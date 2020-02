MIng-Chi Kuo réduit les expéditions estimées d’iPhone de 10% à cause du coronavirus

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo commence à voir des perturbations sur le marché de la téléphonie mobile en raison du Coronavirus, et a légèrement rappelé les attentes en matière d’expédition d’iPhone pour le premier trimestre civil de 2020.

AirPods pro et iPhone 11 Pro

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Ming-Chi Kuo de TF Securities voit des expéditions de smartphones plus faibles que prévu dans tous les domaines. La dernière enquête de Kuo montre que les expéditions sur le marché chinois à elles seules ont chuté de 50% à 60% d’une année sur l’autre pendant les vacances du Nouvel An chinois, ce qui a entraîné un inventaire très élevé des canaux.

“Les expéditions de smartphones sur le marché chinois étaient de 360 ​​à 380 millions d’unités en 2019”, écrit Kuo. “Nous prévoyons que les livraisons diminueront de 15% en glissement annuel pour atteindre 310-330 millions d’unités en 2020 (contre 330-350 millions d’unités de consensus sur le marché) en raison d’une demande de remplacement plus faible que prévu des modèles 5G et des impacts négatifs sur la confiance des consommateurs de l’épidémie de coronavirus. “

Android a un problème spécifique, lié à moins de mises à niveau 5G que prévu. Il ne semble pas y avoir de gros pilote pour les smartphones 5G, car il n’y a pas encore d ‘”application tueur” pour utiliser la technologie de mise en réseau.

«Nous pensons que la principale raison de la demande de remplacement inférieure aux attentes est due à l’absence d’expérience utilisateur innovante créée par la 5G», écrit Kuo. “Même le taux de pénétration des smartphones 5G augmente en raison du remplacement des modèles 4G, tandis que le marché global continue de se contracter, ce qui nuit à la croissance des marques et de la chaîne d’approvisionnement.

Mais, à l’heure actuelle, le problème de la demande 5G est moins pertinent pour Apple, et plus pour Android. Apple a des problèmes spécifiques dans la région plus associés au Coronavirus, selon Kuo.

“Notre dernière enquête indique que l’offre d’iPhone est affectée par le Coronavirus et, par conséquent, nous avons réduit les prévisions d’expédition d’iPhone de 10% à 36-40 millions d’unités au 1T20 (contre 38 millions d’unités au 1T19)”, écrit Kuo. “Maintenant, il est difficile de prévoir les expéditions au 2T20 en raison des incertitudes de l’épidémie de coronavirus et de la confiance des consommateurs.”

Kuo ne modifie aucune estimation des bénéfices ou un prix cible des actions Apple. Au lieu de cela, il conseille aux investisseurs de “prêter attention à la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone après la stabilisation de l’épidémie de coronavirus”.

Auparavant, l’analyste Ming-Chi Kuo avait identifié cinq risques potentiellement graves pour Apple en raison de l’épidémie. À la suite de l’épidémie, le principal fournisseur d’Apple Foxconn a augmenté la surveillance de la santé dans son usine de Wuhan.

De plus, Apple a fermé tous ses bureaux et magasins de détail dans le pays jusqu’au 9 février. Elle continuera de réévaluer la situation au fur et à mesure de son évolution.