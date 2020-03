Meilleures plates-formes de production Mac pour les flux en direct pendant COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a forcé une grande partie du travail et des interactions sociales dans le monde en ligne, offrant une occasion en or aux entreprises et aux particuliers de profiter de la diffusion en direct.

La diffusion en direct sur des plateformes comme Facebook est assez simple, mais il existe une poignée d’applications qui peuvent rendre vos productions beaucoup plus larges et plus professionnelles.

La diffusion en direct est assez simple, mais il existe de nombreuses solutions qui peuvent améliorer la qualité de la production à un niveau professionnel. Que vous soyez un propriétaire de petite entreprise ou un créateur de contenu souhaitant se connecter avec des abonnés, voici quelques recommandations pour les plates-formes de production de streaming en direct spécifiques à Mac et Apple.

Solutions intégrées

Si vous n’êtes pas trop préoccupé par la qualité de la production ou la diffusion en direct sur plusieurs plates-formes à la fois, vous pouvez simplement utiliser les outils vidéo intégrés que la plupart des sites de médias sociaux proposent. Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo et Twitter offrent tous des capacités de diffusion en direct.

Ces types de flux conviennent mieux aux vidéos plus personnelles ou à plus petite échelle. Si vous avez une plate-forme sociale “principale” où la plupart de vos fans vous suivent, utiliser cette plate-forme pour le streaming pourrait être un choix naturel.

Bien sûr, pour la plupart, vous ne pourrez pas diffuser de vidéo sur d’autres plateformes (bien que Facebook et Instagram puissent être une exception). Donc, bien qu’ils soient gratuits et faciles à utiliser, ils ne seront pas la solution parfaite pour tout le monde.

Ecamm Live

Ecamm Live est une application Mac de production vidéo conçue pour les petites entreprises et les créateurs de contenu. Mais malgré son prix relativement abordable, il a toujours un excellent ensemble de fonctionnalités pour l’argent et est assez puissant pour la plupart des fins de diffusion en direct.

L’application elle-même prend en charge plusieurs caméras, le partage d’écran iPhone et Mac et la composition de scènes. Intégré à Swithcboard Live ou Restream, les utilisateurs peuvent pousser la vidéo sur plusieurs plates-formes simultanément, et même voir les chats en direct et les commentaires des téléspectateurs. Les utilisateurs de Skype peuvent également ajouter jusqu’à cinq invités à leurs flux avec une intégration intégrée.

L’abonnement standard coûte 12 $ par mois et comprend la plupart des fonctionnalités dont vous auriez besoin pour une diffusion en direct illimitée. Un plan “pro” ajoute la prise en charge de la vidéo 4K, des superpositions de widgets et la possibilité d’utiliser les fonctionnalités d’Ecamm avec n’importe quelle application vidéo Mac.

Wirecast

Contrairement à de nombreuses options de l’écosystème d’applications actuel, Wirecast est un studio de production de diffusion en direct avec un prix unique. Cela signifie que vous pouvez l’acheter et le posséder sans frais d’abonnement, mais cela va également être un morceau de changement assez important dès le départ.

Il s’agit d’une application riche en fonctionnalités qui prend en charge des entrées et des destinations de sortie illimitées, ce qui signifie que vous pouvez diffuser sur toutes les plateformes importantes simultanément. Sous le capot, il y a un mélangeur audio avancé, des effets vidéo et des transitions intégrés et ce que Wirecast prétend est “vraiment, vraiment, ridiculement bon encodage en direct”.

Tout cela vous coûtera 599 $, mais encore une fois, c’est à vous de le garder. Il existe également une option Wirecast Pro au prix de 799 $ qui offre une prise en charge supplémentaire pour l’enregistrement audio multipiste, les utilisateurs virtuels et les arrière-plans, et le contrôle de caméra PTZ.

mimoLive

MimoLive est un autre studio de production vidéo en direct, mais est livré avec quelques intégrations d’appareils mobiles intéressantes. En plus des outils de production standard, la plate-forme dispose de plusieurs applications basées sur iOS qui permettent aux utilisateurs d’enregistrer et de contrôler les flux en direct directement depuis leur iPhone ou iPad.

L’application Mac elle-même prend en charge plusieurs entrées et sorties, comme d’autres options. Il possède également un contrôleur de flux de caméra, des superpositions et des graphiques, et la possibilité de modifier ou de gérer une vidéo en direct en temps réel à partir de votre appareil Mac. D’autres ajouts utiles incluent le sport en direct dans l’image et une fonction de vidéoconférence intégrée.

Il existe différents niveaux de prix pour le mimoLive. L’utilisation à but non lucratif ne coûte que 20 $ par mois, mais les plans commerciaux ou de diffusion coûtent respectivement 70 $ et 200 $ par mois. L’option la plus chère est vraiment conçue pour les médias et les organismes de radiodiffusion, de sorte que les petites entreprises seront probablement en mesure d’utiliser très bien le plan commercial.

Logiciel Open Broadcaster

Si vous êtes un fan de projets open-source et de logiciels gratuits, ne cherchez pas plus loin que Open Broadcaster Software (OBS). Gérée par la Fondation OBS, cette application est disponible pour plusieurs plateformes et offre de puissantes capacités de capture, de mixage et de streaming vidéo en temps réel.

L’interface n’est peut-être pas aussi lisse que les autres options de cette liste, et la courbe d’apprentissage peut être un peu plus raide, mais OBS est un choix solide pour les productions qui n’ont pas beaucoup de budget. Comme les options payantes, vous pouvez diffuser des vidéos sur plusieurs plates-formes, notamment Facebook, Instagram, Youtube et Twice, entre autres.

Parce qu’il est gratuit et open-source, OBS ne nécessite aucun type d’achat ou d’abonnement pour utiliser l’ensemble des fonctionnalités. Il n’y a également aucun filigrane ni aucune limitation pour une utilisation commerciale. Vous pouvez cependant contribuer au projet si vous le souhaitez.