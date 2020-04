Meilleures nouvelles coques iPhone SE 2 que vous pouvez acheter dès maintenant

Que vous envisagiez de prendre un nouvel iPhone SE ou que vous en offriez un à quelqu’un d’autre, c’est une bonne idée de prendre un étui conçu pour l’iPhone SE 2 pour protéger votre nouvel appareil. Voici quelques-uns de nos meilleurs choix.

Ne risquez pas de casser votre nouvel iPhone SE – assurez-vous d’avoir une nouvelle coque qui arrivera avant votre téléphone! Cette liste comprend certaines de nos marques préférées éternelles et comprend tout, de la forme mince aux étuis certifiés militaires.

BodyGuardz

Gardez votre téléphone près de vous avec cette coque iPhone SE dotée d’une boucle de doigt

SlideVue

Il s’agit d’un étui en TPU résistant aux chocs doté du gel d’impact inégal de BodyGuardz, capable de protéger votre iPhone des chutes modérées. Il dispose d’une boucle de doigt en silicone qui sert également de béquille pour maintenir votre téléphone dans la meilleure position pour regarder des vidéos Disponible en clair avec des accents roses ou menthe, ou en gris transparent avec des accents noirs, le SlideVue de BodyGuardz coûte normalement 29,95 $, mais est marqué jusqu’à 23,96 $.

Harmonie

Étui Harmony pour iPhone SE (2020)

Inspiré des lunettes de soleil pour femmes, cet élégant étui ombre est conçu pour faire ressortir votre nouvel iPhone de la foule. Il présente des touches métalliques, un corps en TPU doux et une lunette surélevée pour protéger votre écran contre les rayures, les éraflures et les bosses. Cet étui dispose également d’une technologie inégale, conçue pour absorber et dissiper l’impact des chutes modérées. Disponible en rose, violet, menthe, gris et une ombre cyan à violet, l’étui Harmony coûte normalement 39,95 $, mais il est actuellement en vente pour 31,96 $.

Ace Pro

L’étui Ace Pro de BodyGuardz montre l’iPhone SE

Un étui TPU à profil bas avec un design clair pour montrer le design de votre iPhone sans attirer l’attention sur lui-même, l’Ace Pro est parfait pour les minimalistes qui apprécient le design élégant de leur appareil. Une technologie inégale absorbe et dissipe l’impact des chutes modérées. Il est disponible en trois couleurs: gris / noir, transparent / rose et transparent / blanc, et est au prix de 19,95 $ en vente pour 15,96 $.

ESR

Étui de protection ESR Air Armor pour l’iPhone SE 2020

Armure aérienne

Combinant à la fois un design élégant avec une protection contre les chutes de qualité militaire, Air Armor est un étui parfait pour ceux qui veulent montrer le design de leur nouvel iPhone et le protéger des chocs et des chutes. Il présente des coins de protection contre l’air sur un cadre flexible, ce qui facilite le remplacement du boîtier lorsque vous avez besoin d’un changement. Disponible en transparent et noir, l’Air Armor commence à 9,99 $.

Regardez facilement des vidéos sur l’iPhone SE à l’aide de cette coque en métal

Boîtier de béquille en métal

Il s’agit d’un étui souple en TPU doté d’une protection renforcée contre les chutes pour des chutes modérées et d’un design clair qui laisse la conception de votre iPhone au centre de la scène. Il est également livré avec une béquille en métal qui vous permet d’orienter parfaitement votre téléphone dans les orientations horizontale et verticale, idéal pour regarder des vidéos ou passer un appel FaceTime. Disponible en clair et en vente pour 13,99 $ sur Amazon.

L’étui Essential Zero d’ESR est super mince

Essential Zero

L’étui parfait pour ceux qui ne veulent pas de volume supplémentaire, l’étui Essential Zero transparent de 1,1 millimètre d’épaisseur est si mince que vous pourriez oublier qu’il est toujours là. Le boîtier en polymère flexible offre une protection contre les chutes de lumière et les chocs, et les lunettes légèrement surélevées aident à prévenir les rayures sur votre appareil photo et votre écran. Disponible pour 8,99 $ sur Amazon.

Spigen

Le Slim Armor CS de Spigens pour iPhone SE peut même contenir deux cartes de crédit

Slim Armor CS

Idéal pour le minimaliste qui veut laisser son sac, le Slim Armor CS est capable de contenir deux cartes derrière le compartiment coulissant à l’arrière. La technologie à double couche et à coussin d’air offre une protection contre les chutes modérée. Disponible en or rose, noir, bronze, blanc, rouge et or rose avec des prix à partir de 15,99 $

La coque Ultra Hybrid pour iPhone SE est dotée de la technologie de coussin d’air

Ultra hybride

Bénéficiant de la technologie de coussin d’air et d’une protection hybride transparente contre les chutes, l’Ultra Hybrid est conçu pour équilibrer un facteur de forme mince avec un extérieur robuste qui peut protéger votre téléphone des chutes modérées. Les lunettes surélevées gardent l’écran de votre téléphone et les objectifs de votre appareil photo exempts de rayures, et le design clair affiche le design de votre iPhone SE. Disponible en transparent avec des accents de cristal noir, rose, rouge ou rose pour 13,99 $.

Moment

L’étui portefeuille pour iPhone de Moment est élégant et fonctionnel

Étui portefeuille iPhone

Si vous cherchez à ajouter une touche de style à votre nouvel iPhone SE, cela peut être le cas pour vous. Le cuir et la toile Horween naturels se combinent pour faire une déclaration élégante, et l’avantage supplémentaire de pouvoir transporter trois cartes vous permet de laisser votre portefeuille à la maison. Cet étui vous permet également de tourner et de verrouiller facilement les objectifs Moment sur votre iPhone, vous offrant une expérience de photographie mobile améliorée. Cet étui est disponible en cuir naturel et en cuir noir et vous coûtera 23,99 $.

Gear4

Oxford Eco

La coque Oxford Eco iPhone SE 2020 de Gear4 est fabriquée avec du plastique recyclé provenant de bouteilles d’eau

Un étui de style folio durable en plastique recyclé à partir de bouteilles d’eau et peut contenir deux cartes de crédit confortablement à l’intérieur. Le design mince comprend une combinaison de polyuréthane thermoplastique, de polycarbonate et de D3O pour garder votre iPhone SE sans rayures ni bosses. Disponible en noir, l’Oxford Eco coûte 49,99 $, mais les lecteurs AppleInsider peuvent économiser 20% supplémentaires chez ZAGG avec le code promo INSIDER20, ramenant le prix à 39,99 $

Crystal Place

L’étui Crystal Palace pour iPhone SE 2 de ZAGG présente une surface antimicrobienne

Un boîtier élégant, élégant et très résistant qui présente une surface antimicrobienne qui tue 99,9% des bactéries de surface et un extérieur robuste qui offre une protection contre les chutes de 13 pieds. Il est également compatible avec la charge sans fil, ce qui signifie que vous n’aurez pas à retirer votre étui à la fin de la journée. Vous pouvez en attraper un en clair ou irisé de ZAGG pour 31,99 $ avec le code promo INSIDER20.

Palette d’assemblage

L’étui Wembly Palette pour iPhone SE 2 d’Apple a une finition résistante aux empreintes digitales

Cet étui offre une protection contre les chutes de 8 pieds, une finition résistante aux empreintes digitales et est compatible avec la charge sans fil. La conception mince n’ajoute pas beaucoup de volume supplémentaire à votre téléphone et le revêtement antimicrobien tue 99,9% des bactéries de surface. Disponible en fumée, bleu cobalt, rouge, menthe et lilas, la palette Wembly vous coûtera 23,99 $ avec 20% de réduction sur le code promo INSIDER20.