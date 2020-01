Meryl Streep raconte une animation spéciale du Jour de la Terre pour Apple TV +

Le récipiendaire de plusieurs prix Meryl Streep sera le narrateur d’une version animée de “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth”, qui sera diffusée exclusivement sur Apple TV + le 17 avril. Elle marque le 50e anniversaire du Jour de la Terre comme suit la semaine.

Apple a annoncé que l’acteur primé Oscar, AFI et British Academy (BAFTA) Meryl Streep devait raconter un court métrage d’animation pour le Jour de la Terre. En avant-première sur Apple TV + le 17 avril, “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” est un film poignant basé sur le livre à succès d’Oliver Jeffers.

“Here We Are” suit un enfant de sept ans (exprimé par Jacob Tremblay) qui, pendant le Jour de la Terre, apprend les merveilles du monde. Ruth Negga et Chris O’Dowd jouent le rôle de voix des parents dans ce film de 36 minutes.

Les écrivains primés Philip Hunt et le scénariste “Ghostwriter” Luke Methany ont adapté le livre pour le studio britannique AKA. Principalement connu pour sa gamme de publicités animées, Studio AKA a déjà produit des séries pour la chaîne préscolaire de la BBC CBeebies. Il a également remporté un prix BAFTA en 2009 pour “Lost and Found”, un autre court métrage d’animation basé sur le travail d’Oliver Jeffers.

“Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” sera publié sur Apple TV + le vendredi 17 avril 2020, à temps pour le cinquantième anniversaire de la Journée de la Terre le mercredi suivant.

Toujours de “Here We Are” (source: Apple)

L’émission fait suite à d’autres spéciaux et séries animés sur Apple TV +, dont “Snoopy in Space” et le prochain “Central Park”.

Apple a déjà marqué le Jour de la Terre avec des défis d’activité Apple Watch et dans sa campagne Shot on iPhone.