Meilleures offres Apple que vous pouvez saisir dès maintenant sur Amazon

Des AirPods aux iPads et des MacBook Airs aux Apple Pencils, nous rassemblons les meilleures offres Apple du week-end en cours actuellement sur Amazon.

Meilleures offres Apple sur Amazon

Le coup d’envoi de la vente du week-end est un nouvelle démarque sur Apple AirPods, un best-seller d’Amazon.

Maintenant à 30 $ de rabais, les AirPods 2 avec étui de chargement sont réduits à 129 $ (une réduction de 10 $ sur le prix de vente d’hier), tandis que les AirPods avec étui de chargement sans fil sont réduits à 169 $. Les deux versions sont en stock et prêtes à être expédiées au moment de l’impression.

Offres Apple AirPods

Économies iPad

La prochaine étape est une offre iPad qui s’est avérée être un choix populaire parmi les acheteurs. L’iPad actuel de 10,2 pouces d’Apple est maintenant en vente avec des économies de jusqu’à 100 $ de rabais. Procurez-vous le modèle Wi-Fi standard de 32 Go pour 249 $ (80 $ de rabais) ou optez pour la version 128 Go pour 329,99 $ (100 $ de rabais) dans votre choix d’argent ou de gris sidéral.

IPad de 10,2 pouces à partir de 249 $

Apple Pencil également en vente

Le MacBook Air à 899 $ est de retour

Amazon populaire Accord de 899 $ sur le MacBook Air a également fait son retour ce samedi grâce à un rabais de 100 $ dans le panier, ce qui porte les économies totales à 200 $ sur la vente au détail. Recherchez le message vert de réduction de 100 $ sur cette page de produit. Et pour les offres sur tous les autres modèles, y compris les configurations avec 16 Go de mémoire, consultez l’AppleInsider Guide des prix du MacBook Air.

899 $ MacBook Air (dernier modèle)

Encore plus d’offres Apple

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

