Mises à jour pour les anciens iPhones et iPads, Apple TV de troisième génération publiée

Parallèlement aux mises à jour des systèmes d’exploitation actuels d’Apple, des mises à jour pour certaines anciennes versions ont également été publiées, les propriétaires des anciens modèles d’Apple TV, d’Apple Watch, d’iPhone et d’iPad pouvant installer iOS 12.4.6 et le logiciel Apple TV mis à jour, tandis que la sécurité des mises à jour ont également été publiées pour macOS High Sierra et Mojave

Application Apple TV exécutée sur un Apple TV de troisième génération

La mise à jour du logiciel Apple TV l’amène au numéro de build 12H885 et à la version 7.5, remplaçant la version précédente du système d’exploitation du décodeur, la version 7.4. Apple n’a pas encore révélé les modifications spécifiques apportées au logiciel, mais il est disponible pour l’installation sur toutes les unités Apple TV de troisième génération.

Dans le même temps, Apple a publié une mise à jour pour les propriétaires des iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air, iPad mini 2 et iPad mini 3 qui met leurs installations iOS à la version 12.4.6, car ils ne sont pas capables de fonctionner les versions actuelles, iOS 13.4 et iPadOS 13.4. La mise à jour prend le relais de la version précédente, iOS 12.4.5, publiée en janvier.

Une mise à jour a également été publiée pour watchOS 5.3.6, qui permettra à l’Apple Watch de continuer à fonctionner correctement avec la nouvelle mise à jour iOS pour les anciens iPhones.

Rejoignant la mise à jour de macOS Catalina 10.15.4 publiée mardi, Apple a publié la mise à jour de sécurité 2020-002 pour macOS Mojave 10.14.6 et macOS High Sierra 10.13.6.

Apple publie périodiquement des mises à jour pour ses anciens systèmes d’exploitation afin de corriger les principaux bogues, les failles de performances et les problèmes de sécurité. Les mises à jour n’introduisent généralement pas de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel, bien qu’une mise à jour pour l’Apple TV de troisième génération en mai 2019 ait introduit la fonctionnalité Chaînes dans le logiciel.