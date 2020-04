Microsoft teste la prise en charge de Word et PowerPoint multi-fenêtres pour iPadOS

Mercredi, Microsoft a offert un aperçu des fonctionnalités Office à venir pour iPadOS, les testeurs bêta d’Office pouvant désormais ouvrir plusieurs documents côte à côte dans Word et PowerPoint.



Prise en charge de plusieurs fenêtres dans Microsoft Office pour iPadOS.

Détaillée dans un article de blog, la nouvelle fonctionnalité tire parti de la prise en charge multi-fenêtres de l’iPadOS 13 pour les applications.

Techniquement, une amélioration de Split View d’Apple, le mécanisme permet d’ouvrir et de visualiser côte à côte deux instances de la même application. Par exemple, les utilisateurs peuvent ouvrir un premier e-mail dans un volet Vue fractionnée tout en en composant un autre dans le deuxième volet. Auparavant, la prise en charge de Split View était limitée à une fenêtre par application.

Microsoft expérimente maintenant cette fonctionnalité, permettant aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs documents Word ou PowerPoint côte à côte.

Il existe plusieurs façons d’accéder à la fonctionnalité sous forme bêta:

Appuyez, maintenez et faites glisser un fichier depuis le Récent, partagé et ouvert liste de fichiers dans l’application sur le bord de l’écran de l’iPad pour l’ouvrir côte à côte.

Dans Word ou PowerPoint, balayez vers le haut depuis le bas de l’écran et ouvrez le dock. Appuyez ensuite sur l’icône de la même application et maintenez-la enfoncée, puis faites-la glisser hors du dock vers le bord gauche ou droit de l’écran. Appuyez ensuite sur le document pour l’ouvrir.

Dans Word ou PowerPoint, accédez au Récent, partagé et ouvert vues dans l’écran de démarrage de l’application, appuyez sur le menu “” d’un fichier dans la liste, puis appuyez sur Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

Pour l’instant, la prise en charge de Split Screen est limitée aux soi-disant «Office Insiders» ou aux membres du programme de test bêta public de Microsoft. Les personnes intéressées à essayer la nouvelle fonctionnalité doivent rejoindre le programme Office Insider et télécharger les versions bêta des applications Office via Testflight.

Il reste à voir si la prise en charge multi-fenêtres se fera dans une version d’expédition d’Office, bien qu’il semble que Microsoft ait consacré beaucoup de temps et d’efforts à l’intégration de la fonction iPad uniquement.