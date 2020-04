Meilleures offres Apple AirPods pour avril 2020

Les offres Apple AirPods sont en cours, avec des économies en espèces sur les modèles AirPods 2 et AirPods Pro (ce dernier atteignant un prix record). Un best-seller, les AirPods sont un excellent accessoire lorsque vous travaillez à domicile grâce à un couplage transparent avec un Mac, iPad ou iPhone – le tout dans un boîtier compact et sans fil.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Offres Apple AirPods pour avril

Avril propose déjà plusieurs offres sur les Apple AirPods, avec des remises instantanées et / ou des coupons en vigueur sur les modèles AirPods 2 et AirPods Pro. Les prix commencent à 139 $ chez les meilleurs revendeurs Apple, avec AirPods Pro atteignant un prix record à 219,30 $ avec le code promo appleinsider chez Expercom (un partenaire Apple Premier).

Consultez les démarques ci-dessous et assurez-vous de mettre en signet notre Guide des prix des AirPods pour les dernières offres sur les écouteurs sans fil.

Dernières offres Apple AirPods

Économies de clôture sur les AirPod de première génération

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel qui offrira non seulement les meilleurs prix Apple sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com