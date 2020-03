Meilleurs remplacements de jeux de société iOS à obtenir pendant la quarantaine des coronavirus

Il peut y avoir des moments inactifs à venir, si vous êtes mis sous verrouillage du coronavirus – ou les écoles de vos enfants sont fermées. Il existe une tonne de conversions de jeux de société sur iOS et iPadOS, et voici quelques-uns de nos favoris.

Les jeux de société numériques offrent tout le plaisir sans aucun désordre

Entre travailler à domicile ou ne pas pouvoir travailler du tout, de nombreuses personnes sont coincées à la maison avec la famille pour les prochaines semaines avec un besoin de quelque chose pour occuper le temps. Les jeux de société ont toujours été une source de plaisir pour les familles et les amis, mais traiter des pièces de jeu et du papier-monnaie pourrait également signifier un contact plus sobre.

Avec les jeux de société numériques sur les appareils Apple, vous pouvez jouer à de nombreux jeux de société classiques, et certains nouveaux, sans avoir à faire face au désordre. Voici quelques-uns des meilleurs jeux de société et jeux de société disponibles aujourd’hui:

Monopole

Vous ne pouvez pas mentionner les jeux de société sans mentionner “Monopoly”. Ce jeu classique existe depuis 1935 et a connu de nombreuses itérations à travers l’histoire. Le jeu iOS offre le même gameplay classique avec de nouveaux rebondissements numériques.

Le jeu de société classique “Monopoly” prospère sur iOS

Pour seulement 3,99 $, vous avez accès au jeu classique complet avec des jeux locaux et en ligne. Avec la plupart des jeux de société sur iOS, vous verrez une fonctionnalité suggérant «passer et jouer», ce qui signifie qu’avec plusieurs personnes dans la pièce, vous tournez et passez l’appareil à la personne suivante. Cela fonctionne très bien, sauf si vous ne voulez pas faire circuler un appareil pendant une épidémie de virus.

Heureusement, il existe des fonctionnalités de jeu en ligne qui vous permettent de vous associer à des amis sur différents appareils, ou tout simplement de jouer contre des robots AI si vous le souhaitez. Vous pouvez jouer à la version classique du jeu, un nouveau mode de jeu rapide et jouer à un jeu avec des règles de maison personnalisées.

La société qui fabrique le jeu iOS “Monopoly” fabrique également les versions numériques de “Clue”, “Life” et “Battleship” et celles-ci peuvent toutes être achetées dans un bundle pour 8,99 $. Chaque jeu fonctionne sans utiliser les achats intégrés, mais ils proposent des mises à niveau cosmétiques et autres avec des achats supplémentaires dans chaque application.

“Monopoly” fonctionne sur iPhone et iPad.

UNO

“UNO” est un jeu de cartes coloré où les joueurs tentent de mettre leur main à zéro tout en faisant piocher des cartes à leurs amis. Le jeu se déroule comme vous vous y attendez avec des gestes simples de toucher et de glisser, et propose des animations amusantes lorsque vous jouez aux cartes.

“UNO” fonctionne parfaitement sur n’importe quel appareil

Il existe plusieurs types de jeux avec des fonctionnalités en ligne et hors ligne. Si vous n’avez pas encore d’amis jouant avec vous, un lien vers votre jeu peut être partagé via iMessage. Vous pouvez maintenant vous mettre en colère contre vos amis pour vous avoir fait piocher 12 cartes sans qu’ils soient dans la même pièce.

“UNO” est un téléchargement gratuit sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Scrabble

Le jeu de mots classique où vous et un dictionnaire affrontez vos amis à cause de l’orthographe de mots que personne n’a prononcés auparavant. “Scrabble” était très populaire comme jeu de société, mais “Words with Friends” a popularisé le genre à l’ère numérique. La différence entre les deux est négligeable, mais comme cette dernière est faite par Zynga Games, elle est remplie de publicités et nécessite même un compte Facebook ou un e-mail pour jouer.

“Scrabble” sur iOS a beaucoup de ses propres menus gonflés et pièces dans le jeu, mais tout est plutôt évitable et le jeu central est facile et le matchmaking est simple.

Scrabble prend la couronne alors que d’autres jeux de mots deviennent des bloatware

Obtenez quelques-uns de vos amis et passez des heures à échanger dans ce jeu multijoueur asymétrique. Cela signifie que vous pouvez jouer votre tour maintenant ou demain, le jeu n’a pas de minuteur et peut être joué à votre guise. “Scrabble” est un téléchargement gratuit sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Terraformer Mars

Affrontez vos amis ou un ordinateur pour terraformer Mars et remplir la planète avec la propriété de votre entreprise privée, et affrontez d’autres sociétés. La version numérique du jeu de société propose de belles animations et une grande variété d’art pour donner vie au jeu.

“Terraforming Mars” anime les tuiles et les cartes pour profiter de sa version numérique

Multijoueur local et en ligne sont disponibles. “Terraforming Mars” est disponible sur l’App Store pour 8,99 $ sur iPhone ou iPad.

Ticket pour monter

“Ticket to Ride” est un jeu de société sur le thème des chemins de fer publié pour la table en 2004. Le jeu a un mécanisme de plate-forme de ressources non collectables relativement simple, avec des joueurs tentant de terminer les chemins de fer reliant une ville à la suivante, également sélectionnés au hasard parmi un pont séparé.

“Ticket to Ride” est un jeu d’expansion ferroviaire qui prend vie numériquement

“Ticket to Ride” coûte 6,99 $ sur l’App Store et il existe plusieurs extensions payantes dans le jeu disponibles sur iPhone et iPad.

Civilisation VI

La série “Civilization” a toujours été numérique, mais emprunte certaines des meilleures idées de jeux de société et de RPG stratégiques et les mélange dans un jeu orienté campagne tentaculaire.

Le jeu de bureau classique a été incroyablement adapté pour mobile

Le jeu a grandi depuis ses débuts sur iOS et dispose désormais de plusieurs extensions et mises à niveau. Il s’agit d’un téléchargement gratuit et vous permettra de jouer pendant 60 tours avant de demander un achat complet. L’IAP pour déverrouiller le jeu est de 19,99 $ et est disponible sur iPhone et iPad.

Châteaux de Bourgogne

Comme pour les autres jeux de stratégie du genre, “Châteaux de Bourgogne” fait jouer aux joueurs le rôle d’aristocrates achetant des terres en France médiévale. Les tuiles achetées par les joueurs jouent toutes un rôle spécifique lorsque vous essayez de prendre le contrôle du plateau.

“Châteaux de Bourgogne” adapte fidèlement les pièces du jeu à iOS

Le jeu propose un mode multijoueur en ligne et hors ligne avec plusieurs personnes. Vous pouvez également affecter des joueurs IA à jouer seuls. Le jeu fonctionne de manière asymétrique et permettra à chaque joueur de jouer à son tour.

“Châteaux de Bourgogne” coûte 8,99 $ sur l’App Store pour iPhone ou iPad.

Dice par PCalc

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu de société, les dés jouent un rôle important dans de nombreux jeux et sont généralement la première chose à manquer. Cette petite application étonnante vous permettra de personnaliser les préréglages, de joindre des jets de dés aux raccourcis Siri et de contrôler les mesures avancées.

Dice by PCalc est une application utilitaire amusante pour n’importe quelle soirée de jeu

Perdre vos dés à “Yahtzee” ne sera plus un problème si vous avez cette application. Et en bonus, c’est aussi très bien pour D&D. Dice by PCalc est disponible pour iPhone et iPad pour seulement 1,99 $.

Ces jeux fonctionnent tous très bien pour vous divertir pendant votre séjour à la maison et, espérons-le, vous distraireont vous et votre famille pendant les longues heures d’isolement. N’oubliez pas de garder vos appareils propres et gardez un œil sur AppleInsider pour plus de conseils sur la façon d’être à la maison pendant l’épidémie de coronavirus.