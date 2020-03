Meilleurs produits et accessoires Apple pour l’apprentissage à distance

Au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, de nombreux collèges, universités et autres écoles ferment leurs portes et optent pour des cours en ligne. Si vous vous êtes soudainement retrouvé dans un programme d’enseignement à distance, certains produits Apple et accessoires tiers peuvent vous aider.

Le bon équipement et les bons accessoires peuvent faciliter les cours à la maison.

Bien que vos propres besoins varient, nous avons organisé certains produits Apple et équipements connexes qui conviennent bien aux étudiants en général, mais peuvent également être une aubaine pour l’enseignement à distance ou le travail.

IPad 10,2 pouces

Si vous ne pouvez acheter qu’un seul produit pour l’éducation, un iPad de 10,2 pouces serait un bon candidat. C’est une tablette puissante à un prix abordable et propose de nouveaux ajouts comme la compatibilité Apple Pencil et un écran plus grand.

Combiné avec un clavier décent, l’iPad est une excellente plate-forme mobile pour les cours et même la rédaction d’essais. De nombreux collèges et universités utilisent également des plates-formes logicielles de cours conçues spécifiquement pour iPadOS, ce qui garantit que vous ne rencontrerez probablement pas de problèmes de compatibilité.

Les remises actuelles ramènent l’iPad standard d’Apple à 269 $, avec des économies sur chaque modèle dans le Guide des prix de l’iPad AppleInsider de 10,2 pouces.

Macbook Air

Le MacBook Air d’Apple est le meilleur ordinateur portable de l’entreprise pour l’utilisateur moyen. Il est parfaitement capable de la plupart des tâches de routine, de la navigation Web à l’utilisation de logiciels de productivité comme la suite Office de Microsoft, mais il est également un peu plus puissant que ce à quoi vous vous attendez.

Il y aura bien sûr des étudiants qui ont des besoins spécifiques en matière de montage vidéo ou de production musicale. Mais pour l’étudiant moyen, le MacBook Air trouve le bon équilibre entre accessibilité et performances. Sans parler du fait qu’il est imminemment portable, vous pouvez donc prendre votre apprentissage sur la route si besoin est.

Des offres à durée limitée sont en cours sur les ordinateurs portables, faisant chuter les prix actuels du MacBook Air jusqu’à 220 $. Pour le prix le plus bas sur une période Air, consultez l’offre d’Amazon de 749,99 $ sur ce modèle de clôture.

Macbook Pro

Bien sûr, si vous étudiez un domaine ou une spécialisation un peu plus exigeant pour votre ordinateur, il sera avantageux d’opter pour un ordinateur portable Mac de niveau supérieur. Les étudiants qui apprennent la production musicale, la programmation, le montage vidéo ou toute autre forme de tâche gourmande en CPU devraient regarder un MacBook Pro.

Un modèle de 13 pouces avec une quantité décente de RAM suffira probablement pour la plupart de ces objectifs, et il a l’avantage supplémentaire d’être toujours assez léger et portable quand il le faut. Il n’est probablement pas nécessaire de choisir le dernier modèle et vous pourrez économiser un peu d’argent si vous optez pour quelque chose d’un an ou deux de plus.

En ce moment, il y a une excellente affaire sur un MacBook Pro 13 pouces de 2018 avec 16 Go de RAM et un SSD interne de 512 Go, tant que vous utilisez le code promo APINSIDER chez Adorama (voir ces instructions d’activation).

Crayon Apple

Certaines personnes préfèrent écrire leurs notes. Si vous tombez dans cette catégorie, vous n’avez pas à vous contenter d’un ordinateur portable analogique. L’Apple Pencil est parfaitement intégré à divers iPad, ce qui le rend parfait pour les notes, les cours d’art ou les griffonnages en classe lorsque vous écoutez une conférence.

Assurez-vous simplement que vous obtenez le modèle Apple Pencil compatible avec votre iPad spécifique. Le crayon de deuxième génération ne fonctionne qu’avec les iPad Pro 2018, tandis que les tablettes Apple les plus récentes prendront en charge le crayon Apple de première génération. Les deux modèles Apple Pencil sont en vente sur Amazon, à des prix aussi bas que 94,05 $.

AirPods

De nombreux collèges improvisent de nouvelles façons de mener des conférences ou des examens, qui peuvent inclure des applications de vidéoconférence ou d’audioconférence. Malheureusement, le microphone intégré sur vos appareils n’est probablement pas le meilleur. C’est là qu’interviennent les AirPod.

Ils sont déjà extrêmement populaires, il y a donc de fortes chances que vous les ayez déjà. Mais si vous ne le faites pas, les AirPods sont un moyen simple et pratique d’améliorer la qualité de votre audio et de votre microphone. Que vous utilisiez un zoom multi-personnes ou que vous ayez simplement besoin d’écouter de la musique d’étude, ce sont les meilleurs écouteurs sans fil pour les appareils Apple.

Il n’est pas non plus nécessaire de payer le prix de détail complet. Des prix réduits sur les AirPods sont facilement disponibles, tels qu’un rabais de 20 $ sur les AirPods avec étui de charge et 30 $ de réduction sur les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil.

Apple Watch

Comme de nombreux employés et étudiants apprennent, le travail à domicile est un peu plus difficile qu’il n’y paraît. Vous ne devriez pas laisser votre santé et votre bien-être souffrir simplement parce que vous ne suivez que des cours en ligne et que vous ne devez soudainement jamais quitter la maison.

Une Apple Watch ne vous aidera pas à rédiger vos documents, mais cela pourrait vous garder sain d’esprit tout en le faisant. Cela vous encouragera à vous déplacer pendant ces longues heures d’étude, et le suivi des activités peut vous aider à garder un œil sur vos mouvements quotidiens. Même une fonctionnalité simple comme l’application Breathe, qui encourage la pleine conscience, peut faire des merveilles pour le bien-être mental d’un élève.

L’Apple Watch Series 5 et l’Apple Watch Series 4 sont en vente chez les principaux revendeurs agréés Apple. Les meilleurs choix du Guide des prix AppleInsider Apple Watch incluent ce modèle Series 4 GPS + Cellular pour 369,99 $ avec coupon et ce style de boucle milanaise haut de gamme à 250 $ de rabais.

Un bon moniteur

Passer des heures penché sur un ordinateur portable n’est pas idéal pour votre posture. C’est pourquoi quiconque travaille fréquemment à domicile recommande un moniteur dédié. Nous avons précédemment rassemblé quelques excellentes options ici.

Si vous n’avez pas besoin d’une solution de bureau permanente, vous pouvez regarder des moniteurs portables comme cette option d’ASUS. Ils sont parfaits pour agrandir votre écran sans vous attacher à un emplacement fixe, bien qu’ils fonctionnent très bien comme écran de bureau à la rigueur.

Claviers

Une fois que vous avez une configuration de moniteur, il est avantageux d’ajouter un bon clavier dans le mélange, en particulier compte tenu de certains des problèmes de fiabilité des claviers portables Apple. Satechi fait une excellente option Bluetooth compacte, et Keychron produit d’excellents claviers mécaniques pour une réponse tactile et une durabilité supplémentaires.

Vous aurez également probablement besoin d’un étui pour clavier pour votre iPad. Brydge fait d’excellents cas dans notre expérience, et vous pouvez également trouver des options Zagg et Logitech sur Amazon.

Souris d’ordinateur externes

Avec un clavier et un écran, une souris d’ordinateur ou un trackpad complète le trifecta des configurations de bureau. Si vous avez un iPad qui peut exécuter la dernière version d’iPadOS, vous pourrez également connecter une souris filaire ou Bluetooth à votre tablette.

Si vous êtes habitué aux gestes du MacBook, le Magic Trackpad d’Apple peut reproduire cette expérience en mode bureau. Sinon, des options comme la Magic Mouse 2 d’Apple et le Logitech MX Master 3 sont de bonnes options.

Autres accessoires

En plus de vos appareils et accessoires, il existe d’autres éléments qui pourraient vous aider dans l’apprentissage à distance ou le travail à distance. Une connexion Wi-Fi fiable est impérative, et si vous avez besoin de mettre à jour votre routeur, nous avons précédemment examiné le LinkSys Velop Wi-Fi 6 – une excellente option.

Un bon support MacBook peut également aider à garder votre lieu de travail propre et bien rangé pendant un apprentissage à distance étendu. Anything by Twelve South conviendrait parfaitement à ces besoins, y compris le Curve SE, que nous avons examiné, ou le populaire BookArc pour le mode à clapet.