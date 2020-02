Microsoft prépare l’extension iOS de la plateforme de protection contre les menaces d’entreprise

Microsoft étend sa plate-forme de protection contre les menaces aux plates-formes mobiles et se prépare à proposer une mise à jour de sa solution de sécurité de niveau entreprise pour les iPhones, iPads et smartphones et tablettes Android.

Microsoft Threat Protection est la suite de défense unifiée de l’entreprise pour les clients d’entreprise, qui peut être utilisée pour aider à suivre les menaces des pirates et des États-nations contre les utilisateurs sous sa protection. Le service comprend un certain nombre de facteurs, tels que la sauvegarde de services tels que la messagerie et les applications, Office 365 et les ordinateurs de bureau, avec des systèmes automatisés en place pour prévenir ou arrêter les attaques, ainsi que pour réparer les dommages.

Dans un article de blog, Microsoft révèle qu’il étendra la portée de sa protection à d’autres plates-formes que les utilisateurs peuvent utiliser pour s’interfacer avec les systèmes et services de l’entreprise. Dans ce cadre, Microsoft offrira un aperçu de ses travaux sur la “défense contre les menaces mobiles” lors de la conférence RSA.

La publication n’explique pas exactement à quoi s’attendre, mis à part ses tentatives pour “apporter nos solutions à Android et iOS”. Bien qu’il existe déjà une certaine protection qui affecte les utilisateurs d’iPhones et d’iPad lors de l’interfaçage avec des systèmes sous protection MTP, il est probable que l’annonce à venir de Microsoft fournira une sécurité plus approfondie sur l’appareil lui-même sous une forme ou une autre.

“Nous savons que les environnements de nos clients sont complexes et hétérogènes”, écrit Microsoft dans le cadre de son raisonnement pour l’extension à iOS. “Il est plus important que jamais de fournir une protection complète sur plusieurs plates-formes via une solution unique et une vue rationalisée.”

La révélation des mises à jour de produits liées à iOS arrive aux côtés d’autres changements côté bureau et côté serveur. Le blog de jeudi a également annoncé l’aperçu public de Microsoft Defender ATP pour Linux, une extension de la protection contre les menaces de point final de Microsoft qui a été “demandée de longue date” par ses clients.

La conférence RSA se déroule du 24 au 28 février et se tient au Moscone Center de San Francisco.