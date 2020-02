Meilleures offres Apple MacBook Air pour février 2020

Les revendeurs Apple continuent de proposer des offres agressives sur MacBook Air en février, avec des ordinateurs portables ultraportables à partir de 699 $ grâce à des réductions allant jusqu’à 300 $.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Dernières offres MacBook Air

Les offres MacBook Air, gracieuseté des revendeurs agréés Apple populaires, offrent des économies instantanées allant jusqu’à 300 $. Chacune des démarques a été organisée à la main par notre équipe Deals et offre le prix le plus bas disponible, selon notre Guide des prix pour Mac.

Les avantages de financement sont également disponibles en utilisant la carte de magasin du détaillant respectif, et B&H propose une livraison gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus sur les modèles de MacBook Air présentés ci-dessous. Ceux qui cherchent à économiser le plus ne peuvent renoncer à aucun financement d’intérêt et opter pour un remboursement de la taxe de vente avec la carte B&H Payboo lorsque l’ordinateur portable est expédié vers un code postal éligible. Pour savoir si votre état est éligible, cliquez simplement sur le lien “Vérifier les économies” sur la page Payboo de B&H et entrez le code postal de livraison. Le remboursement est instantané et se cumule avec les remises en espèces actuelles de B&H.

Période de prix la plus basse: MacBook Air 2017

Accord de clôture du MacBook Air 2018

Offres MacBook Air 2019

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 8 Go, 128 Go): 949 $ @ B&H (150 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 8 Go, 128 Go): 949 $ @ Amazon (150 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 8 Go, 256 Go): 1149 $ @ B&H (150 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 8 Go, 256 Go): 1149 $ @ Amazon (150 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 16 Go, 512 Go) Argent: 1589 $ * @ Adorama (110 $ de rabais)

* Prix avec code promo APINSIDER en utilisant le lien de tarification Adorama ci-dessus ou dans notre Guide des prix MacBook Air 2019.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, les logiciels et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.