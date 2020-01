Meilleurs écouteurs et écouteurs sans fil

Suite à la popularité des gammes AirPods et AirPods Pro, les producteurs d’accessoires ont intensifié leurs offres audio personnelles pour suivre Apple. Voici quelques-uns des nombreux lancements CES pour les écouteurs et les casques.

iFrogz

Écouteurs à réduction de bruit active Airtime Vibe

iFrogz a annoncé son tout nouveau casque à réduction de bruit active Airtime Vibe. Ces écouteurs supra-auriculaires disposent d’une autonomie de 30 heures (25 avec suppression active du bruit activée) pour des performances toute la journée.

Le mode de suppression active du bruit permet aux utilisateurs de réduire le bruit ambiant d’environ 20 décibels avec un bouton. Le casque iFrogz Airtime Vibe sortira au premier trimestre 2020, au prix de 99,99 $, et sera disponible en noir, bleu ou blanc.

Écouteurs Airtime Sport

Les écouteurs iFrogz Airtime Sport ont également été annoncés. L’étui de chargement sans fil vous offre 25 heures de lecture en leur permettant de charger les écouteurs quatre fois. Le boîtier peut être chargé via USB-C ou sur n’importe quel tapis de chargement sans fil standard Qi.

Les microphones inclus vous permettent de prendre des appels téléphoniques mains libres et les commandes de prise vous évitent de tâtonner avec un téléphone lorsque vous êtes en course. Les écouteurs Airtime Sport sont résistants à l’eau IPX5, capables de résister à la pluie légère et à la transpiration. Disponibles à la fin du premier trimestre 2020, les écouteurs Airtime Sport seront disponibles en noir, blanc, bleu et menthe et coûteront 79,99 $.

JBL

Le JBL Tune 220TWS est la tentative du producteur audio de prendre les AirPods avec une alternative plus colorée. Emballant des haut-parleurs de 12,5 mm, les écouteurs offrent le son JBL Pure Bass grâce à leurs écouteurs ergonomiques, qui sont conçus avec une section descendante qui pend de l’écouteur lui-même.

Dits avoir jusqu’à 19 heures de temps de lecture combiné, les écouteurs sont fournis avec un étui de chargement de 16 heures pour le stockage. Le boîtier offre également des capacités de charge rapide pour une recharge rapide lorsqu’il est épuisé.

JBL Tune 220TWS

En se connectant via Bluetooth, les écouteurs fonctionneront avec l’assistant numérique d’un appareil connecté, y compris Siri et Google Assistant, et pourront passer et recevoir des appels stéréo en mains libres.

Offert dans une sélection de six finitions métalliques, le JBL Tune 220TWS devrait être expédié au début du printemps, au prix de 99,95 $.

Harman Kardon

Première série de casques de la société depuis 2014, la gamme Fly est un trio de casques et écouteurs conçus pour les consommateurs. Les modèles comprennent le Fly BT avec Bluetooth, le Fly TWC True Wireless et le Fly ANC avec suppression active du bruit.

Les Fly ANC, l’option premium du trio, sont des écouteurs supra-auriculaires avec des pilotes personnalisés de 40 mm. Capable de bloquer les bruits externes pendant jusqu’à 20 heures en utilisant Bluetooth et ANC, ou jusqu’à 35 heures pour ANC via une connexion filaire, le casque comprend également une fonction de charge rapide où il peut gagner 2,5 heures de lecture à partir d’une charge de 15 minutes session.

Harman Kardon Fly ANC

Se connectant via Bluetooth ainsi qu’un câble détachable, les écouteurs prennent également en charge l’invocation d’un assistant numérique via un écouteur et peuvent se connecter à deux appareils distincts à la fois. La prise en charge de l’application Harman Kardon permet un contrôle supplémentaire, y compris des options d’égaliseur prédéfinies et la possibilité de définir une signature sonore personnalisée.

Le Fly TWS offre un contrôle tactile complet sans fil, avec jusqu’à 15 heures de lecture audio à partir d’une seule charge. Une fonction TalkThru permet aux utilisateurs de parler avec les autres sans éteindre ou baisser complètement la lecture de leur musique, tandis que toucher un écouteur permet d’accéder aux assistants vocaux.

Le Fly BT utilise des pilotes de 8,6 mm et offre jusqu’à 8 heures d’écoute active. Combinant des écouteurs magnétiques avec un câble recouvert de tissu et une pochette de rangement compacte, le Fly BT comprend la prise en charge des assistants numériques par une simple pression sur les commandes en ligne. Son indice de protection IPX5 lui permet d’être utilisé sous la pluie et de résister aux éclaboussures et aux rigueurs de l’exercice.

Le Harman Kardon Fly BT coûte 99,95 $, le Fly TWS est de 149,99 $ et le Fly ANC est au prix de 249,95 $. Harman Kardon a pour objectif d’expédier la série Fly cet hiver.

.