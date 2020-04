Meilleurs boîtiers eGPU Thunderbolt 3 pour macOS

Vendredi, Blackmagic a annoncé l’arrêt de son Thunderbolt 3 Pro eGPU. Cependant, il existe d’excellentes options – et évolutives – qui ne casseront pas la banque.



Coffret Breakaway eGFX 650 de Sonnet

La gamme eGPU de Blackmagic était excellente. C’était silencieux, et probablement le plus semblable à Apple de toutes les options. Alors que la version basée sur Radeon RX580 est toujours disponible, le modèle haut de gamme Vega 56 n’a été annulé qu’en raison de l’arrêt du chipset qui était au cœur de ce modèle particulier.

Mais, si vous êtes à la recherche d’un eGPU, il existe des options. AppleInsider recommande de créer le vôtre.

Qu’est-ce qu’un eGPU

Depuis la publication de la spécification Thunderbolt il y a une décennie, il y a eu des discussions et des travaux sur l’utilisation d’un boîtier externe quelconque, avec une carte GPU PCI-E. Pendant des années, les solutions s’appuyaient sur un assortiment de hacks pour fonctionner correctement et étaient paralysées par les limitations de la bande passante.

Cela (surtout) a changé lorsque High Sierra est arrivé. Un ajout de la technologie à High Sierra au printemps suivant sa sortie a permis aux utilisateurs de cartes vidéo AMD d’acheter un boîtier pour la carte et de le connecter à un Mac pour obtenir un coup de pouce aux chipsets inclus sur n’importe quelle machine Thunderbolt 3.

Qui bénéficiera d’un eGPU

Les avantages varient en fonction de la charge de travail. Tout ce qui dépend de la fréquence d’images vidéo bénéficiera. De plus, certaines charges de transcodage vidéo présentent certains avantages, mais pas toutes.

En prime, l’eGPU conserve la chaleur générée par le traitement graphique des petits Mac Mini et MacBook Pro. Bien que cela varie beaucoup en fonction de la charge de travail, lors de nos tests, un Mac mini avec un eGPU connecté à un écran 4K maintiendra plus longtemps les vitesses “turbo” du processeur et fonctionnera plus froid en période de faible charge.

Cela dit, vous n’obtiendrez pas tout à fait la vitesse maximale d’une carte vidéo PCI-E. Donc, si vous avez un Mac Pro, ne vous embêtez pas avec un eGPU. Procurez-vous simplement le kit de câblage pour votre carte vidéo et utilisez plutôt l’un des emplacements PCI-E du Mac Pro pour profiter au maximum.

Et, si vous voulez approfondir ou frapper un accroc, il y a une communauté géante consacrée à la technologie sur egpu.io.

Boîtier eGPU avec carte vidéo PCI-E ou eGPU tout-en-un

Il existe des boîtiers eGPU avec des cartes intégrées, comme la série Sonnet eGFX Breakaway Puck. Bien que nous les ayons suggérées dans le passé, pour le moment, il est difficile de les recommander. Le temps passe, tout comme les chipsets graphiques.

Il y a une raison pour laquelle le chipset Vega 56 pour le Blackmagic eGPU Pro haut de gamme n’est plus fabriqué – il a été éclipsé par deux versions plus récentes. Les familles Radeon VII plus Radeon 5600 et 5700 ont été lancées depuis le Blackmagic eGPU Pro et peuvent être insérées dans un boîtier.

Les meilleurs boîtiers eGPU pour Mac

Sur la base de notre propre expérience des tests et de l’utilisation quotidienne jusqu’en 2020, nous avons deux familles de boîtiers eGPU que nous aimons le plus, en avril 2020.

Sonnet eGFX Breakaway Box

Razer Core X et Razer Core Chroma

Sonnet eGFX Breakaway Box 650

Sonnet n’a pas été le premier à commercialiser un boîtier eGPU, mais ce fut le premier oint par Apple. L’eGFX Breakaway Box de Sonnet a été utilisée pour démontrer la technologie lors de la WWDC 2017, et une version spéciale a été incluse dans le pack d’Apple qui a été vendue aux développeurs pour les intégrer à la technologie.



Sonnet eGFX Breakaway Box 650 Thunderbolt 3 eGPU

Il existe maintenant plusieurs boîtiers eGPU Sonnet, mais le meilleur est le Sonnet 650 avec une alimentation plus puissante et une prise en charge de 87 W de charge pour un ordinateur hôte. Ce boîtier, comme le Razer, peut prendre les cartes qui demandent le plus de puissance comme la Radeon VII.

Le Sonnet eGFX Breakaway Box 650 se vend 299 $.

Razer Core X

Le Razer Core X est le premier de la gamme Core eGPU de Razer à prendre en charge Mac. Un mécanisme de glissière et de verrouillage de type tiroir sans outil est utilisé pour installer la carte graphique dans le logement PCIe, fixé avec une seule vis à oreilles, le boîtier pouvant accueillir des cartes physiquement plus grandes de “3 fentes”. Des côtés perforés et des ventilateurs de refroidissement sont également utilisés pour garder la carte et le châssis aussi frais que possible.

Le boîtier prend en charge 375 watts de puissance pour le fonctionnement du GPU et 87 W pour le MacBook Pro connecté.

Le Razer Core X coûte 299 $ et est disponible chez B&H Photo.

Razer Core X Chroma

Le Core X Chroma a le même design de base que son prédécesseur, composé d’un boîtier en aluminium noir avec une fenêtre latérale. Il comporte des effets d’éclairage pour éclairer la carte graphique et l’avant, mais cette fois en utilisant le système d’éclairage Chroma de Razer capable de produire 16,8 millions de couleurs.



EGPU Razer Core X Chroma Thunderbolt 3

À l’intérieur, l’alimentation de 650 watts utilisée a été remplacée par une version de 700 watts, ce qui lui permet de gérer des cartes graphiques avec une puissance pouvant aller jusqu’à 500 watts. L’alimentation est également fournie à un MacBook Pro connecté à l’aide de la connexion Thunderbolt 3, jusqu’à 100 watts, ce qui est essentiel pour prendre en charge des vitesses de charge complètes dans le MacBook Pro 16 pouces.

En plus de Thunderbolt 3, le boîtier offre également une connectivité Gigabit Ethernet et quatre connexions USB 3.1 Type-A.

Le Razer Core X Chroma coûte 399 $.

Quelles cartes vidéo peuvent être utilisées dans un eGPU sur macOS Catalina

Malheureusement, il n’y a aucun moyen d’utiliser une carte Nvidia sur macOS Catalina, pour des raisons trop compliquées à énumérer ici – mais nous l’avons fait ailleurs. Il existe une large gamme de cartes AMD disponibles à différents prix.

Apple indique que les cartes suivantes peuvent être utilisées dans un eGPU.

Les prix varient beaucoup, avec le RX 470 au détail pour environ 110 $ et le Radeon Pro WX 9100 pour environ 1500 $. Et n’oubliez pas le câblage: le câble Thunderbolt 3 de 18 pouces fourni avec le boîtier eGPU est trop court pour être pratique dans la plupart des installations.

AppleInsider utilise actuellement un Vega 64, Radeon VII et RX 5700XT dans des boîtiers eGPU de divers fabricants, y compris les deux répertoriés ici.

Comment utiliser votre propre eGPU avec un écran USB-C

Jusqu’à relativement récemment, il était impossible de connecter un écran USB-C à une carte vidéo dans un boîtier eGPU discret. Un câble bidirectionnel USB Type-C vers DisplayPort résout ce problème particulier, avec le câble tressé en nylon de 6 pieds ayant une connexion USB Type-C à une extrémité et DisplayPort de l’autre.

Étant donné que ce câble est bidirectionnel, tout boîtier eGPU donné qui contient une carte vidéo avec une connexion DisplayPort – effectivement tous – peut accélérer un affichage USB-C. Et, si vous avez été pressé, cela peut également permettre à un moniteur plus ancien qui utilise DisplayPort 1.4 d’être connecté directement à une connexion USB-C ou Thunderbolt 3, sans avoir besoin d’un adaptateur.

Le câble est compatible avec DisplayPort 1.4 et VESA DisplayPort Alternate Mode 1.0a, ce qui lui permet de fournir une vidéo à une résolution allant jusqu’à 4K à 60 Hz. La conversion bidirectionnelle elle-même est effectuée entre le signal HPD et le Power Delivery VDM intégré au câble.

Monoprice vend le câble bidirectionnel USB Type-C vers DisplayPort pour 29,99 $, en noir.