Meilleures offres de coupons sur les écrans LG UltraFine 5K et 4K pour Apple Mac

Exclusif

Par Christine McKee

Vendredi 28 février 2020, 10 h 31 PT (13 h 31 HE)

Pour une durée limitée uniquement, les lecteurs AppleInsider peuvent obtenir les prix les plus bas sur les écrans LG UltraFine 4K et 5K avec une remise de coupon exclusive.

Coupon LG UltraFine 5K et 4K

Compatible avec macOS, ces écrans LG UltraFine 4K et 5K offrent une connectivité plug-and-play avec de nombreux produits Apple grâce aux ports Thunderbolt 3 et USB-C des moniteurs.

Les acheteurs peuvent choisir entre les modèles LG UltraFine 4K et LG UltraFine 5K, chacun pouvant bénéficier d’économies exclusives à durée limitée avec le code promotionnel APINSIDER lorsqu’il est activé en utilisant les instructions étape par étape ci-dessous.

Dans notre examen pratique de l’UltraFine 4K, nous avons constaté que l’intégration macOS était parfaite, avec jusqu’à 85 W de puissance pour les utilisateurs de MacBook Pro (légèrement inférieur aux 96 W pris en charge dans le nouveau MacBook Pro 16 pouces, mais pas une différence énorme). Maintenant 50 $ de rabais avec la remise APINSIDER, ce qui porte le prix jusqu’à 646,99 $ chez Adorama, le LG UltraFine 4K 24 pouces (24MD4KL-B) de 24 pouces est un écran très performant pour les utilisateurs souhaitant augmenter leur surface d’écran dans des environnements de bureau plus petits, des dortoirs universitaires, des appartements et plus encore.

Ceux qui recherchent le plus grand panneau de LG avec une résolution 5K peuvent également économiser sur l’UltraFine 5K 27 pouces (27MD5KL-B). Ce moniteur, également compatible avec macOS, offre une résolution de 5120 x 2880, une luminosité de 500 nits et une prise en charge de la gamme de couleurs P3. Les utilisateurs actuels de MacBook Pro peuvent charger leur appareil avec le port Thunderbolt 3 de l’écran avec une puissance d’alimentation allant jusqu’à 94 W. Trois ports USB-C supplémentaires (5 Gbit / s) offrent une connectivité améliorée, et le moniteur 5K dispose d’une caméra intégrée et de haut-parleurs stéréo pour les appels FaceTime.

À 100 $ de rabais avec coupon, ramenant le prix à 1 196,99 $, cet écran 5K est un excellent compagnon pour le Mac mini, Mac Pro et plus encore. Consultez la liste des modèles de Mac compatibles qui prennent en charge la résolution 5K complète de LG.

Offres sur les moniteurs LG

(*) Comment appliquer le code promo APINSIDER

Assurez-vous que vous utilisez un navigateur avec des cookies activés qui n’est pas en mode privé.

Cliquez sur le lien du prix vers l’écran LG souhaité dans cet article. Vous DEVEZ cliquer sur nos liens dans la même session d’achat que vous utilisez notre coupon. Si vous essayez d’enregistrer un lien trop tard, le coupon ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez cliqué sur un lien de prix, vous verrez un prix supérieur à celui annoncé (nous le corrigerons dans un instant).

Ajoutez quand même l’écran LG UltraFine à votre panier et lorsque vous avez terminé vos achats, commencez le processus de paiement.

Recherchez un lien indiquant “Avez-vous une carte-cadeau ou un code promotionnel?” à côté de l’icône de cadeau. Cliquez dessus pour faire apparaître un champ de code de coupon.

Entrez le code promo APINSIDER dans le champ et cliquez sur Appliquer. La remise doit apparaître sous “Économies promotionnelles” au-dessus du total de la commande.

C’est ça.

Comme toujours, si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter à [email protected] et nous essaierons d’aider.

