissement, mais aussi les appareils domestiques intelligents. Il fonctionne avec tous les appareils ci-dessus pris en charge par SevenHugs, mais également des appareils populaires tels que Lutron, Amazon Alexa, Google Home, August, Honeywell thermostats, et bien plus encore.

Les télécommandes Harmony existent depuis des lustres et continuent de s’améliorer avec le temps. Le processus de configuration basé sur l’application le plus récent est une énorme amélioration par rapport à son logiciel Mac et PC, ce qui rend les nouveaux modèles plus alignés avec les appareils modernes.

Ils jouent bien avec l’Apple TV, offrant à la fois un écran tactile et des boutons physiques. Encore une fois, il n’y a pas de support Siri.

Caavo

Une autre alternative est Caavo. Caavo rassemble tous vos appareils de divertissement.

Centre de contrôle de Caavo

Connectez votre Apple TV et d’autres périphériques au centre de contrôle Caavo, vous pouvez utiliser une télécommande pour tout. Grâce à ses liens massifs avec d’autres appareils, vous pouvez même utiliser Alexa pour dire à votre Apple TV de jouer, si vous utilisez l’assistant virtuel d’Amazon.

Il affichera les commandes Sonos sur votre téléviseur, propose une recherche universelle pour parcourir toutes les différentes applications et plates-formes et unifie votre expérience télévisuelle. Il a également sa propre recherche vocale pour un contrôle supplémentaire, ce qui est bénéfique car Siri n’est pas disponible.

Une manette

Enfin, ne pensez pas aux télécommandes traditionnelles. Apple TV prend également entièrement en charge les contrôleurs de jeu, y compris les contrôleurs PS4 DualShock et les contrôleurs Xbox.

Contrôleurs de jeu

Nous utilisons souvent le contrôleur SteelSeries Nimbus où vous pouvez utiliser le pavé directionnel ou les manettes pour naviguer et revenir au menu avec le bouton au centre. Non seulement ces “télécommandes” sont utiles pour la navigation, mais elles sont également idéales pour jouer à des jeux.

Récupérez les contrôleurs SteelSeries, PS4 ou Xbox pour votre Apple TV.

Asseyez-vous et détendez-vous

Siri Remote fait un bon travail pour contrôler l’Apple TV. Il a juste des inconvénients dans sa conception physique. Il n’est pas intuitif, cassable et coûteux à remplacer.

Heureusement, la richesse des options ci-dessus donne aux utilisateurs de nombreuses possibilités de remplacer une télécommande cassée ou de mettre à niveau la leur pour une meilleure expérience TV.

Quelle que soit la télécommande que vous préférez, nous pouvons tous convenir que l’Apple TV est l’une des meilleures boîtes de streaming sur le marché.