Michelle Medelovitz, cadre créative d’Apple TV +, quitte pour Fox TV

pple TV + cadre créatif Michelle Medelovitz a quitté le service de streaming pour un autre grand studio, en jouant le rôle de vice-président senior de 20th Century Fox Television.

“ Pour toute l’humanité ”, une émission Apple TV + Mendelovitz a supervisé

Mendelovitz travaille pour Apple TV en tant que cadre créatif à Los Angeles depuis septembre 2018, mais elle passera à la 20th Century Fox Television le 16 mars. , vice-président directeur du développement, de la comédie et du théâtre.

“Michelle est le rare cadre dont l’expérience s’étend sur le réseau, le studio et le streamer”, a déclaré la présidente des affaires créatives, Carolyn Cassidy, dans un communiqué reçu par Variety. “Elle vient avec une expertise et des relations profondes dans la communauté qui nous aideront dans nos efforts pour fournir des drames distinctifs à toutes les plateformes.”

“20th est un studio synonyme de séries de haute qualité créées par certains des talents les plus dynamiques du secteur”, affirme Mendelovitz. “Je ne pourrais être plus ravi de rejoindre Carolyn et Jen dans leur objectif de nourrir et de soutenir des idées créatives, de repousser les limites et de permettre aux écrivains de faire de leur mieux.”

Pendant son séjour chez Apple, Mendelovitz a travaillé au développement de séries scénarisées et documentaires pour le service, notamment «For All Mankind», «Invasion», «Servant», «Severance» et «Visible: Out on Television». Elle a également travaillé sur le documentaire sur la santé mentale d’Oprah Winfrey et Prince Harry.

Avant Apple, Mendelovitz a travaillé pour Sony Pictures Entertainment pendant quatre ans en tant que directeur de la programmation par script puis vice-président de la programmation par script aux États-Unis et dans le monde. Avant cela, elle a travaillé pendant six ans à CBS, coordonnant la programmation et gérant le développement de la comédie pour le diffuseur.