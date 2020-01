Microsoft Edge Chromium désormais disponible pour macOS

Quiconque souhaite essayer le navigateur Edge Chromium repensé de Microsoft peut désormais télécharger et utiliser la première version.

Edge Chromium est reconstruit avec Google Chromium, le moteur de navigateur open source qui alimente le principal rival de Google Chrome. Le changement permettra, en théorie, aux développeurs de produire plus facilement des extensions pour le navigateur, ainsi qu’une expérience Web plus standardisée pour les utilisateurs et les développeurs Web, les sites Web se chargeant avec une apparence similaire au navigateur de Google.

Sous la nouvelle version d’Edge, Microsoft inclura une nouvelle valeur par défaut de prévention de suivi où elle est activée dès le début. Les mécanismes SmartScreen et Tracking Prevention visent à protéger contre les schémas de phishing, les logiciels malveillants et autres logiciels malveillants, tandis qu’un mode InPrivate empêchera les recherches Web d’être attribuables à l’utilisateur, un peu comme le mode Incognito de Chrome.

Au lancement, la synchronisation de l’historique et la synchronisation des extensions ne seront pas disponibles, ce qui pourrait être un facteur de rupture pour certains utilisateurs. Ces fonctionnalités sont une grande raison pour laquelle de nombreux utilisateurs choisissent Chrome de Google en premier lieu. Microsoft a déclaré que l’historique et la synchronisation des extensions seront disponibles plus tard en 2020.

Une fonctionnalité de collections, répertoriée comme «à venir bientôt», peut être utilisée pour collecter du contenu Web à des fins de recherche, qui peut ensuite être exporté vers Word ou Excel pour une analyse plus approfondie.

Alors que de nombreux utilisateurs établis continueront probablement à utiliser le navigateur de leur choix, Microsoft Edge Chromium a un objectif. Les utilisateurs en entreprise pourront utiliser le mode «Internet Explorer» intégré de Chromium, qui permettra aux entreprises et aux agences de charger le contenu d’Internet Explorer hérité.

Bien qu’il cible les utilisateurs d’entreprise, le navigateur nouvellement publié est disponible pour tout le monde à télécharger directement depuis Microsoft, sur macOS et Windows. Les fonctionnalités de confidentialité améliorées de Chromium et la prise en charge de 4K Ultra HD Netflix avec Dolby Atmos et Dolby Vision, actuellement pour Windows 10 uniquement, n’ont pas encore été répliquées sur Google Chrome.