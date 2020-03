Microsoft annule le segment en personne de la conférence Build 2020 sur les problèmes de coronavirus

Jeudi, Microsoft est devenue la dernière société à annuler une grande conférence annuelle au milieu des préoccupations liées à COVID-19, annonçant qu’elle mettra fin à toutes les parties en personne de la conférence des développeurs Build 2020.

À l’instar d’autres rassemblements liés à la technologie récemment annulés, Microsoft prévoit d’accueillir un sommet numérique au lieu de la réunion régulière initialement prévue à Seattle du 19 au 21 mai.

Le titan du logiciel a confirmé l’annulation de Build dans une déclaration à The Verge.

“La sécurité de notre communauté est une priorité absolue. À la lumière des recommandations de sécurité sanitaire pour l’État de Washington, nous organiserons notre événement Microsoft Build annuel pour les développeurs en tant qu’événement numérique, au lieu d’un événement en personne”, a déclaré la société. . “Nous sommes impatients de rassembler notre écosystème de développeurs dans ce nouveau format virtuel pour apprendre, se connecter et coder ensemble. Restez à l’écoute pour plus de détails à venir.”

Lors de la construction, Microsoft devait révéler plus d’informations sur ses solutions logicielles à double écran très attendues pour Android et Windows 10X. La société utilise généralement l’événement comme plate-forme pour annoncer des mises à jour de sa suite de solutions Windows, ainsi que de nouveaux produits et services.

Les nouvelles d’aujourd’hui arrivent alors que le monde fait face à une pandémie de COVID-19 à part entière. La propagation du virus a entraîné de nombreuses annulations de conférence de Google, Facebook, Adobe et d’autres acteurs du secteur technologique. La GSMA a été parmi les premières à agir en annulant la conférence Mobile World de cette année en février, suivie de la décision de Facebook d’annuler les segments en personne de sa conférence F8.

Fin février, Informa a reporté la conférence 2020 des développeurs de jeux, tandis que Google 2020 Cloud Next et Adobe Summit ont annoncé le passage à des alternatives numériques début mars. Plus récemment, Google a annulé la semaine dernière des parties en personne de sa conférence annuelle des développeurs Google I / O à Mountain View, en Californie.

Apple devrait annoncer des plans pour la Conférence mondiale des développeurs dans les prochaines semaines. L’événement annuel présente aux développeurs et au public les systèmes d’exploitation de nouvelle génération qui doivent être publiés cet automne et se déroule généralement dans et autour de la baie de San Francisco, y compris le campus de l’entreprise à Cupertino. Des milliers de développeurs d’applications du monde entier assistent normalement à la conférence, qui est régulièrement épuisée.

Compte tenu de la situation actuelle, le géant de la technologie de Cupertino pourrait être contraint d’organiser une WWDC virtuelle en juin, ce qui signifie que les développeurs pourraient perdre un précieux réseau de pairs et un tête-à-tête avec les ingénieurs d’Apple.