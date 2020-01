Ming-Chi Kuo voit cinq risques potentiels pour Apple à cause du Coronavirus

Bien que Ming-Chi Kuo ait toujours une opinion positive sur Apple et la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone, il considère le virus Corona comme une menace importante pour l’entreprise et a détaillé en détail ce qui, selon lui, aura le plus d’impact.

Les travailleurs de l’usine Foxconn travaillent souvent en contact très étroit les uns avec les autres

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Kuo voit cinq risques principaux pour Apple en raison de l’épidémie de 2019-nCoV avant la fin de mars.

Confiance des consommateurs chinois et mondiaux

Kuo s’attend à une baisse globale des livraisons de smartphones sur le marché chinois d’un mois à l’autre et d’une année à l’autre en raison du virus. En conséquence, “les expéditions de produits Apple seront probablement confrontées à un risque à la baisse car la confiance des consommateurs des marchés chinois et mondiaux pourrait être affectée négativement par l’épidémie de coronavirus”, écrit Kuo.

Les livraisons de nouveaux produits au premier semestre sont menacées en raison de la pénurie de main-d’œuvre

Bien que Kuo pense que la propagation du coronavirus pourrait être limitée par l’arrêt prolongé du Nouvel An chinois qui s’étend jusqu’à la mi-février dans certaines régions, il y aura une reprise des travaux plus tard que prévu en Chine. Kuo note qu’étant donné la dépendance d’Apple envers la Chine pour 50% de la chaîne d’approvisionnement, le pire des cas est le faible nombre de composants et les livraisons complètes d’appareils.

Kuo dit que les lignes iPad Pro, “iPhone SE 2” et Mac sont toutes en danger. D’autres produits non détaillés dans cette note sont la balise de suivi ultra large bande à longue rumeur et le casque Bluetooth haut de gamme discuté précédemment.

Qualification et certification des produits du second semestre à risque

“Le pire scénario pour Apple est de reporter les calendriers de qualification et de production de masse des nouveaux produits au 2S20”, écrit Kuo. “S’il n’y a pas d’améliorations significatives concernant l’épidémie de coronavirus dans un avenir prévisible, nous prévoyons qu’Apple pourrait retarder l’adoption de nouveaux matériaux ou réduire les exigences de test pour les composants afin de raccourcir les processus de qualification et de lancer de nouveaux produits en 2H20 dans les délais, et la spécification la plus faible sera probablement endommager l’ASP des matériaux ou des composants. “

Apple a déjà déclaré qu’il limitait les voyages d’affaires en Chine en raison du virus. L’épidémie de SRAS similaire a duré environ six mois, ce qui signifie que si le nCOV 2019 s’étend sur la même période, l’épidémie pourrait s’étendre jusqu’en mai.

Impact sur les horaires de conception en raison des restrictions de voyage

Kuo note que les décisions critiques de conception sont prises au cours du premier semestre de l’année suivante. Dans ce cas, ces décisions doivent être prises prochainement pour les versions 2021.

“S’il n’y a pas d’améliorations significatives pour l’épidémie de coronavirus dans un avenir prévisible et si cela affecte les plans de voyages d’affaires des employés non chinois d’Apple en Chine, cela aurait un impact sur les calendriers de développement d’Apple pour le nouveau produit au 1S21”, écrit Kuo.

Expérience utilisateur Face ID affaiblie

Bien que Face ID fonctionne avec certaines lunettes de soleil, le projecteur infrarouge ne pénètre pas dans un masque de protection. Alors que Kuo prédit qu’un iPhone 2021 aura une solution d’empreinte digitale capacitive dans le bouton d’alimentation, c’est encore loin.

2019-nCov

Le Novel Coronavirus 2019, appelé “2019-nCoV” en abrégé, est un type de coronavirus responsable de la détresse respiratoire des personnes infectées. Les symptômes ressemblent généralement à ceux de la grippe, avec de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Les personnes infectées développent généralement une pneumonie.

Les autres maladies causées par les coronavirus comprennent le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Le SRAS, le MERS et maintenant le 2019-nCoV sont des épidémies mondiales.

Comme la plupart des coronavirus, on pense que le virus est passé d’une souche qui infectait uniquement les animaux à une souche capable d’infecter les humains.

Les emplacements Apple superposés aux infections à coronavirus, plus le rouge est profond, plus il y a d’infections – données d’infection fournies par Wikipedia

Selon le CDC, 2019-nCoV a été détecté pour la première fois le 8 décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine, et s’est étendu à d’autres régions. En Chine, près de 2800 cas confirmés de nCoV 2019 et 80 décès ont été confirmés.

À l’heure actuelle, le nCoV 2019 aurait un taux de mortalité d’environ quatre pour cent au total, nettement moins que le SRAS, qui était de 10 pour cent, et le MERS avec des taux de mortalité aussi élevés que 35 pour cent. Pour le contexte, l’épidémie de grippe 2018-2019 avait un taux de mortalité d’un peu moins de sept pour cent pour les personnes hospitalisées, selon le CDC.

Comme pour la plupart des maladies respiratoires, les enfants les plus à risque sont les enfants de moins de trois ans et les adultes de plus de 65 ans. La plupart des décès dans l’épidémie de 2019-nCoV sont ceux qui avaient déjà des conditions préexistantes qui auraient rendu la lutte contre le virus beaucoup plus difficile, y compris le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques.

Le nCoV 2019 se propage apparemment très rapidement. Entre le 25 et le 26 janvier, plus de 400 nouveaux cas ont été confirmés. Depuis sa découverte le 8 décembre 2019, il y a eu près de 2800 cas confirmés. Les experts ne savent pas comment le virus se propage d’une personne à l’autre, le nCoV 2019 se propagerait comme la plupart des autres maladies respiratoires – par contact avec la salive et le mucus.

Ceux qui ont la maladie sont contagieux pendant quelques jours avant de présenter des symptômes, et ceux qui deviennent infectés peuvent ne présenter de symptômes que 14 jours après l’exposition. Pour compliquer les choses, la sous-notification historique des cas par le gouvernement chinois – à ce stade précoce, de nombreux points de données ne sont pas encore clairs.

Emplacements de Foxconn superposés aux infections à coronavirus, plus le rouge est profond, plus il y a d’infections – données d’infection fournies par Wikipedia

Des centres de population incroyablement denses, comme Wuhan, sont le lieu idéal pour déclencher des flambées. Wuhan compte 11 millions d’habitants dans la ville proprement dite, avec une région métropolitaine de plus de 19 millions d’habitants. Les zones particulièrement densément peuplées, telles que les usines, les écoles et les points chauds du tourisme sont les plus à risque de propager la maladie entre les populations.