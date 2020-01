Meilleures offres Apple AirPods pour 2020

Les AirPod d’Apple offrent un confort mains libres avec prise en charge Siri, ainsi qu’une intégration transparente avec les iPhones, les montres Apple, les iPads et les Mac grâce à la puce H1 d’Apple. Nous avons rassemblé les meilleures offres AirPod en cours en ce moment, offrant des économies de trésorerie instantanées et une livraison gratuite.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple toute l’année auprès de grands détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Offres AirPods

Prêt à acheter une paire d’AirPods, mais à la recherche de la meilleure offre? Il n’est pas nécessaire de payer le PDSF lorsque les meilleurs revendeurs agréés Apple aiment Amazon, Photo de B&H et Meilleur achat proposent tous des réductions sur les AirPods 2, avec des économies pouvant atteindre 33 $.

Voici où acheter une paire d’écouteurs sans fil d’Apple lors de la vente en janvier:

Offres Apple AirPods en cours

