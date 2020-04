Microsoft embauche un ancien directeur d’Apple pour travailler sur HoloLens et des projets spéciaux

L’ancien cadre d’Apple Ruben Caballero, qui dirigeait auparavant l’initiative de modem 5G du fabricant d’iPhone, a été choisi par Microsoft en mars pour travailler sur des produits émergents comme son casque de réalité mixte HoloLens.

Caballero en 2010.

Selon un profil LinkedIn récemment mis à jour, Caballero est désormais vice-président de Microsoft en charge de la conception et de la technologie du matériel. Plus précisément, le spécialiste des technologies sans fil est affecté à la division Mixed Reality & AI de Microsoft, qui est responsable du développement de HoloLens et d’autres «projets spéciaux».

Vétéran d’Apple depuis 14 ans, Caballero a quitté le géant de la technologie de Cupertino en avril 2019 après que la société soit parvenue à une résolution d’une longue bataille juridique avec Qualcomm. À l’époque, on pensait que l’exécutif dirigeait une équipe chargée de développer un modem 5G en interne.

Six mois après son départ d’Apple, Caballero a été nommé stratège en chef du sans fil chez Keyssa, une startup axée sur les solutions sans fil intégrées. Détaillée dans un communiqué de presse en octobre dernier, Keyssa développe actuellement une technologie qui cherche à remplacer les connexions filaires internes, comme celles entre les modules de caméra et les puces de la carte logique, par des alternatives sans fil.

Caballero travaille également avec une poignée d’aluns Apple chez Humane, une startup sombre fondée par l’ancien designer Apple Imran Chaudhri et directeur de l’ingénierie logicielle Bethany Bongiorno. L’entreprise n’a pas encore annoncé son premier produit.

L’ingénieur conservera des rôles consultatifs chez Keyssa et Humane tout en travaillant chez Microsoft, selon son profil LinkedIn.

Bloomberg a rendu compte de la location de Caballero plus tôt dans la journée.