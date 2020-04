Meilleures offres iPad pour avril 2020

Les offres sur l’iPad et l’iPad Pro d’Apple sont en cours, avec des économies en espèces sur les modèles actuels et en liquidation pour le mois d’avril. Voyez combien vous pouvez économiser et où obtenir les prix les plus bas aujourd’hui.

Meilleures offres iPad d’avril

Que vous recherchiez le prix le plus bas sur une période iPad ou que vous ayez le plus pour votre argent sur un modèle cellulaire avec stockage supplémentaire, il existe des offres sur iPads et iPad Pros aujourd’hui, avec des économies allant jusqu’à 220 $. Nous avons rassemblé nos offres préférées ci-dessous, mais une liste complète des bonnes affaires iPad, y compris les offres sur les modèles 2020, peut être trouvée dans l’AppleInsider Guides des prix Apple.

Offres iPad de 10,2 pouces

Aubaines iPad Air de 10,5 pouces

Nouvelles offres iPad Pro 11 pouces 2020

IPad Pro 11 pouces 2020 (128 Go, Wi-Fi): 749 $ * @ Expercom (50 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2020 (256 Go, Wi-Fi): 844 $ * @ Expercom (55 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2020 (256 Go, Wi-Fi) Gris sidéral: 849 $ @ B&H (50 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2020 (256 Go, Wi-Fi + cellulaire): 989 $ * @ Expercom (60 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2020 (512 Go, Wi-Fi): 1034 $ * @ Expercom (65 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2020 (512 Go, Wi-Fi) Gris sidéral: 1049 $ @ B&H (50 $ de rabais)

IPad Pro 11 pouces 2020 (1 To, Wi-Fi) Gris sidéral: 1249,99 $ (50 $ de rabais)

* Prix avec frais d’envoi de 0,01 $ à l’aide du code promotionnel appleinsider chez Expercom. De plus, économisez 20 $ sur AppleCare.

Économies iPad Pro 12,9 po 2020

Liquidation des offres iPad

