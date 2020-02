Meilleures idées cadeaux pour la Saint Valentin pour les fans d’Apple

La Saint-Valentin 2020 approche à grands pas, mais il est encore temps de trouver le cadeau parfait pour le fan d’Apple dans votre vie. Dans ce guide de cadeaux, nous avons rassemblé nos choix préférés avec des options pour presque tous les budgets.

Avec seulement une semaine avant les vacances du 14 février, il est maintenant temps de trouver le cadeau parfait juste à temps pour la Saint Valentin. Que votre être cher possède un certain nombre d’appareils Apple ou qu’il pénètre dans l’écosystème, les choix ci-dessous offrent des options fantastiques à divers prix. Et pour les offres sur le matériel Apple, comme les MacBook et iPads, assurez-vous de consulter l’AppleInsider Guide des prix Apple pour des centaines de démarques supplémentaires sur des appareils puissants.

Caisse en marqueterie NU

L’élégance rencontre la fonctionnalité avec ces housses AirPods de Native Union

Les AirPods sont le dernier produit “it” d’Apple, tant sous sa forme standard que Pro. Si votre partenaire a déjà son propre ensemble d’AirPods, pourquoi ne pas améliorer le style (et ajouter une protection) avec un étui unique.

Il y a plus d’étuis sur le marché que nous ne l’espérons jamais, mais l’un de nos favoris doit être l’étui en marqueterie de Native Union. Ces étuis sont fabriqués à partir de cuir naturel avec des motifs chics en rose et en noir. Au lieu d’être simplement recouverts d’un morceau de cuir unicolore, ceux-ci ont différentes nuances de couleur pour une sensation moderne et cool. Le boîtier coûte 39,99 $ et est disponible via Native Union sur Amazon avec la livraison gratuite.

Vous ne creusez pas le style? Découvrez les étuis en cuir complet de Native Union pour un look simplifié, ou l’étui Curve pour une option sans cuir.

Apple Watch Series 5

L’Apple Watch Series 5 est un excellent cadeau pour la Saint-Valentin

L’Apple Watch peut sembler un cadeau décent et pratique pour offrir à quelqu’un, mais pas nécessairement un cadeau pour la Saint-Valentin. La clé ici est que c’est l’un des rares produits Apple qui traite de l’une des parties les plus importantes d’une relation, et de la vie en général: le cœur.

D’une part, vous avez un appareil qui peut garder votre cœur en bonne santé, mesurer le pouls du porteur et inclure également un ECG intégré. Cela signifie également pousser l’utilisateur à adopter un mode de vie plus actif et, espérons-le, une vie plus longue et plus confortable.

C’est également un excellent outil pour maintenir une relation, car il vous permet de communiquer les uns avec les autres et de voir les messages très rapidement, des appels cellulaires traditionnels aux conversations Walkie Talkie. Plus romantique, en utilisant la fonction Digital Touch des messages sur l’Apple Watch, vous pouvez même envoyer une lecture de votre pouls à tout moment.

L’Apple Watch vous permet de leur envoyer votre cœur et de surveiller sa santé dans un ensemble élégant.

L’Apple Watch Series 5 commence à 399 $ (PDSF), mais les modèles sont actuellement en vente jusqu’à 70 $ de rabais.

Bracelet montre Apple en cuir bicolore Casetify

Animez cette journée spéciale avec un groupe Apple Watch coloré

Si vous avez un fan d’Apple à la mode dans votre vie, il est peut-être temps de mettre à jour leur Apple Watch avec un nouveau bracelet de montre. Le bracelet de montre en cuir bicolore de Casetify est disponible en neuf couleurs différentes, et les acheteurs sont autorisés à mélanger et assortir deux couleurs pour un look parfait.

Fabriqués en cuir italien véritable, les bracelets Watch sont disponibles en noir, gris, marron, rouge, rose bébé, corail orange, jaune, vert menthe et bleu royal. Ils offrent un look merveilleusement rétro-mod, parfait pour les hommes et les femmes.

Si vous avez une Saint-Valentin élégante, vous pouvez vous diriger vers Casetify et choisir un bracelet de montre bicolore pour 65 $, avec la possibilité de personnaliser pour 7 $ supplémentaires.

Vous cherchez une option plus abordable? Adorama a ce bracelet Apple Watch en vente pour 29 $ avec le code de coupon APINSIDER. Amazon propose également jusqu’à 18% de réduction sur certains styles de groupe.

Station de charge magnétique USB-C pour Apple Watch

Cette station de charge ultra portable est parfaite pour les voyages

Si votre Valentine possède une Apple Watch, peut-être qu’ils ont déjà suffisamment de bandes, alors procurez-leur une solution de charge portable qui facilitera beaucoup vos déplacements avec Apple Watch. La plupart des solutions de charge pour Apple Watch sont fixées à une station d’accueil ou à un bloc-batterie plus gros, ce qui peut le rendre encombrant, donc quelque chose de poche ferait une grande différence.

La station de charge magnétique USB-C de Satechi est un chargeur minimaliste parfait pour la vie en déplacement. Le boîtier est juste assez grand pour contenir une rondelle de chargement Apple Watch et un raccord USB-C. Utilisez le raccord ou le câble inclus pour fixer la rondelle à tout périphérique d’alimentation USB-C, comme un MacBook, un iPad Pro ou une brique d’alimentation USB-C. Et avec un prix de vente au détail de 39,99 $, la station de charge magnétique Satechi USB-C ne fera pas sauter la banque.

Sonos Move

Restez pour la nuit ou profitez d’une soirée, de toute façon le Sonos Move est prêt à partir

Choisissez un Sonos Move pour apporter de la musique dans votre relation. Il n’y a pas de haut-parleur plus complet que le Sonos Move. Il fonctionne très bien dans votre maison en tant que haut-parleur connecté Wi-Fi. Utilisez-le comme haut-parleur pour le téléviseur, jouez depuis l’application Sonos ou contrôlez via Siri.

Ce qui rend Sonos Move plus impressionnant cependant, c’est la possibilité de le ramasser directement sur l’étagère pour se déplacer librement dans votre maison. Empruntez la maison pendant que vous travaillez ou emmenez-la sur le patio extérieur pour une nuit autour du foyer. Tout en étant connecté au Wi-Fi pour une utilisation avec l’application Sonos ou AirPlay 2 d’Apple et Siri.

Pour le compléter, emportez-le loin de chez vous et diffusez n’importe où via Bluetooth.

Le cadeau parfait pour rester à la maison ou se diriger vers la goutte dans une aventure. Le Sonos Move se vend 399 $ avec une livraison accélérée gratuite aux États-Unis contigus chez Adorama et B&H. Il est également disponible sur Amazon avec la livraison gratuite.

Philips Hue Go

Le Philips Hue Go propose une approche colorée de la Saint-Valentin

Rien ne crée l’ambiance comme l’éclairage. Il existe de nombreuses lumières intelligentes, mais nous aimons le Philip Hue Go. C’est une excellente lumière d’accentuation pour toute la maison qui peut être ramassée et déplacée. Il a une batterie à l’intérieur et peut prendre des millions de couleurs.

Comme le reste de la gamme Hue, il fonctionne également avec Apple HomeKit, ce qui signifie qu’il peut être planifié, contrôlé via Siri, etc.

La dernière version du Go peut également fonctionner via Bluetooth, ce qui signifie que c’est une excellente petite lumière pour le camping ou la plage.

Chez AppleInsider, nous avons utilisé excessivement le Go pour l’éclairage d’ambiance tout en regardant des films ou en dînant en amoureux. Le Philips Hue Go coûte 79,99 $ et peut être trouvé chez Best Buy avec ramassage gratuit en magasin ou expédition de 2 jours juste à temps pour la Saint-Valentin.

Twelve South BookBook Coque et skin iPhone

BookBook, dites bonjour à l’iPhone

Un cadeau parfait pour l’amateur de livres dans votre vie, les étuis BookBook déguisent votre iPhone en un livre en cuir vintage avec des détails affligeants et petits pour aider à vendre l’effet. La partie portefeuille de l’étui peut contenir des cartes bancaires, de crédit et d’identité, avec un espace séparé pour les espèces et les reçus.

La deuxième itération, appelée BookBook vol. 2 – a apporté quelques améliorations par rapport aux anciennes versions. Le téléphone s’enclenche dans une coque qui est maintenue magnétiquement dans la partie portefeuille de la coque. Cela signifie que vous pouvez abandonner la partie portefeuille si vous voulez quelque chose de temporairement plus mince.

BookBook vol. 2 est disponible en brun et noir et peut être acheté directement auprès de TwelveSouth ou d’Amazon pour 65,85 $ à 69,99 $.

Chargeur sans fil double Anker PowerWave 10

Anker PowerWave 10 Dual Pad est un chargeur iPhone sans fil pratique

Si vous achetez un cadeau pour quelqu’un qui n’a pas encore de chargeur sans fil, vous devez en obtenir un. Et s’ils ont déjà découvert à quel point il est utile de pouvoir simplement reposer votre iPhone sur un et de le charger, ils doivent en vouloir une seconde. C’est tellement pratique de pouvoir poser votre iPhone sur un pavé puis de le récupérer en sortant, sachant que votre téléphone est chargé.

Anker fabrique des chargeurs de batterie particulièrement bons de toutes les descriptions, et AppleInsider en utilise plusieurs. Ce modèle particulier est particulièrement adapté comme cadeau car il est livré avec le taux de charge le plus élevé possible et deux pads. Vous pouvez tous deux reposer vos iPhones sur le PowerWave 10 Dual Pad et savoir que vos téléphones sont chargés le plus rapidement possible.

Le chargeur sans fil Anker PowerWave 10 Dual coûte environ 70 $ d’Amazon.

StayGo by Twelve South

Augmentez votre sélection de ports avec le StayGo by Twelve South

Lorsque votre proche est un fan d’Apple, il est probable qu’il possède un appareil avec de moins en moins de ports USB. Une station d’accueil USB-C peut ramener bon nombre de leurs ports périphériques nécessaires avec une seule connexion par câble.

Le StayGO by Twelve South est un concentrateur USB-C doté de deux câbles inclus pour le bureau ou en déplacement, un port HDMI 4K, Gigabit Ethernet, trois ports USB-A 3.0, des emplacements pour cartes SD et Micro-SD et 85W USB- Puissance C pass-thru.

La connexion du StayGO via un seul câble permet de fixer facilement tous les accessoires connectés, tout en rangeant votre désordre de câbles sur votre bureau. Le StayGo fonctionne avec n’importe quel MacBook ou iPad Pro USB-C.

Écouteurs Bluetooth sans fil QuietComfort 35 II de Bose

Les écouteurs Bose QuietComfort 35 II sont confortables avec un excellent son

Ces écouteurs supra-auriculaires sont d’un ajustement confortable, ils sonnent très bien et vous activez ensuite la suppression du bruit. Lorsque vous donnez à quelqu’un le Bose QuietComfort 35, la première chose qu’il fera est de continuer à le mettre et à l’enlever juste pour admirer la suppression du bruit.

Vous leur donnez le cadeau de la grande musique, mais aussi le cadeau de la paix aussi. S’ils ont besoin de se concentrer, s’ils sont simplement fatigués de travailler dans un environnement bruyant, ces écouteurs sont un repos pour les oreilles.

Les écouteurs Bose QuietComfort 35 (série II) sont disponibles en noir, argent ou or rose et sont généralement de 350 $ chez Amazon, bien que l’option en or rose soit actuellement en vente pour 247,99 $.

Cadre photo numérique intelligent Nixplay 10,1 pouces

Profitez de souvenirs spéciaux avec le cadre photo numérique intelligent Nixplay

Les photographies sont un excellent moyen de rappeler aux gens ceux qu’ils aiment, ainsi que les événements spéciaux et les occasions qui se déroulent tout au long d’une relation. Plutôt qu’un cadre photo statique, une version numérique peut permettre d’afficher plus d’images et d’être plus facilement mises à jour avec des images plus récentes ou différentes, selon l’humeur de l’utilisateur.

Le cadre photo numérique intelligent Nixplay est une version d’apparence intelligente qui a un arrière texturé de sorte qu’il a fière allure sur un bureau, tout en étant également mural. L’écran IPS 10,1 pouces 1280 x 800 peut être utilisé dans les orientations portrait et paysage, et comprend un capteur de mouvement pour activer ou désactiver le cadre lorsque cela est nécessaire pour économiser de l’énergie.

Le cadre est géré par une application pour smartphone, avec prise en charge de Google Photos, Dropbox, Facebook et Instagram également disponible, avec des utilisateurs capables de changer les images à volonté. Amazon Alexa et le support de Google Assistant permettent également aux utilisateurs de modifier la liste de lecture par des commandes vocales.

Le cadre photo numérique intelligent Nixplay 10,1 pouces coûte 179,97 $ chez Amazon.